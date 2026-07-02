60 лет назад в Японии выступили The Beatles: реалии японской концертной сцены сегодня

60 лет назад в Японии выступили The Beatles: реалии японской концертной сцены сегодняКультура
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Начало выступлений легендарных групп в Японии
Группа The Beatles прибыла в Японию 29 июня 1966 года. В течение следующих трёх дней они дали в общей сложности пять концертов в зале «Будокан» в Токио, которые в общей сложности посетило примерно 50 000 человек.
Этот концерт собрал огромную толпу восторженных поклонников и стал общественным феноменом, знаменуя поворотный момент японской концертной сцены, и после этого в зале «Будокан» выступали многие популярные иностранные исполнители. В 1970-х годах во время своих визитов в Японию там давали концерты Deep Purple, Queen, Cheap Trick и другие, и зал обрёл мировую известность.
В 1988 году открылся огромный комплекс Tokyo Dome вместимостью более 50 000 человек, и с конца 1980-х до 1990-х годов там проходила серия масштабных концертов популярных западных исполнителей, таких как Майкл Джексон, Мадонна и Стинг.
K-POP как сегодняшний мейнстрим
Начиная с 2010-х годов исполнители корейской популярной музыки (K-POP) занимают ведущее место среди иностранных артистов на японской сцене. Согласно исследованию рынка живых концертов, проведенному Ассоциацией организаторов концертов Японии среди своих компаний-членов, к 2024 году по количеству выступлений артисты из Южной Кореи обошли музыкантов из Северной Америки. По оценкам, в 2025 году объём поступлений от концертов K-POP достиг примерно 88,3 миллиарда йен, или 13,7% от общего рынка, благодаря серии масштабных выступлений.
Материалы
- Японская ассоциация организаторов концертов: Исследование рынка живых концертов (на японском языке)
- Tokyo Dome City: Список артистов, выступающих в Tokyo Dome (на японском языке)
Фотография к заголовку: Прибытие The Beatles в аэропорт Ханэда, 29 июня 1966 года, район Ота, Токио (Jiji Press)