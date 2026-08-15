Япония – страна с ограниченными ресурсами, и, хотя ситуация с продовольствием не настолько критична, как с нефтью, японское продовольственное снабжение очень зависит от импорта. Четверть потребляемых калорий поступает из Соединённых Штатов.

Согласно сводке Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, прогнозируемый уровень продовольственной самообеспеченности Японии на 2025 финансовый год в пересчёте на калории составляет 37%, что на 1 процентный пункт меньше, чем в предыдущем году. Хотя ранее этот показатель уже снижался до уровня около 37%, самый низкий показатель в пересчёте на калории составлял 37,15% в 2020 финансовом году, а в 2025 финансовом году он достиг 37,11%, установив новый рекордный минимум.

Главным фактором стал недавний рост цен на рис. В то время как потребление японского риса сократилось из-за дефицита и резкого роста цен, выросли возможности для потребления импортного риса, и крупные супермаркеты нарастили продажи калифорнийского риса. Правительство поставило цель достичь 45-процентной самообеспеченности по калорийности к 2030 году, но даже если бы не возникло проблемы с рисом, путь к достижению этой цели всё равно был бы непростым.

С другой стороны, показатель самообеспеченности, рассчитанный по стоимости продукции, вырос на 2 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составил 66%, что обусловлено повышением цен на рис японского производства.

Показатель «коэффициента самообеспеченности» рассчитывается путём исключения продукции животноводства, произведенной с использованием импортных кормов, чтобы точно отразить внутреннее производство. Показатель «коэффициента внутреннего производства» не отражает коэффициент самообеспеченности кормами и рассматривает всю продукцию животноводства, выращенную внутри страны, как продукцию внутреннего производства. Разница между коэффициентом самообеспеченности и коэффициентом внутреннего производства указывает на степень зависимости от кормов иностранного производства.

Анализируя структуру поставок калорий в Японию по странам, становится ясно, что страна в значительной степени зависит от импорта из США, Канады и Австралии.

С точки зрения стоимости продукции, на внутреннее производство и импорт из США, Китая и Австралии приходится 82% потребления продуктов питания.

Сравнивая показатели продовольственной самообеспеченности в разных странах, можно отметить, что Канада и Австралия, с их относительно небольшим внутренним населением и высокими объёмами производства зерновых и масличных культур, демонстрируют показатели самообеспеченности по калорийности значительно выше 100%. Италия, с её крупным экспортом дорогостоящих овощей и фруктов, показывает высокие результаты в плане самообеспеченности по стоимости продукции. Япония, однако, остаётся на низком уровне по сравнению с другими странами как по калорийности, так и по стоимости продукции.

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