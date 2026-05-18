Предупреждение о вероятном землетрясении: у берегов Северной Японии усилилась сейсмическая активность

Для тихоокеанского побережья северной Японии объявили второе за менее чем шесть месяцев предупреждение о вероятном землетрясении, что отражает возросшую сейсмическую активность в этом районе.

20 апреля у берегов Санрику, тихоокеанского побережья северной части Хонсю, произошло землетрясение магнитудой 7,7, вызвавшее толчки в Хасиками, префектура Аомори, интенсивность которых составила 5 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности, в связи с чем Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о повышенном риске сильного землетрясения в течение следующей недели. Оно касалось 182 муниципалитетов, в основном расположенных вдоль тихоокеанского побережья от Хоккайдо до Тибы. Это второе подобное объявление с момента введения системы предупреждений в декабре 2022 года, после первого, сделанного 8 декабря 2025 года для того же региона. 27 апреля предупреждение было отменено.

Хотя вероятность сильного землетрясения обычно оценивается в 0,1%, предупреждение указывает на то, что эта вероятность возросла до 1%; хотя это и не означает, что оно обязательно произойдет. Кабинет министров призвал жителей проверить свою подготовку к стихийным бедствиям, а также быть готовыми к быстрой эвакуации и всегда иметь при себе необходимые вещи, такие как наличные деньги, удостоверения личности (паспорта или вида на жительство, карты My Number и тому подобное) и необходимые лекарства.

Данные Японского метеорологического агентства показывают заметное увеличение частоты землетрясений в этом регионе с ноября 2025 года. Это основано на сравнении количества землетрясений с сейсмической интенсивностью 1 или выше, эпицентры которых находились в море у восточного побережья префектур Аомори, Иватэ и Мияги за последние 10 лет.

В этот список входят землетрясение 8 декабря 2025 года магнитудой 7,5 и сейсмической интенсивностью 6 баллов, а также землетрясение 20 апреля 2026 года магнитудой 7,7.

