Час пик в Японии: в 2025 году в Токио максимальная загруженность железных дорог составила 143%

Согласно данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, уровень загруженности поездов в регионе Токио в 2025 финансовом году вырос на 4 процентных пункта, хотя и остаётся низким по сравнению со временем до пандемии COVID-19.

По данным министерства, средний уровень загруженности дорог в часы пик утром составил 143% в столичном регионе Токио (рост на 4 пункта по сравнению с предыдущим годом), 117% в агломерации Осака (рост на 1 пункт) и 126% в агломерации Нагоя (без изменений). После значительного спада в 2020 финансовом году из-за пандемии COVID-19 этот показатель практически не менялся в 2021 финансовом году и демонстрирует тенденцию к росту с 2022 финансового года.

Средний уровень заторов в пиковые утренние часы для столичных районов Токио, Осаки и Нагои составил соответственно 136% (на 13% больше в годовом исчислении), 115% (на 6% больше) и 123% (на 5% больше). Загруженность значительно растёт второй год подряд после снижения во время пандемии COVID-19.

На графике ниже показаны изменения в уровне загруженности и пропускной способности на 31 основных железнодорожных линиях в столичном регионе Токио. В 1990-х годах и до пандемии уровень загруженности дорог составлял около 160%, а в настоящее время он примерно на 20 процентных пунктов ниже.

Загруженность в 143% означает, что поезд примерно на 40% переполнен по сравнению с его нормальной вместимостью, рассчитанной как состояние, при котором пассажиры могут сидеть на сиденье, держаться за поручни у дверей или в других местах вагона, и при этом практически отсутствует контакт с пассажирами рядом.

Загруженность на линиях Хибия, Сайкё, скоростных линиях Собу и других превышает 160%

На графике ниже показаны основные районы Токийской агломерации, где загруженность в утренний час пик достигала экстремальных значений, а также динамика уровня загруженности линий.

Несмотря на то, что уровень загруженности линий в 2025 финансовом году увеличился на 3–10 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом, он остаётся на значительно более низком уровне, чем до пандемии COVID-19.

Согласно общедоступным данным, наихудший показатель загруженности составил 176% (снижение на 1 пункт по сравнению с предыдущим годом) на линии Ниппори-Тонэри (Новая транспортная система Токио) между начальной школой Акацути и Ниси-Ниппори. За ней следуют 169% (рост на 5 пунктов) на линии Ниситэцу Кайдзука между Надзима и Кайдзука, 167% (рост на 4 пункта) на линии JR Сайкё между Итабаси и Икэбукуро, 163% на линии Хибия Токийского метро между Минова и Ирия, 160% на линии Тодзай между Киба и Мондзэн-Накатё и 160% на линии скоростного транспорта JR Собу между Син-Койва и Кинситё. Показатели загруженности могут оставаться высокими на линиях, где увеличение пропускной способности затруднено из-за ограничений оборудования.

Материалы

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма: «Результаты исследования уровня загруженности городских железных дорог (за 2025 финансовый год)» (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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