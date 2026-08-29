В Японии с повышением летних температур резко выросла популярность бутилированного ячменного чая

В условиях сильной летней жары в Японии ячменный чай мугитя становится всё более популярным способом поддержания водного баланса в организме.

Потребители переходят от чая, заваренного дома, к чаю, купленному в магазине

Популярность японского ячменного чая мугитя растёт.

Согласно исследованию Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Японии, производство напитков мугитя в 2025 году выросло на 4,9% в годовом исчислении, достигнув нового максимума в 1,5 миллиона килолитров. За последние 20 лет производство увеличилось более чем в семь раз, по сравнению с 204 000 килолитрами в 2005 году.

Невыносимая жара последних лет в Японии иногда описывается как жара «кризисного уровня». Мугитя стал популярным способом предотвращения теплового удара, поскольку он не содержит кофеина и богат минералами. Похоже, всё больше людей пьют ячменный чай, чтобы утолить жажду и поддерживать водный баланс.

Ещё одним фактором, побуждающим потребителей выбирать мугитя, является то, что крупные производители разливают его в относительно большие бутылки объёмом 600 или 650 миллилитров. Относительно низкая цена по сравнению с другими напитками делает их всё более привлекательным выбором.

В течение ХХ века в японских семьях было принято заваривать мугитя в чайниках или больших горшках в летние месяцы и хранить запас в холодильнике. Позже получило распространение холодное заваривание ячменного чая, которое заключалось в простом погружении чайного пакетика в воду, что значительно упростило процесс. Однако в последние годы потребители, похоже, перешли к ещё более удобному варианту – мугитя в бутылках .

Источники данных

Данные о текущем состоянии пищевой промышленности (в Японии) предоставлены Министерством сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (на японском языке)

Данные о текущем состоянии пищевой промышленности (в Японии) предоставлены Министерством сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (на японском языке) Информация омугитя (на японском языке) предоставлена ​​Японской ассоциацией промышленных кооперативов по производству мугича.

Фотография к заголовку: © PhotoAC

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