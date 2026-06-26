Сколько должен стоить обед? Мнение японцев

Согласно опросу, проведённому в Японии, около трети респондентов считают дорогой еду стоимостью от 900 до 1199 йен.

Женщины готовы платить больше

Обед в кафе или ресторане – отличный способ отвлечься от дел. Однако, когда речь заходит о цене, более 30 % участников опроса в Японии назвали дорогим обед стоимостью от 900 до 1199 йен.

В ноябре 2025 года исследовательская платформа для смартфонов Line Research провела опрос среди 3152 мужчин и женщин в возрасте от 15 до 69 лет.

В ходе опроса респондентов спрашивали о стоимости обедов в кафе и ресторанах; бэнто и другие блюда навынос не учитывались. И мужчины, и женщины чаще всего отвечали, что дорогим можно считать обед стоимостью от 900 до 1199 иен. В общей сложности около половины респондентов считают дорогим обед стоимостью 1200 йен и выше. Женщины в целом были готовы платить больше, чем мужчины.

В разделе для комментариев участников спросили, за что они готовы доплачивать. Многие отмечали, что важна не только цена, но и общее впечатление от посещения заведения. Среди ответов были «шведский стол и формат „ешь сколько хочешь“» (респондент-подросток), «комплексные обеды с большим количеством небольших и разнообразных блюд» (женщина 20–29 лет) и «заведение, удобное для посещения с детьми и детскими колясками» (женщина 30–39 лет).

Материалы

Опрос о стоимости обедов, Line Research (на японском языке)

Фотография к заголовку: Pixta