Большие Будды Стюарта Эйра

Священные места Японии

Художник Стюарт Эйр изобразил двух Больших Будд – в Камакуре и в Наре. На пленэре он размышляет о красоте изваяний и наблюдает за реакцией посетителей.

Большой Будда в Камакуре

Большой Будда с загадочной улыбкой провёл здесь уже много веков. Он такого же зелёного цвета, как и Статуя Свободы, но спокойно сидит и не пытается отстаивать ничьи права. Он сохраняет невозмутимость несмотря на холодный снег и палящее солнце. Его не беспокоит даже утрата собственной позолоты. Остатки позолоты на щеке напоминают ему о канувшем в лету золотом времени.

Вы можете зайти внутрь Будды, чтобы посмотреть, как он сделан изнутри. Подобная откровенность абсолютно не разрушает магическую атмосферу этого места.

Я рисовал Большого Будду в храме Котокуин в течение двух дней летом 2018 года. Я приходил рано утром и проводил в храме весь день, до самого закрытия. В конце концов, именно так делает Большой Будда на протяжении 700 с лишним лет. В раннем приходе в храм, когда он распахивает свои ворота, есть особое очарование. В утренние часы здесь царит безмолвие и можно насладиться статуей без сотен других посетителей, позирующих перед камерами и толкающихся в борьбе за заветный кадр.

Наблюдать за реакцией людей на Большого Будду доставляет мне неподдельное удовольствие. Некоторые копируют его позу и выражение лица, другие, подобно Джону Траволте на дискотеке 70-х, вздымают вверх одну руку. Японцы ведут себя тихо, сначала погружаются в дымок от курений, а потом произносят краткую молитву. Дети реагируют на Большого Будду наиболее креативно. Сюда часто приезжают школьные экскурсии, поэтому наблюдать за детьми не составляет труда. Однажды я услышал спор, жил ли Будда на самом деле, причём участники приводили аргументы за и против. Другие дети обсуждали, можно ли зайти внутрь Будды. Некоторым казалось, что оказаться внутри другого человека – это противоестественно.

Собираясь уходить, я услышал, как пожилая дама, которой было явно за 80, вспоминала, что в последний раз видела Большого Будду ещё младшеклассницей. Я представил её одетой в кимоно, как ребёнок на гравюре Кавасэ Хасуи. Мне подумалось, что многие из встреченных сегодня школьников наверняка вернутся сюда через 70 лет, как эта дама.



Большой Будда в Камакуре

Большой Будда в Наре

Лёгкая улыбка Большого Будды в Наре скрывает множество тайн. За прошедшее тысячелетие его Павильон дважды превращался в пепел, во время войн в окрестностях храма пролилось море крови, а голова и руки изваяния были полностью заменены. Однако Будда продолжает улыбаться и, подобно Кораблю Тесея, неизменно сидит на своём месте.

Павильон Большого Будды поражает с первого взгляда. От изумительного здания невозможно оторвать глаз. Стены из умело обработанной, но как будто живой древесины служат опорой для огромной крыши. А золотые крючкообразные украшения по обеим сторонам крыши издали кажутся крохотными, однако на самом деле они гигантские.

Откуда здесь взялся Будда? Ответ на этот вопрос можно найти по дороге к Павильону. Дорога выстлана каменными плитами, привезёнными из Индии, Китая и Кореи, то есть стран, через которые буддизм пришёл в Японию. Мне нравилось представлять, как Большой Будда совершает долгий переход через эти страны, а потом садится в Наре, чтобы как следует отдохнуть.

Первая встреча с Большим Буддой происходит при приближении к дверям Павильона. Японские посетители обычно восклицают «Дэккай!» («Здоровый!»). Когда стоишь поблизости от входа, это слово доносится со всех сторон.

Неподвижный и спокойный Будда вызывает множество реакций и эмоций. Некоторые простираются ниц, прикасаясь лбом к каменному полу. Многие пытаются скопировать его символические жесты перед камерой (нередко положение пальцев не совпадает, и люди отправляют в камеру совсем другой посыл). Пожилые посетители обычно молятся.

Дети дают волю воображению. Рисуя статую летом 2020 года, мне довелось услышать спор двух младшеклассников о том, в каком виде спорта мог бы преуспеть Большой Будда (разумеется, это был кэтчер в бейсболе). Одной маленькой девочке показалось, что золотые украшения на крыше – это туфли Будды. А группа школьников обсуждала, почему Будда сделал химическую завивку, как у их бабушек.

На моём рисунке почти нет людей. Только ребёнок, обогнавший родителей, чтобы посмотреть, что таится в глубине здания. Увидев Большого Будду впервые в жизни, мальчик замер как вкопанный. Я уверен, что он обязательно вернётся сюда уже дедушкой.

Когда Большой Будда в Наре впервые появился на свет всего через несколько веков после падения Римской империи и её гигантских статуй, индийский монах раскрасил Будде глаза, чтобы наделить его жизнью. Сначала я хотел сделать то же самое, чтобы рисунок выглядел завершённым. Однако после долгих часов в храме я понял, что любые попытки воспроизвести действительность обречены на провал. Элегантность архитектуры, игра света и тени, атмосфера пещеры и болтовня монахов неизбежно окажутся за рамками картины. Я решил оставить Большого Будду незавершённым, позволив зрителям самостоятельно дорисовать его загадочную улыбку.



Большой Будда в Наре

Статья написана на английском языке. Рисунки Стюарта Эйра

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