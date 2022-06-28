Зонты в Японии: традиционные и современные зонты защищают от дождя и солнца

Зонты в Японии: традиционные и современные зонты защищают от дождя и солнцаОбщество Культура
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В сезон дождей в Японии многие люди, выходя из дома, всегда берут с собой зонт. Этот период обычно длится с начала июня до середины июля, а после него наступают жаркие летние дни, когда зонты уже используют, чтобы уберечься от палящих лучей. В последние годы все большую популярность приобретают всепогодные зонты, защищающие как от дождя, так и от солнца.
Защита при любой погоде
Shu’s Selection – японская компания, известная своими зонтами Waterfront. Она, как и многие другие игроки на рынке зонтов, стремится к совершенствованию функциональности и простоте использования, чтобы привлечь покупателей. Например, бывают складные зонты, которые открываются и закрываются автоматически или имеют складки, упрощающие складывание зонта, или функции памяти формы. Есть также зонты, которые легче мобильного телефона. Производители также уделяют внимание материалам, используя стекловолокно и нержавеющую сталь для повышения долговечности и гидроизоляции, чтобы предотвратить слишком сильное намокание рук при складывании зонта после использования.
Стандартом для солнечных зонтов стала защита от ультрафиолетовых лучей более чем на 90%. Черная внутренняя часть также улучшает тепловую защиту, а также уберегает от лучей, отражающихся от земли в сторону лица пользователя.
Когда-то зонты от солнца были предметом роскоши, их покупали в основном женщины, и они продавались в дорогих универмагах, но снижение цен сделало их более привлекательными и для молодёжи. Министерство окружающей среды рекомендует их и мужчинам как средство защиты от теплового удара, и в продажу поступает всё больше мужских зонтов. Некоторые покупатели продолжают следовать моде, выбирая зонты для разных ситуаций, но в последние несколько лет также наметилась тенденция выбирать прочные зонтики с особыми характеристиками.
Зонты для улучшения настроения
Согласно опросу, проведенному метеорологической компанией Weathernews в мае 2022 года, у жителей Японии в среднем 4,2 зонта на человека, а в Токио их число возрастает до 4,9. Самым популярным вариантом был прямой зонт (не пластиковый, не компактный) – 47 %, затем пластиковые – 26 % и складные зонты – 21 %. Прямой зонт использовали 39% мужчин и 62% женщин, причем последние заявили, что выбрали этот тип, потому что хотели выглядеть стильно или поднять себе настроение в дождливый день.
Инновации в Японии
Хотя существуют различные теории относительно того, когда зонты начали использовать в Японии, они появляются уже на живописных свитках периода Камакура (1192-1333). К периоду Муромати (1333-1568) зонты обычно делались из бумаги васи, натянутой на бамбуковый каркас и покрывались масляной краской для обеспечения водонепроницаемости. По словам представителей компании «Цудзикура» в Киото, которая с момента своего основания в 1690 году занималась производством и продажей традиционных японских зонтов, такие зонты стали популярными по всей стране в период Эдо (1603-1868), но быстро вышли из моды в конце 1880-х годов из-за появления западных зонтов, которые были более прочными, лёгкими и дешёвыми, а также лучше сочетались с западной одеждой.
В 1928 году складной зонт немецкого изобретателя Ганса Хаупта завоевал мировую известность, распространившись в том числе и в Японии.
В 1958 году инновации начались в Японии, когда производитель White Rose с главным офисом в токийском квартале Асакуса выпустил первый в мире пластиковый зонт. Во время Олимпийских игр 1964 года в Токио японские прозрачные пластиковые зонты привлекли внимание всего мира. Когда-то они были дорогими, а сейчас они обычно продаются по цене от 500 до 1000 йен в минимаркетах-комбини, хотя есть и более дорогие товары с расширенными функциями, а также совсем дешёвые версии, доступные в 100-йеновых магазинах.
Зонты в японском стиле тем временем вернулись в обиход в качестве привлекательного аксессуара для майко и гэйко в Киото, а также для персонала, встречающего и провожающего посетителей в некоторых традиционных гостиницах и ресторанах. Они используются и для украшения интерьеров, являются популярным элементом гравюр на дереве и других произведений традиционного изобразительного и прикладного искусства.
Забытые зонты и проблема мусора
В 2021 году в полицейские участки и другие места было передано 250 670 утерянных зонтов. Пластиковые зонты часто выбрасывают, что приводит к загрязнению, из-за чего был запущен частный проект, направленный на полное избавление от одноразовых зонтов к 2030 году с целью снижения их воздействия на окружающую среду.
Статья создана в сотрудничестве с Shu’s Selection
Фотография к заголовку: В магазине Waterfront