Сильнейшие землетрясения у побережья Санрику в прошлом: накопление напряжений на границе плит и периодическое повторение землетрясений

Япония, островное государство, расположенное на границах тектонических плит, не может избежать периодически происходящих землетрясений. Всё, что мы можем сделать, – учиться на опыте прошлого и повышать готовность к стихийным бедствиям.

У Японского желоба, который простирается от южной части Хоккайдо до побережья префектуры Фукусима, Тихоокеанская плита погружается под континентальную. В результате высвобождения накопленных напряжений на границе плит здесь часто происходят крупномасштабные землетрясения.

11 марта 2011 года Великое восточно-японское землетрясение имело рекордную магнитуду 9,0. Тихоокеанское побережье от региона Тохоку до региона Канто накрыло цунами, в результате чего в 12 префектурах погибло или пропало без вести 22 332 человека (включая жертв, косвенно связанных со стихийным бедствием).

Во время землетрясения Мэйдзи Санрику 1896 года (магнитуда 8,5) цунами обрушилось на побережье от Хоккайдо до полуострова Осика (северо-восточная часть префектуры Мияги). Погибли 21 959 человек, более 10 000 домов было разрушено или серьёзно повреждено. Во время землетрясения Сёва Санрику 1933 года (магнитуда 8,1) цунами нанесло огромный ущерб, особенно вдоль побережья Санрику: погибло или пропало без вести 3064 человека, около 10 000 домов было разрушено или затоплено.

На карте показаны эпицентры основных землетрясений магнитудой 7 и выше, произошедших с периода Мэйдзи (168-1912), однако ещё до эпохи Эдо (1603-1868) этот регион неоднократно подвергался гигантским землетрясениям, таким как землетрясение Дзёган (869 год), землетрясение Кэйтё Санрику (1611 год), землетрясение Кансэй (1793 год) и другие.

Сильнейшие землетрясения

Название или место Дата Магнитуда Мэйдзи Санрику 15.06.1896 M8,5 Северная часть акватории Санрику 09.08.1901 M7,4 Сёва Санрику 03.03.1933 M8,1 Восточнее префектуры Фукусима 05.11.1938 M7,5 Токати 16.05.1968 M7,9 Акватория префектуры Мияги 12.06.1978 M7,4 Далеко от берегов Санрику 28.12.1994 M7,6 Акватория префектуры Мияги 26.05.2003 M7,1 Связано с Великим восточно-японским землетрясением 11.03.2011 M7,4 Связано с Великим восточно-японским землетрясением 11.03.2011 M7,5 Великое восточно-японское землетрясение 11.03.2011 M9,0 Форшок Великого восточно-японского землетрясения 09.03.2011 M7,3 Акватория префектуры Мияги 07.04.2011 M7,1 Акватория Санрику 10.07.2011 M7,0 Акватория Санрику 07.12.2012 M7,3 Акватория префектуры Фукусима 26.10.2013 M7,1 Акватория префектуры Фукусима 22.11.2016 M7,4 Акватория префектуры Фукусима 16.03.2022 M7,4 Восточнее префектуры Аомори 08.12.2025 M7,6

Материалы

Фотография к заголовку: Ущерб от цунами и пожаров, вызванных цунами, в городе Ямада, префектура Иватэ (снято 19 апреля 2011 года) (предоставлено Центром научных исследований пожарной охраны и предотвращения стихийных бедствий)

