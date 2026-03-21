Скорость, удобство или дешевизна? Транспортные предпочтения жителей Японии

При выборе транспорта и маршрутов у нас часто есть выбор по нескольким факторам – скорость, экономичность и удобство. Если можно добраться до места назначения на десять минут быстрее, или сэкономить 100 йен, что предпочтут японцы?

Быстрее или дешевле?

В ходе опроса, проведённого сервисом поиска маршрутов «Эки-супаато» с 4 по 9 февраля 2026 года среди 3685 пользователей приложения (женщин и мужчин), более 80% респондентов заявили, что в повседневной жизни они учитывают как экономическую эффективность, так и скорость.

Итак, если есть маршрут, который прибывает на 10 минут позже, но стоит на 100 йен дешевле, какой из них вы бы выбрали?

В то время как 21,4% предпочли сэкономить 100 йен, 10,6% хотели приехать на 10 минут раньше. При этом почти 70% ответили, что если никуда не спешат, то выберут более дешёвый вариант – таким образом, подавляющее большинство людей в Японии бережно относятся к деньгам, не слишком беспокоясь о времени.

При этом 18% опрошенных сказали, что предпочитают активно пользоваться услугами, позволяющими избегать толп или повышать класс своих мест за дополнительную плату сверх стоимости билета. С учётом тех, кто предпочитает пользоваться такими услугами, если цена и условия приемлемы, более 90% опрошенных готовы заплатить дополнительную сумму за комфортабельную поездку.

Помимо цены и времени, при выборе маршрута имеет значение и количество пересадок. Если до места назначения можно доехать по разным маршрутам, что является приоритетным? 42,2% женщин выбрали меньшее количество пересадок, тогда как 33,7% мужчин предпочли скорость прибытия, и здесь мы видим значительное различие. Женщины, как правило, выбирают простые и быстрые маршруты, а мужчины – быстрые и дешёвые.

Материалы

Фотография к заголовку: PIXTA

