Численность сельскохозяйственных рабочих в Японии сократилась и составляет менее миллиона человек

Согласно результатам исследования, проведенного правительством Японии, число людей, которые заняты в основном в сельском хозяйстве, сократилось до уровня ниже 1 миллиона человек, а их средний возраст составляет 67,7 лет.

Спад продолжается

Согласно исследованию, проведенному в 2026 году Министерством сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Японии, число «основных сельскохозяйственных работников» (то есть тех самозанятых, кто занимается фермерством в качестве основной профессии) ежегодно сокращалось примерно на 50 000 человек, или на 4,8%, и составило в общей сложности 986 600 человек. По мере старения занятого в сельском хозяйстве населения темпы сокращения не показывают признаков замедления. С 2010 года, когда их число составляло 2,05 миллиона, число основных сельскохозяйственных работников сократилось более чем вдвое.

Средний возраст сельскохозяйственных работников составляет 67,7 лет. Люди в возрасте старше 70 лет составляют 56,5% сельскохозяйственной рабочей силы, в то время как люди в возрасте от 30 до 39 лет – всего 3,8%, а люди моложе 30 лет – лишь 1,2%.

Общее количество сельскохозяйственных предприятий, включая индивидуальные и корпоративные хозяйства, сократилось на 4,4% по сравнению с предыдущим годом и составило 799 700. Количество индивидуальных хозяйств уменьшилось на 4,6% до 759 000, в то время как количество корпоративных хозяйств увеличилось на 1,2% до 40 700.

Число руководителей и сотрудников корпоративных сельскохозяйственных предприятий увеличилось в годовом исчислении на 2600 человек, или на 2,6%, и составило 100 900 человек.

Средняя площадь сельскохозяйственных угодий, используемых одним сельскохозяйственным предприятием, составила 3,8 гектара, что на 5,6% больше, чем в предыдущем году. (В префектуре Хоккайдо средний показатель вырос на 2,7% до 34,6 гектара, а в остальной части Японии — на 3,8% до 2,7 гектара.)

В общей сложности было 499 500 сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выращиванием риса на продажу, что на 38 800, или 7,2%, меньше по сравнению с предыдущим годом.

Среди сельскохозяйственных предприятий, занимающихся продажей риса, 58,7% выращивали его на площади менее одного гектара, 18,6% – на 1–2 гектарах, 12,8% – на 2–5 гектарах, 5,1% – на 5–10 гектарах и 4,8% – на 10 гектарах и более.

Материалы

Сельскохозяйственные данные за 2026 год Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (на японском языке)

Фотография к заголовку: © Pixta

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