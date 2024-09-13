Мидзухики: четырнадцать веков искусства плетения изящных узоров

Традиционная японская эстетика в современном мире

Искусству мидзухики, создания замысловатых конструкций из разноцветных бумажных шнуров, называемому мидзухики, почти полторы тысячи лет. Современная художница Морита Эрико создает работы, в которых по-новому интерпретирует бессмертную классику.

Родилась в Токио. Окончила двухгодичный колледж искусств и дизайна «Ёсиби» и школу каллиграфии Nippon Shodō. В 2007 году переехала в Киото и открыла свою студию мидзухики под названием «Вакобо хою». Черпает вдохновение в древней столице, чтобы создавать свое искусство и передавать его студентам. Особенно интересуется связями между мидзухики и кельтскими и другими декоративными мотивами народов мира. Практикует каллиграфию 25 лет и является преподавателем школы аранжировки цветов Mishōryū. Автор книг, в том числе «Времена года и очарование мидзухики: неразрывная связь» (Кисэцу о мусубу каваий мидзухики).

Долгая и запутанная история

Мидзухики – искусство создания различных форм из скрученных шнуров японской бумаги васи, – имеет долгую и увлекательную историю. Существует множество теорий относительно его происхождения, однако исследователи сходятся на том, что мидзухики появилось не позднее периода Асука (583-710). Считается, что первое красно-белое декоративное плетение из пеньки привезли в Японию посланники китайской династии Суй (581-618), перевязывавшие таким образом свои подарки. Современный стиль мидзухики, когда бумагу васи скручивают и скрепляют клеем, сформировался к периоду Муромати (1333-1568).



Большинству японцев шнуры мидзухики знакомы по конвертам для денежных подарков. Их накладывают друг на друга, чтобы создать традиционный хана-мусуби (цветочное плетение) (слева); справа – сложный аваби-мусуби (плетение «абалон»), созданный Моритой Эрико (© Кавамото Сэйя)

По словам мастера мидзухики Мориты Эрико, мидзухики также используется в религиозных церемониальных предметах синто. Изначально это искусство практиковалась исключительно аристократией, а в период Эдо (1603-1868) распространилось среди широких слоев населения. В годы Мэйдзи (1868-1912) появился обычай дарить денежные подарки, для чего были разработаны специальные конверты. В те времена мидзухики преподавали девочкам в школе. Кроме того, в последнее время получили распространение разноцветные шнуры мидзухики, хотя продолжают использоваться и традиционные шнуры: красные и белые для подарков, и черные для траурных подношений. Сейчас это искусство стало более доступно широкой публике, а у мастеров появилось больше возможностей, чем когда я начинала заниматься мидзухики».

Морита впервые познакомилась с этим ремеслом в 2006 году, а год спустя начала работать как художник. Она открыла студию «Вакобо хою» в Киото, где не только работала сама, но и обучала других красоте мидзухики.



«Включение новых ярких форм в традицию мидзухики позволило мне наладить контакт с молодыми людьми, – говорит Морита. – Даже простое добавление элементов мидзухики на конверт помогает передать истинные чувства отправителя» (© Кавамото Сэйя)

Бесконечные возможности в трех измерениях

Творения Мориты очаровательны, ее фантазия лишена ограничений и условностей. Среди ее работ – символы японских сезонных праздников, цветы и даже сладости, которые трудно отличить от настоящих.



У начинающих мастеров мидзухики популярны цветочные узоры. По часовой стрелке слева направо: нежная клубника мидзухики, игривые фигурки Дарумы, которые Морита создала в честь года Дракона, и красочный «пудинг с мороженым» как будто только что из кафетерия (© 2021 Эрико Морита, студия «Вакобо хою»)

Изначально, когда Морита увлеклась красотой мидзухики, в Токио было только одно место, где она могла обучиться этому ремеслу. С тех пор ее работы в стиле каваий не только способствовали росту популярности мидзухики, но и вдохновили многих людей тоже попробовать освоить это традиционное плетение.

По словам Мориты, когда она только начинала осваивать это ремесло, ее удивило одно: каким бы сложным ни казался дизайн, его можно воссоздать, применяя стандартные базовые техники. «В своих работах я использую обычные повседневные предметы. Даже во время еды я черпаю вдохновение из того, что лежит у меня на тарелке. Я знаю, что могу создать всё, что угодно».

Морита показала нам, как сделать простое умэ-мусуби, «сливовое плетение». Получившееся «сплетение лепестков сливы» станет прекрасным сюрпризом, который можно вложить в письмо или даже прикрепить снаружи конверта.

(Видео) Как сплести «умэ-мусуби», «сливовое плетение»

Сначала сделайте базовый «узел-ракушку», затем пропустите оба конца через центральное отверстие – у вас получится «сливовое плетение». Хитрость заключается в том, чтобы продевать каждый шнур по очереди, не допуская их наложения или перекручивания (© Кавамото Сэйя)



При использовании большего количества шнуров готовое изделие получается крупнее. Для большого изделия используется пять шнуров, для маленького – три. Большее количество шнуров также говорит о повышенном уровне сложности (© Кавамото Сэйя)

Шнуры мидзухики – доступный материал для рукоделия; их можно приобрести даже в обычных магазинах «всё по 100 йен». Стандартная длина – 90 сантиметров, но встречаются и шнуры, нарезанные по 30 сантиметров. Помимо простых цветов, можно найти шнуры, сплетённые из золотых или серебряных нитей. Материалы для мидзухики выпускаются в сотнях цветовых вариаций, что дает возможность для безграничного самовыражения.



Великолепная гирлянда из желтых цветов мимозы (© Кавамото Сэйя)

По словам Мориты, «узел-ракушка» (аваби-мусуби, иногда называемый также авадзи-мусуби) – основа для изготовления плоских и объемных мидзухики любой формы, от имитаций суси, умещающихся на ладони, до творений шириной 5 метров. Удивительно, насколько многогранным может быть простой шнур мидзухики. В своем творчестве Морита не пользуется шаблонами. Ее основной принцип – представить себе готовое изделие, а затем позволить своим рукам сделать все остальное.



Суси, созданные с использованием базового «узла-ракушки» (© Кавамото Сэйя)



Манэкинэко и Дарума – кошка, приносящая удачу, и фигурка Бодхидхармы, также выполненные на основе «узла-ракушки». В процессе работы Морита сразу представляет себе готовое изделие (© Кавамото Сэйя)

Для Мориты очарование искусства мидзухики состоит не только в его декоративной ценности. Она рассказывает о более глубоком значении отдельных элементов:

Аваби, «морское ушко» – ценная раковина, традиционно используемую в религиозных подношениях. Кроме того, для плетения на подарочных конвертах всегда используется пять шнуров – по количеству пальцев на руке. Это символ соединенных рук. Практически каждый элемент мидзухики имеет особый смысл. Если вам, как и мне, интересна мистика, вы обязательно найдете в мидзухики пищу для размышлений».



Морита держит элемент 5-метрового плетения мидзухики (© 2021 Эрико Морита, студия «Вакобо хою»)



Морита продолжает трудиться над этим произведением, добавляя новые элементы. «Мне нравится, когда я могу полностью погрузиться в создание мидзухики» (©2023 Эрико Морита, студия «Вакобо хою»)

Таинственная связь между мидзухики и кельтскими узорами

Мориту всегда привлекала декоративность японской каллиграфии. Задолго до того, как она впервые узнала о мидзухики, ее увлекали традиционные узоры народов мира. Позже, когда она начала осваивать мидзухики, она заметила, что «узел-ракушка» напоминает традиционный кельтский мотив.



Кельтские узоры, выполненные в технике мидзухики (© Эрико Морита, студия «Вакобо хою»)

«Когда я углубилась в изучение традиционных узоров других культур, я обнаружила похожие мотивы не только в кельтской культуре, но и в арабесках, турецких орнаментах и стиле ар-нуво. Возможно, в древние времена такие традиционные орнаменты на основе непрерывной ленты попали в Японию через Шелковый путь».

Мидзухики наследует японскую традицию «связывания», но имеет «родственников» и в культурах других стран. Морита надеется распространить увлечение мидзухики по всему миру, чтобы расширить спектр межкультурного диалога, поэтому всегда с радостью принимает тех, кто приезжает в Японию изучать мидзухики.

Что касается будущего, у нее невероятные планы: «Я хочу когда-нибудь создать одежду полностью из мидзухики». Ее творения доказывают, что даже спустя 1400 лет традиционное искусство все еще обладает отличным потенциалом для будущего.



(© Кавамото Сэйя)

Студия «Вакобо хою» предлагает занятия на круглогодичной основе в Киото, Осаке, Хёго, Нагое, Токио и онлайн. Более подробную информацию можно найти на вебсайте студии (на английском языке)

С произведениями Мориты можно также познакомиться на ее страничке в Instagram

Фотография к заголовку: Суси мидзухики, созданные Моритой, выглядят настолько реалистично, что их хочется съесть (© Кавамото Сэйя)