Сильнейшие землетрясения у побережья Санрику в прошлом: накопление напряжений на границе плит и периодическое повторение землетрясений

Сильнейшие землетрясения у побережья Санрику в прошлом: накопление напряжений на границе плит и периодическое повторение землетрясенийОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
У Японского желоба, который простирается от южной части Хоккайдо до побережья префектуры Фукусима, Тихоокеанская плита погружается под континентальную. В результате высвобождения накопленных напряжений на границе плит здесь часто происходят крупномасштабные землетрясения.
11 марта 2011 года Великое восточно-японское землетрясение имело рекордную магнитуду 9,0. Тихоокеанское побережье от региона Тохоку до региона Канто накрыло цунами, в результате чего в 12 префектурах погибло или пропало без вести 22 332 человека (включая жертв, косвенно связанных со стихийным бедствием).
Во время землетрясения Мэйдзи Санрику 1896 года (магнитуда 8,5) цунами обрушилось на побережье от Хоккайдо до полуострова Осика (северо-восточная часть префектуры Мияги). Погибли 21 959 человек, более 10 000 домов было разрушено или серьёзно повреждено. Во время землетрясения Сёва Санрику 1933 года (магнитуда 8,1) цунами нанесло огромный ущерб, особенно вдоль побережья Санрику: погибло или пропало без вести 3064 человека, около 10 000 домов было разрушено или затоплено.
На карте показаны эпицентры основных землетрясений магнитудой 7 и выше, произошедших с периода Мэйдзи (168-1912), однако ещё до эпохи Эдо (1603-1868) этот регион неоднократно подвергался гигантским землетрясениям, таким как землетрясение Дзёган (869 год), землетрясение Кэйтё Санрику (1611 год), землетрясение Кансэй (1793 год) и другие.
Сильнейшие землетрясения
|Название или место
|Дата
|Магнитуда
|Мэйдзи Санрику
|15.06.1896
|M8,5
|Северная часть акватории Санрику
|09.08.1901
|M7,4
|Сёва Санрику
|03.03.1933
|M8,1
|Восточнее префектуры Фукусима
|05.11.1938
|M7,5
|Токати
|16.05.1968
|M7,9
|Акватория префектуры Мияги
|12.06.1978
|M7,4
|Далеко от берегов Санрику
|28.12.1994
|M7,6
|Акватория префектуры Мияги
|26.05.2003
|M7,1
|Связано с Великим восточно-японским землетрясением
|11.03.2011
|M7,4
|Связано с Великим восточно-японским землетрясением
|11.03.2011
|M7,5
|Великое восточно-японское землетрясение
|11.03.2011
|M9,0
|Форшок Великого восточно-японского землетрясения
|09.03.2011
|M7,3
|Акватория префектуры Мияги
|07.04.2011
|M7,1
|Акватория Санрику
|10.07.2011
|M7,0
|Акватория Санрику
|07.12.2012
|M7,3
|Акватория префектуры Фукусима
|26.10.2013
|M7,1
|Акватория префектуры Фукусима
|22.11.2016
|M7,4
|Акватория префектуры Фукусима
|16.03.2022
|M7,4
|Восточнее префектуры Аомори
|08.12.2025
|M7,6
Материалы
- Метеорологическое агентство Японии «О землетрясениях типа океанического желоба в районе Японского и Курило-Камчатского желобов»
- Метеорологическое агентство Японии «Результаты анализа очаговых процессов значительных землетрясений, произошедших в стране»
- Географический институт Японии «Основные землетрясения и связанные с ними бедствия начиная с первого года эры Мэйдзи»
Фотография к заголовку: Ущерб от цунами и пожаров, вызванных цунами, в городе Ямада, префектура Иватэ (снято 19 апреля 2011 года) (предоставлено Центром научных исследований пожарной охраны и предотвращения стихийных бедствий)
Статьи по теме
- Великое землетрясение Канто: 90% погибших приходилось на Токио и Йокогаму
- В Японии 56,7% людей опасаются сильного землетрясения, но 30,4% не принимают особых мер в связи с ними
- Землетрясения в Японии после 2011 года
- Что делать при землетрясении?
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Следующий большой толчок: правительственная карта помогает прогнозировать будущие возможные землетрясения в Японии
- Семь лет после Великого землетрясения: восстановление пострадавших районов
- История атомных электростанций Фукусимы
- В случае землетрясения в Токио до 140 тысяч человек придут на помощь