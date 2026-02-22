В Японии в 2024 финансовом году рабочее время на одного работника составило 1654,2 часа, это наименьший показатель за всю историю наблюдений

Среднее количество рабочих часов на одного сотрудника в 2024 финансовом году составило 1654,2 часа, что является самым низким показателем с 1994 финансового года, когда стали собирать сопоставимые данные.

Ограничения на сверхурочную работу в сфере транспорта и почтовых услуг

Кабинет министров в январе 2026 года опубликовал национальный экономический отчёт за 2024 финансовый год. Согласно его данным, количество рабочих часов на человека снижалось второй год подряд и составило на 17,7 часов меньше, чем в предыдущем финансовом году, и на 257,4 часа меньше по сравнению с пиковым значением в 1911,6 часов в 1995 финансовом году.

Среди основных отраслей наибольшее снижение наблюдалось в транспортной и почтовой отраслях, где ужесточены ограничения на сверхурочную работу, — на 38,4 часа. В строительной отрасли также зафиксировано снижение на 31,1 часа. Между тем, в информационно-коммуникационной отрасли и в финансовой и страховой отраслях наблюдался рост на 4,3 и 2,2 часа соответственно.

Закон о трудовых стандартах определяет установленное законом рабочее время в размере «до восьми часов в день, 40 часов в неделю». Закон о реформе стиля работы, вступивший в силу в 2019 году, установил общее ограничение для сверхурочной работы: «до 45 часов в месяц, 360 часов в год». Водителям грузовиков и автобусов, строителям и врачам, постоянно испытывающим нехватку персонала, был предоставлен пятилетний льготный период до вступления в силу новых правил, но с апреля 2024 года лимит сверхурочной работы был установлен до 720 часов в год для строителей и 960 часов в год для врачей (за исключением особых случаев) и водителей.

