В Японии более 17 тысяч человек ждут трансплантации органов

Из-за нехватки донорских органов многие пациенты в Японии годами ждут трансплантации.

Трансплантация органов остаётся наиболее эффективным способом лечения пациентов, чьи органы перестали нормально функционировать из-за болезни или травмы. Нередко это их единственный шанс выжить. Согласно данным Японской сети по трансплантации органов, в 2024 финансовом году число трансплантаций в стране достигло 662, впервые превысив отметку в 600 операций.

В 1997 году был принят новый закон, разрешивший донорство органов после констатации смерти мозга. После остановки сердца для трансплантации могут быть использованы только почки, поджелудочная железа и глазные яблоки, в том числе роговицы. Однако после констатации смерти мозга для трансплантации могут быть также использованы такие органы, как сердце, лёгкие и печень.

Первоначально от донора требовалось заранее письменно подтвердить своё намерение пожертвовать органы в случае констатации смерти мозга, заполнив «карту донора органов» или аналогичный документ. В результате даже в годы, когда число потенциальных доноров было самым высоким, количество донорских органов едва превышало десяток. После вступления в силу поправок к закону в 2010 году донорство органов стало возможным с согласия семьи даже в том случае, если человек при жизни не заявлял о своём желании стать донором. После этих изменений увеличилось и число трансплантаций сердца, лёгких и печени.

По состоянию на конец марта 2026 года число людей, зарегистрированных в качестве кандидатов на трансплантацию органов, превысило 17 тысяч, однако доля тех, кто фактически смог пройти операцию, оставалась ниже 4 %.

На графике ниже представлены данные о числе зарегистрированных кандидатов на трансплантацию каждого вида органов по состоянию на конец 2023 финансового года, а также о количестве трансплантаций, проведённых в 2024 финансовом году. Хотя между этими показателями нет прямого соответствия, они наглядно показывают, насколько сложно удовлетворить потребность пациентов в донорских органах.

Материалы

Данные о донорстве и трансплантации органов (на японском языке) предоставлены Японской сетью по трансплантации органов.

Фотография к заголовку: операция по изъятию органов у пациента после констатации смерти мозга. Ниигата, апрель 2000 г. (© Jiji; пресс-пул)