Первое предупреждение о возможном землетрясении в связи с недавним землетрясением у восточного побережья префектуры Аомори: действуйте так, чтобы сохранить жизнь!

В связи с землетрясением у восточного побережья префектуры Аомори, произошедшим поздно вечером 8-го числа, относительно возросла вероятность крупномасштабного межплитового землетрясения вдоль Японского и Курило-Камчатского желобов. Вероятность повысилась с 0,1% в обычных условиях до 1%. Хотя неизвестно, произойдет ли крупномасштабное землетрясение, необходимо принять все возможные меры предосторожности!

Метеорологическое агентство в 2 часа ночи 9 декабря опубликовало «Предупреждение о возможном последующем землетрясении в районе Хоккайдо и побережья Санрику», заявив, что вероятность нового крупного землетрясения повысилась по сравнению с обычными условиями из-за землетрясения у восточного побережья префектуры Аомори, произошедшего 8 декабря в 23:15. Это первое такое объявление с момента введения данной системы в декабре 2022 года. Вероятность крупномасштабного землетрясения повысилась с примерно 0,1% в обычных условиях до примерно 1% на момент публикации предупреждения, однако это не означает, что землетрясение обязательно произойдёт.

Предупреждение охватывает 182 муниципалитета, расположенные главным образом вдоль тихоокеанского побережья от Хоккайдо до префектуры Тиба. В течение следующей недели требуется готовность к немедленной эвакуации в случае сильных толчков или объявления предупреждения о цунами. Сообщается, что не требуется заблаговременная эвакуация, приостановка работы транспорта или закрытие школ.

Особые меры предосторожности в связи с объявлением предупреждения о возможном последующем землетрясении

Поддерживайте готовность к немедленной эвакуации в любое время суток

Постоянно носите при себе предметы для экстренной эвакуации (наличные деньги, карта My Number и т. п.)

Повторно проверьте повседневную готовность: закрепление мебели, запасы продуктов питания, средства связи с семьей и т. п.

