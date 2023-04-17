Кицунэ: животное-ёкай, оборачивающееся красавицей и соблазняющее мужчин

Мир японских персонажей

В комиксах манга «One Piece» и «Наруто» можно увидеть персонажей, связанных с «девятихвостыми лисами». Покемон Кюкон также создан по образу лисы-оборотня. Лисы-монстры широко известны и часто играют важную роль в мире аниме и манги. Представления о них пришли в Японию из Китая и претерпели здесь некоторые изменения.

В марте 2022 года страну облетела новость о том, что раскололся «Убивающий живое камень» Сэссёсэки в районе горячих источников в Насу, префектура Тотиги. Камень разорвала вода, которая проникла в трещины и замёрзла там. Это обычное природное явление, но особый интерес к событию вызвало то, что, согласно легенде, этот камень был окаменевшей девятихвостой лисой.

Древняя легенда о девятихвостой лисе

Говорят, что в конце периода Хэйан красавица Тамамо-но маэ, снискавшая любовь императора Тоба, на самом деле была девятихвостой лисой, которая оборачивалась красивой женщиной, обманывала царей и разрушала царства в Индии и Китае. Однако маг-оммёси Абэ-но Ясунари раскрыл её истинную сущность, и принявшая свой настоящий облик Тамамо-но маэ в местности Насуно была убита двумя самураями – Миура-но сукэ и Кадзуса-но сукэ.



Утагава Куниёси «Картина уничтожения злой девятихвостой беломордой лисы на равнине Насу в земле Симоцукэ» (Симоцукэ-но куни насу-но хара киммо хакумэн кюби-но акко тайдзи-но дзу), 1830-е гг. (коллекция Исторического музея префектуры Хёго)



Тамамо-но маэ на гравюре «Абэ-но Ясунари подчиняет монстров-ёкай» (Абэ-но ясунари тёбуку ёкай дзу, коллекция Международного центра по изучению японской культуры)

При этом труп девятихвостой лисы превратился в камень, а исходившие от него ядовитые пары унесли жизни находящихся рядом существ. По этой причине он получил название «Камня, убивающего живое», Сэссёсэки, и внушал страх. Но в период Муромати проходивший там известный монах Гэнно разбил камень и провёл заупокойную службу, помогая духу достичь состояния Будды. Этим эпизодом и объясняют то, что молоток иногда называют гэнно.

В местности Насуно, расположенной на склоне действующего вулкана Тяусудакэ, извергается вулканический газ, и есть места, где умирают заходящие туда птицы и звери, что и послужило причиной появления легенды о камне, убивающем живое. Новость о том, что камень Сэссёсэки раскололся, разошлась в соцсетях и вызвала комментарии вроде «Не воскрес ли заключённый в камне великий ёкай, девятихвостая лиса?». Однако в Сэссёсэки не была «заключена» демоническая лиса, это испускающий смертельный яд камень, в который она превратилась в момент смерти. Более того, почти 700 лет назад его уже разбил монах Гэнно, и раскололся только осколок первоначального камня, так что о воскрешении монстра-ёкай можно не беспокоиться.



Маскот Кюби, «посол туризма» города Насу, префектура Тотиги, где расположен камень Сессёсэки

Девятихвостая лиса как покемон и персонаж манга «One Piece» и «Наруто»

Девятихвостые лисы часто появляются в комиксах манга, аниме и в играх. В манга «One Piece», которую создал Ода Эйитиро, есть персонаж Катарина Девон, женщина-пират, обладающая способностью превращаться в девятихвостую лису. В манга Кисимото Масаси «Наруто» девятихвостый лис обитает в теле главного героя, Наруто, который использует эту силу для сражений. Покемон Кюкон создан по образцу девятихвостой лисы, а ёкай Кьюби появляется в игре Yokai Watch. Они очень известны в качестве монстров ёкай, и нередко становятся важными персонажами.

Однако девятихвостые лисы родом не из Японии, они пришли из Китая. Именно там изначально зародилось представление о лисах как о животных с особыми мистическими способностями.

В «Записях о деяниях древности» (Кодзики), «Анналах Японии» (Нихон сёки) и «Описаниях обычаев земель» (Фудоки), составленных в VIII веке, лисы почти не упоминаются. Японцы с древних времён чувствовали, что некоторые животные обладают таинственной силой, относились к ним с опаской и почитали их как божеств, но лис среди них не было. Японцы опасались змей, оленей, кабанов, волков и акул, считая их божествами. Особенно боялись и обожествляли змей, считая. Что они способны превращаться в людей. Во всех трёх исторических документах описана легенда о божестве-змее в облике мужчины, посещающем женщину-человека.

Однако в старейшем сборнике буддийских поучительных историй «Японские легенды о чудесах» (Нихон рёики), который был завершён в 823 году, встречаются лисы, которые могут оборачиваться людьми, и лисы, овладевающие людьми и становящиеся причиной одержимости. В Китае представления о лисах-монстрах утвердились уже при династии Поздняя Хань (25-220 гг. до н. э.), начиная с династий Вэй и Цзинь (220-420) стали популярными, а примерно в IX веке были завезены в Японию.



Лиса, обeрнувшаяся человеком, в «Живописном свитке всех призраков» (Бакэмоно цукуси эмаки), написанном в конце периода Эдо (1603-1868) (коллекция Международного центра изучения японской культуры)

При этом в «Японских легендах о чудесах» идея о змеях как божествах в некоторой степени сохранилась, однако они уже не оборачиваются людьми. Там описывается, как змей пытался взять в жёны человеческую женщину, но бесславно погиб – это стало воздаянием женщине за её добрые дела. Лиса же, наоборот, принимает облик женщины, выходит замуж за мужчину и даже оставляет после себя ребёнка. Таким образом, происходит перестановка ролей змея и лисы в этих представлениях.

В XI и XII веках лисам стали поклоняться как божествам. В XIV веке они стали ассоциироваться с Инари, божеством земледелия. На самом деле змея раньше была в том числе божеством земледелия и благосостояния, но к этому времени лиса уже полностью заняла её место.



Лиса, почитающаяся в токийском филиале святилища Тоёкава Инари в квартале Акасака токийского района Минато (PIXTA)

Странные явления – проделки лис?

Помимо того, появилось много историй о лисах как монстрах ёкай, которые околдовывают людей и становятся причиной одержимости. Представление о том, что различные загадочные явления являются проделками лис, получило широкое распространение и настолько глубоко проникло в мышление японцев, что ещё примерно полвека назад люди могли объяснять свои действия тем, что были околдованы или одержимы лисами.

Когда светит солнце и одновременно идёт дождь, это называется «лисьей свадьбой». Считалось, что лисы устраивают свадьбы в такие особенные, необычные дни. Однако изначально выражение «лисья свадьба» относилась к явлению, когда вдали в горах видели множество огней, выстроившихся в одну линию. Считается, что такое название появилось оттого, что огни располагались в ряд, напоминая факелы свадебной процессии глубоко в горах, где людей вроде бы не должно быть.



Гравюра «Вид на бесконечную процессию лисьей свадьбы в урочный час» (Токимаири хакарадзу мо кицунэ-но ёмэири о миру дзу, коллекция Международного центра изучения японской культуры Международным исследовательским центром японоведов)

Таким образом, люди были уверены в том, что лисы были причиной странных огней в ночи, и их называли «лисьими огнями» (кицунэби). В свитках «Весёлых картинок из жизни животных» (Тёдзю дзинбуцу гига) XII века, которые считаются самым старым комиксом манга в Японии, в одной из сценок лиса зажигает свой хвост, как факел. В сборнике забавных историй «Собрание стародавних повестей» (Кондзяку моногатари-сю), который, вероятно, был завершён примерно в то же время, говорится, что таинственное сияние – проделки лис, из чего мы видим, что что представления о «лисьих огнях» уже сложились до того времени.



«Лисьи огни» в «Иллюстрированной книге монстров» (Кайбуцу эхон, коллекция Международного центра изучения японской культуры)

Лисы-соблазнительницы

Считается, что представления о лисах, которые особенно преуспели в искусстве оборачиваться красавицами и обманывать мужчин, также появились под китайским влиянием. В Китае все существа в общем классифицируют по категориям Инь и Ян, и лисы в этой классификации – животные Инь. У людей к этой категории относятся женщины, поэтому лисы, обладающие качествами Инь (независимо от биологического пола) превращаются в женщин.

Тамамо-но маэ, о которой говорилось в начале статьи, также представляет эту традицию. При этом представление об её истинном облике как «девятихвостой лисе» сложилось, как ни странно, сравнительно недавно, в период Эдо (1603-1868), а раньше о ней говорили как о «двухвостой лисе». Предполагают, что кошка-ёкай нэкомата появилась в японском фольклоре под влиянием образа Тамамо-но маэ, существовавшего до периода Эдо.



Двухвостая лиса, изображенная в «Живописном свитке повести о Тамамо-но маэ» (Тамамо-но маэ моногатари эмаки, коллекция Международного центра изучения японской культуры)

В Китае есть легенда о том, что красавица Дацзи, обманувшая Чжоу, правителя царства Инь, и разрушившая его страну, была девятихвостой лисой. Эта история стала известна благодаря переводам китайских сочинений начиная с середины периода Эдо и была включена в популярную «Повесть о Тамамо-но маэ» (Тамамо-но маэ моногатари), и похоже, что как раз поэтому Тамамо-но маэ стали идентифицировать как девятихвостую лису. Таким образом, всевозможные «девятихвостые лисы», часто появляющиеся в японских комиксах манга, аниме и играх, являются достоянием, которое мы обрели благодаря международному культурному обмену.

Фотография к заголовку: «Лисья свадьба» во время праздника Инахо, который ежегодно проводится 3 ноября в святилище Ханаока Фукутоку Инари в городе Кудамацу, префектура Ямагути (PIXTA)