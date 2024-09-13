Мидзухики: четырнадцать веков искусства плетения изящных узоров

Традиционная японская эстетика в современном мире
Мидзухики: четырнадцать веков искусства плетения изящных узоровКультура История
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Долгая и запутанная история
Мидзухики – искусство создания различных форм из скрученных шнуров японской бумаги васи, – имеет долгую и увлекательную историю. Существует множество теорий относительно его происхождения, однако исследователи сходятся на том, что мидзухики появилось не позднее периода Асука (583-710). Считается, что первое красно-белое декоративное плетение из пеньки привезли в Японию посланники китайской династии Суй (581-618), перевязывавшие таким образом свои подарки. Современный стиль мидзухики, когда бумагу васи скручивают и скрепляют клеем, сформировался к периоду Муромати (1333-1568).
По словам мастера мидзухики Мориты Эрико, мидзухики также используется в религиозных церемониальных предметах синто. Изначально это искусство практиковалась исключительно аристократией, а в период Эдо (1603-1868) распространилось среди широких слоев населения. В годы Мэйдзи (1868-1912) появился обычай дарить денежные подарки, для чего были разработаны специальные конверты. В те времена мидзухики преподавали девочкам в школе. Кроме того, в последнее время получили распространение разноцветные шнуры мидзухики, хотя продолжают использоваться и традиционные шнуры: красные и белые для подарков, и черные для траурных подношений. Сейчас это искусство стало более доступно широкой публике, а у мастеров появилось больше возможностей, чем когда я начинала заниматься мидзухики».
Морита впервые познакомилась с этим ремеслом в 2006 году, а год спустя начала работать как художник. Она открыла студию «Вакобо хою» в Киото, где не только работала сама, но и обучала других красоте мидзухики.
Бесконечные возможности в трех измерениях
Творения Мориты очаровательны, ее фантазия лишена ограничений и условностей. Среди ее работ – символы японских сезонных праздников, цветы и даже сладости, которые трудно отличить от настоящих.
Изначально, когда Морита увлеклась красотой мидзухики, в Токио было только одно место, где она могла обучиться этому ремеслу. С тех пор ее работы в стиле каваий не только способствовали росту популярности мидзухики, но и вдохновили многих людей тоже попробовать освоить это традиционное плетение.
По словам Мориты, когда она только начинала осваивать это ремесло, ее удивило одно: каким бы сложным ни казался дизайн, его можно воссоздать, применяя стандартные базовые техники. «В своих работах я использую обычные повседневные предметы. Даже во время еды я черпаю вдохновение из того, что лежит у меня на тарелке. Я знаю, что могу создать всё, что угодно».
Морита показала нам, как сделать простое умэ-мусуби, «сливовое плетение». Получившееся «сплетение лепестков сливы» станет прекрасным сюрпризом, который можно вложить в письмо или даже прикрепить снаружи конверта.
(Видео) Как сплести «умэ-мусуби», «сливовое плетение»
Сначала сделайте базовый «узел-ракушку», затем пропустите оба конца через центральное отверстие – у вас получится «сливовое плетение». Хитрость заключается в том, чтобы продевать каждый шнур по очереди, не допуская их наложения или перекручивания (© Кавамото Сэйя)
Шнуры мидзухики – доступный материал для рукоделия; их можно приобрести даже в обычных магазинах «всё по 100 йен». Стандартная длина – 90 сантиметров, но встречаются и шнуры, нарезанные по 30 сантиметров. Помимо простых цветов, можно найти шнуры, сплетённые из золотых или серебряных нитей. Материалы для мидзухики выпускаются в сотнях цветовых вариаций, что дает возможность для безграничного самовыражения.
По словам Мориты, «узел-ракушка» (аваби-мусуби, иногда называемый также авадзи-мусуби) – основа для изготовления плоских и объемных мидзухики любой формы, от имитаций суси, умещающихся на ладони, до творений шириной 5 метров. Удивительно, насколько многогранным может быть простой шнур мидзухики. В своем творчестве Морита не пользуется шаблонами. Ее основной принцип – представить себе готовое изделие, а затем позволить своим рукам сделать все остальное.
Для Мориты очарование искусства мидзухики состоит не только в его декоративной ценности. Она рассказывает о более глубоком значении отдельных элементов:
Аваби, «морское ушко» – ценная раковина, традиционно используемую в религиозных подношениях. Кроме того, для плетения на подарочных конвертах всегда используется пять шнуров – по количеству пальцев на руке. Это символ соединенных рук. Практически каждый элемент мидзухики имеет особый смысл. Если вам, как и мне, интересна мистика, вы обязательно найдете в мидзухики пищу для размышлений».
Таинственная связь между мидзухики и кельтскими узорами
Мориту всегда привлекала декоративность японской каллиграфии. Задолго до того, как она впервые узнала о мидзухики, ее увлекали традиционные узоры народов мира. Позже, когда она начала осваивать мидзухики, она заметила, что «узел-ракушка» напоминает традиционный кельтский мотив.
«Когда я углубилась в изучение традиционных узоров других культур, я обнаружила похожие мотивы не только в кельтской культуре, но и в арабесках, турецких орнаментах и стиле ар-нуво. Возможно, в древние времена такие традиционные орнаменты на основе непрерывной ленты попали в Японию через Шелковый путь».
Мидзухики наследует японскую традицию «связывания», но имеет «родственников» и в культурах других стран. Морита надеется распространить увлечение мидзухики по всему миру, чтобы расширить спектр межкультурного диалога, поэтому всегда с радостью принимает тех, кто приезжает в Японию изучать мидзухики.
Что касается будущего, у нее невероятные планы: «Я хочу когда-нибудь создать одежду полностью из мидзухики». Ее творения доказывают, что даже спустя 1400 лет традиционное искусство все еще обладает отличным потенциалом для будущего.
Студия «Вакобо хою» предлагает занятия на круглогодичной основе в Киото, Осаке, Хёго, Нагое, Токио и онлайн. Более подробную информацию можно найти на вебсайте студии (на английском языке)
С произведениями Мориты можно также познакомиться на ее страничке в Instagram
Фотография к заголовку: Суси мидзухики, созданные Моритой, выглядят настолько реалистично, что их хочется съесть (© Кавамото Сэйя)