Осенняя листва в 2026 году в Японии: пик периодов любования жёлтой и красной листвой

Приводим прогноз дат, когда жёлтая и красная листва в разных регионах Японии выглядит наиболее эффектно.

Фронт осенней листвы движется с севера на юг, с гор на равнины

С приближением зимы деревья окрашиваются в яркие цвета, прежде чем сбросить листья. В отличие от фронта цветения сакуры, который движется на север из тёплых регионов, фронт осенних листьев постепенно движется на юг от северных частей Японии, спускаясь от высокогорных районов к городам на равнинах.

Согласно прогнозу осенней листвы, объявленному 2 сентября осакской компанией Japan Meteorological Corporation, летом 2026 года зафиксированы более высокие температуры по всей стране, поэтому лучший период, чтобы полюбоваться осенней листвой, наступит позднее обычного.

Золотистые деревья гинкго часто высаживают вдоль дорог и в парках, и часто именно они формируют осенний пейзаж в городах. В северных районах Саппоро и Аомори пик пожелтения листвы приходится примерно на 6 ноября, но в большей части Японии, к югу от Тохоку, это произойдёт в середине-конце ноября.

Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра жёлтой листвы в крупных городах в 2026 году

Город и дата Отличие от среднего значения (дни) Саппоро: 6 ноября Норма (+2) Аомори: 6 ноября Норма (+4) Сэндай: 29 ноября Норма (+6) Токио: 26 ноября Норма (+3) Канадзава: 10 ноября Норма (0) Нагано: 14 ноября Норма (+4) Нагоя: 17 ноября Норма (-1) Киото: 27 ноября Норма (+3) Осака: 24 ноября Норма (+2) Вакаяма: 26 ноября Норма (+3) Хиросима: 20 ноября Норма (+5) Коти: 16 ноября Норма (+1) Фукуока: 27 ноября Позднее (+7) Кагосима: 27 ноября Норма (+2)

Красная листва (клёны)

Клёны обычно окрашиваются в осенние цвета немного позже, чем гинкго. Однако во многих местах разница со средними показателями из-за продолжающейся жары больше, чем у гинкго, а в некоторых районах, таких как Саппоро и Нагано, ожидается, что листья покраснеют более чем на 10 дней позже.

Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра красной листвы в крупных городах в 2026 году

Городи дата Отличие от среднего значения (дни) Саппоро: 7 ноября Позднее (+10) Аомори: 13 ноября Норма (0) Сэндай: 25 ноября Норма (+4) Токио: 29 ноября Норма (+1) Канадзава: 30 ноября Норма (+6) Нагано: 21 ноября Позднее (+9) Нагоя: 2 декабря Норма (+4) Киото: 11 декабря Позднее (+6) Осака: 4 декабря Норма (+3) Вакаяма: 11 декабря Позднее (+5) Хиросима: 28 ноября Норма (+6) Коти: 9 декабря Позднее (+7) Фукуока: 7 декабря Позднее (+6) Кагосима: 10 декабря Норма (-5)

В высокогорных районах листва желтеет гораздо раньше, чем в городах на равнинах. На горе Асахидакэ в национальном парке Дайсэцудзан на Хоккайдо, известной своими самыми ранними осенними красками в Японии, осенние цвета листвы достигают своего пика на высотах более 1500 метров примерно с 21 сентября по 5 октября. Между тем, на вершине горы Такао в Токио (599 метров) листьями лучше всего любоваться примерно с 6 по 20 ноября.

Японская метеорологическая корпорация предоставляет прогнозы погоды для 3000 гор по всей стране (только на японском языке).

Материалы

Japan Meteorological Corporation: Прогноз времени любования осенней листвой

Прогноз времени любования осенней листвой Japan Meteorological Corporation: Навигатор осенней листвы, прогнозы лучшего времени для наблюдения за осенней листвой в 700 местах по всей стране.

Фотография к заголовку: Экскурсионный поезд проезжает сквозь живописный осенний лес в ущелье Наруко в Осаки, префектура Мияги (© Pixta)

Статьи по теме