[Видео] В Фукуоке у Новому году очистили Спящего Будду
НовостиВидео Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
26 декабря в храме Нандзоин в посёлке Сасагури-мати преф. Фукуока провели о-минугуи, «обтирание тела» статуи ушедшего в нирвану будды Шакьямуни, известную под прозвищем Нэботокэ-сан, «Спящий Будда». Статуя имеет общую длину 41 метр. Женщина (50 лет), приехавшая для участия в мероприятии, сказала, что участвовала в нём с чувством благодарности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]