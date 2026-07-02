60 лет назад в Японии выступили The Beatles: реалии японской концертной сцены сегодня

Прошло 60 лет с момента первого визита The Beatles в Японию. Как изменились тенденции в организации концертов иностранных артистов в Японии?

Начало выступлений легендарных групп в Японии

Группа The Beatles прибыла в Японию 29 июня 1966 года. В течение следующих трёх дней они дали в общей сложности пять концертов в зале «Будокан» в Токио, которые в общей сложности посетило примерно 50 000 человек.

Этот концерт собрал огромную толпу восторженных поклонников и стал общественным феноменом, знаменуя поворотный момент японской концертной сцены, и после этого в зале «Будокан» выступали многие популярные иностранные исполнители. В 1970-х годах во время своих визитов в Японию там давали концерты Deep Purple, Queen, Cheap Trick и другие, и зал обрёл мировую известность.



Майкл Джексон, прибыв в Японию на концерт, машет ликующим поклонникам, которые приветствовали его в зале прилёта 8 декабря 1988 года в аэропорту Нарита (Jiji Press)

В 1988 году открылся огромный комплекс Tokyo Dome вместимостью более 50 000 человек, и с конца 1980-х до 1990-х годов там проходила серия масштабных концертов популярных западных исполнителей, таких как Майкл Джексон, Мадонна и Стинг.

K-POP как сегодняшний мейнстрим

Начиная с 2010-х годов исполнители корейской популярной музыки (K-POP) занимают ведущее место среди иностранных артистов на японской сцене. Согласно исследованию рынка живых концертов, проведенному Ассоциацией организаторов концертов Японии среди своих компаний-членов, к 2024 году по количеству выступлений артисты из Южной Кореи обошли музыкантов из Северной Америки. По оценкам, в 2025 году объём поступлений от концертов K-POP достиг примерно 88,3 миллиарда йен, или 13,7% от общего рынка, благодаря серии масштабных выступлений.

Материалы

Фотография к заголовку: Прибытие The Beatles в аэропорт Ханэда, 29 июня 1966 года, район Ота, Токио (Jiji Press)

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