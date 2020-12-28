[Видео] В Фукуоке у Новому году очистили Спящего Будду

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26 декабря в храме Нандзоин в посёлке Сасагури-мати преф. Фукуока провели о-минугуи, «обтирание тела» статуи ушедшего в нирвану будды Шакьямуни, известную под прозвищем Нэботокэ-сан, «Спящий Будда». Статуя имеет общую длину 41 метр. Женщина (50 лет), приехавшая для участия в мероприятии, сказала, что участвовала в нём с чувством благодарности.

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