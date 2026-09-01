Краткий обзор последних оценок ущерба от вероятного землетрясения в Нанкайском жёлоб и землетрясения в Токийском столичном регионе (август 2026 г.)

Ко Дню предотвращения ущерба от стихийных бедствий 1 сентября мы собрали информацию о вероятных землетрясениях в Нанкайском жёлобе и в столичном регионе Токио, которые могут причинить огромный ущерб.

Землетрясение в Нанкайском жёлобе

Максимальное число погибших может превысить 290 000 человек, экономический ущерб оценивается в 292 триллиона йен

Крупномасштабные землетрясения в Нанкайском жёлобе неоднократно происходили с интервалом от 100 до 150 лет, их источником была граница тектонических плит вдоль тихоокеанского побережья от залива Суруга (префектура Сидзуока) до Хюга-нада (префектура Миядзаки). В сентябре 2025 года правительство пересмотрело вероятность такого землетрясения в течение следующих 30 лет, установив её на уровне «60-90% или выше» (на основе модели Brownian Passage Time (BPT), зависящей от скольжения) или «20-50%» (на основе модели BPT).

В случае мощного землетрясения высшего класса вблизи эпицентра возможны сотрясения интенсивностью 7 по японской шкале интенсивности, а вдоль тихоокеанского побережья от региона Канто до Кюсю ожидается цунами высотой более 10 метров.

8 августа 2024 года, после землетрясения магнитудой 7,1 у побережья префектуры Миядзаки в море Хюга, Японское метеорологическое агентство выпустило временное предупреждение о Нанкайском землетрясении (предупреждение о мегаземлетрясении). Предупреждение было отменено неделю спустя, 15 августа.

Согласно оценкам ущерба, опубликованным в марте 2025 года рабочей группой Центрального совета по предотвращению ущерба от стихийных бедствий, максимальное число погибших в случае землетрясения, которое произошло бы поздно ночью в зимний период, оценивается в 298 000 человек. Это основано на сценарии, при котором мало людей могут немедленно эвакуироваться из зоны цунами, а ущерб в густонаселенном регионе Токай значителен, и более 200 000 смертей может вызвать исключительно цунами. С другой стороны, при высоком уровне ранней эвакуации, когда информация о цунами эффективно распространяется и предпринимаются призывы к эвакуации, то предполагаемое число погибших от цунами снижается примерно до 90 000 человек.

В этом случае общее число пострадавших может достигнуть 950 000 человек, а число эвакуированных достигать 12,3 миллиона. Число полностью разрушенных или сгоревших зданий может составить до 2,35 миллиона. Экономический ущерб составит приблизительно 292 триллиона йен, что эквивалентно более чем 40% номинального ВВП (валового внутреннего продукта) в размере 670 триллионов йен из расчёта ВВП 2025 финансового года.

Землетрясение под столичным регионом

18 000 погибших, сейсмическая интенсивность в Токио и ближайших четырёх префектурах достигает 6 и выше

По данным правительственного штаба по содействию исследованиям землетрясений, существует 70%-ная вероятность того, что в течение следующих 30 лет непосредственно под столицей произойдет землетрясение магнитудой 7. Как показывает пример Великого землетрясения Канто (1923 год, в результате которого погибло более 105 000 человек, многие пропали без вести), ожидаются разрушительные последствия.

Согласно оценкам ущерба, опубликованным в марте 2025 года, «землетрясение в южной части Токийской агломерации», которое является наиболее разрушительным из 19 моделей землетрясений, вызовет сотрясения интенсивностью 7 в токийском районе Кото и 6 или выше в Токио и четырёх других префектурах – Ибараки, Сайтама, Тиба и Канагава.

Наибольший ущерб может нанести землетрясение, если оно произойдёт ночью в зимний период при ветреной погоде, в результате чего здания обрушатся из-за сотрясений и распространятся пожары. По прогнозам, при таком сценарии может погибнуть 18 000 человек, а 400 000 зданий будут полностью разрушены или сгореть.

Такое землетрясение может нарушить жизненно важные коммуникации: до 16 миллионов домохозяйств в Токио и в восьми других префектурах от Ибараки до Сидзуоки могут остаться без электроэнергии. Также оно может повредить до 50% телефонной инфраструктуры. Число эвакуированных в максимуме может достигать 4,8 миллиона человек. Экономический ущерб оценивается в 83 триллиона йен.

Материалы

Фотография к заголовку: Участники учений по предотвращению ущерба от стихийных бедствий, имитирующих мощное землетрясение в Нанкайском жёлобе, отрабатывают процедуры работы эвакуационного центра, 16 ноября 2025 г., город Касаока, префектура Окаяма (Sanyo Shimbun/Kyodo News Images)

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