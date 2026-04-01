В апреле начинается новый финансовый и учебный год: какие изменения нас ждут?

С началом нового финансового года в Японии вступает в силу ряд изменений: расширяется доступ к услугам по уходу за детьми, вводится фактически бесплатное обучение в старшей школе, в том числе частной. Всё это – меры правительства по борьбе с падением рождаемости.

Финансовый и учебный год в Японии начинается 1 апреля. В 2026 финансовом году жителей страны ждут перемены, прежде всего в сфере семейных финансов.

Новый взнос на поддержку семей

Для финансирования мер по преодолению демографического кризиса вводятся дополнительные взносы в систему медицинского страхования. Их размер зависит от типа государственной страховки, дохода и состава семьи. По расчётам Агентства по делам детей и семьи, в 2026 финансовом году работники с годовым доходом 6 млн йен будут платить 575 йен в месяц, а с доходом 8 млн йен – 767 йен. До 2028 финансового года сумма будет постепенно расти, после чего зафиксируется на постоянном уровне.

Детские сады для всех

Даже если родители не работают, они смогут отдать ребёнка от шести месяцев до трёх лет в учреждение по уходу за детьми – до 10 часов в месяц. Агентство по делам детей и семьи оценивает стоимость услуги примерно в 300 йен в час.

Бесплатное обучение в старшей школе

Ранее государственные субсидии на оплату обучения в частных старших школах предоставлялись только семьям с годовым доходом менее 5,9 млн йен. Теперь это ограничение снято: обучение в старшей школе становится фактически бесплатным независимо от дохода семьи и типа школы (государственной или частной). Размер выплат для учащихся дневной формы составит до 457 000 йен в год, однако субсидии не покрывают вступительные взносы, а также расходы на форму и учебные принадлежности. Учащиеся международных школ в Японии в эту систему не включены.

Ужесточение условий получения гражданства

Согласно новым правилам Министерства юстиции, одним из условий получения японского гражданства становится проживание в стране не менее 10 лет. Кроме того, требуется предоставить подтверждение уплаты налогов за пять лет и социальных взносов за два года. Эти изменения связаны с пересмотром практики отбора и не требуют внесения поправок в законодательство.

Больше пенсионных выплат работающим пожилым

Порог совокупного дохода (заработная плата плюс страховая пенсия косэй нэнкин), при превышении которого пенсионные выплаты работающим пожилым сокращаются, повышается с 510 000 до 620 000 йен в месяц. Это позволит пожилым больше зарабатывать без уменьшения пенсии и должно подтолкнуть их к продолжению работы на фоне нехватки рабочей силы.

Штрафы для велосипедистов

На велосипедистов от 16 лет распространяется новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения. Например, за использование смартфона во время езды предусмотрен штраф в размере 12 000 йен.

Прозрачность гендерной политики для большего числа компаний

Обязанность публиковать данные о гендерном разрыве в оплате труда между мужчинами и женщинами и доле женщин на руководящих должностях распространяется теперь на компании с численностью от 101 сотрудника (ранее – от 301).

Повышение тарифов на стационарную связь NTT

Компании NTT East и NTT West впервые за 30 лет повышают тарифы на стационарную телефонную связь: для частных абонентов – на 220 йен в месяц. Эта мера должна ускорить переход к оптоволокну и другим технологиям нового поколения.

Смягчение требований к реконструкции высотного жилья

Ранее для реконструкции зданий, находящихся в совместной собственности, требовалось согласие не менее 80% владельцев. Для зданий с недостаточной сейсмостойкостью или не отвечающим требованиям доступной среды, этот порог снижается до 75%.

Материалы

Фотография к заголовку: PhotoAC

