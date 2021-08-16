Приключения иностранных слов в японском языке

Изучаем и любим японский язык

На протяжении многих веков японский язык заимствовал и приспосабливал к своим нуждам слова из множества различных источников, как из ближайших стран на континенте, так и из далёкой Европы.

Ранние заимствования

В каждом языке есть заимствованные слова, и японский – не исключение. Носители японского языка, стремящиеся выразить новые концепции или по-новому показать старые, часто используют для этого слова из других языков. Хотя сейчас из-за глобального распространения английского языка заимствования в японском языке часто ассоциируются с английскими словами, в своё время значительная их часть пришла из других источников. При этом, закрепляясь в языке, они иногда меняли своё значение.

В лексике японского языка в целом выделяют три группы – собственно японские слова ваго, существовавшие в древнеяпонском языке, «китайские слова» канго, написанные с использованием кандзи и имитирующие китайское произношение, и «зарубежные слова» гайрайго, появившиеся в языке совсем недавно; их обычно записывают катаканой.

Многие канго когда-то были заимствованы из китайского языка, используются в японском языке более тысячи лет и считаются в общем-то японскими. Некоторые из них появились в Японии в связи с импортом из Китая предметов континентальной культуры – например бива, (琵琶, тип лютни), или для называния животных, обитающих на азиатском континенте, как кудзяку (孔雀, павлин). Другие канго пришли из других использующих иероглифику языков или были созданы в Японии – к примеру, слова кэйдзай (経済, экономика) и сякай (社会, общество), созданные в Японии, были, наоборот, экспортированы в Китай и стали частью китайского языка.

Помимо китайского, откуда происходит подавляющая часть ранних заимствований японского языка, другим заметным языковым источником был санскрит, откуда заимствовалась лексика, связанная с буддизмом. Например, слово сотоба происходит от санскритского слова ступа, обозначающего буддийское культовое сооружение. В японском оно может использоваться и в этом значении, однако чаще оно обозначает деревянные культовые таблички, символически изображающие такие сооружения; такие таблички можно во множестве видеть на японских кладбищах.

Португальские, голландские, немецкие, французские, русские, айнские и другие заимствования в японском

Когда в XVI веке в Японии появились европейские корабли, привозящие незнакомые предметы со всего мира, с ними пришли и новые слова. Например, португальский язык дал широко используемые сейчас слова пан (pão, хлеб) и табако (tabaco; табак, сейчас в т. ч. сигареты). В период Эдо (1603-1868) из европейских стран только Голландия вела торговлю с Японией, и в японском появились голландские слова пэнки (pek, малярная краска) и помпу (pomp, помпа, насос).

С принудительным открытием страны для торговли в середине XIX века европейские языки начали оказывать ещё большее влияние. Многие врачи учились медицине на немецком языке, и из него пришли слова гипусу (Gips, гипс) и арэруги- (Allergie, аллергия). В связи с ролью австрийцев и других носителей немецкого, которые привезли соответствующее снаряжение и знания в Японию, немецкий язык также дал много терминов, связанных с лыжным спортом и альпинизмом, от сутокку (Stock, лыжная палка) до дзайру (Seil, верёвка). Французский язык предоставил слова для искусств и кулинарии, в том числе барэ- (балет) и гурумэ (гурман).

Однако основным поставщиком заимствованных слов уже более столетия является английский язык. Вестернизация образа жизни привела к тому, что в повседневный обиход вошли слова найфу (knife, нож), сяцу (shirt, рубашка) и бэддо (bed, кровать). Во время Второй мировой войны проводилась политика ограничения использования слов «вражеского» английского языка, которая имела некоторый эффект – к примеру, бейсбол называется якю (буквально «полевой мяч»), а не бэ-субору. Однако в послевоенное время приток английских слов снова ускорился. С появлением новых технологий в языке неизбежно появлялись пробелы, которые заполнялись такими словами, как тэрэби (television, телевидение), пасокон (personal computer, персональный компьютер) и сумахо (smartphone, смартфон). Вообще английские слова стали использоваться и по необходимости, и просто так, они присутствуют практически в любой сфере жизни японцев.

Такое характерное для японской кухни слово как икура (икра лососёвых рыб) является заимствованием из русского. Из него же пришло слово норума (норма, квота). Язык айнов дал слова тонакай (туннакай, северный олень) и ракко (ракко, морская выдра), в то время как язык нивхов, другого северного народа, считается источником слова кудзури (росомаха). Из корейского языка не так давно пришли такие слова, как кимути (кимчи) ​​и тэкондо (тхэквондо).

Новые значения и сочетания

В настоящее время для записи «иностранных слов» гайрайго обычно используется катакана, одна из слоговых азбук, но многие из тех, которые живут в японском языке в течение долгого времени, также могут быть написаны с помощью кандзи. Например, в кофейнях и на упаковках кофе сейчас часто используется иероглифическая запись 珈琲 (ко-хи-, кофе), чтобы передать ощущение сложной и старой кофейной традиции, а новизна записи катаканой コーヒー сошла на нет. Некоторые заимствования вообще чаще пишут именно при помощи кандзи – к примеру, слово сэбиро (背広, костюм), которое часто связывают с лондонской улицей Сэвил-Роу, известной своими портными.

Заимствованные слова могут по-разному вливаться в новую для них языковую среду. Когда английские слова попадают в японский язык, они могут видоизмениться до аббревиатур, как эакон (air-conditioning, кондиционер воздуха) или комбини (convenience store, минимаркет, магазин шаговой доступности). Значение некоторых слов меняется очень сильно, и такие «ложные друзья переводчика» могут ввести в заблуждение – тарэнто происходит от английского слова «талант», но сейчас используется для обозначения отдельных артистов и знаменитостей, в то время как каннингу (cunning, хитрость) означает «обман». Из заимствованных слов могут создавать новые комбинации, такие как мо-нингу са-бису (morning service, утреннее обслуживание) – стандартный завтрак в гостинице, такой как тост и горячий напиток.

Некоторые люди не любят заимствованные слова, но на самом деле надолго в языке закрепляются только те из них, которые особенно популярны или оказываются особенно полезными. Они в конечном итоге могут выполнять новую роль, а не ту, которую имели в исходном языке – это часто связано с другими потребностями. В этом смысле японский язык похож на все другие языки, и заимствование новых слов является частью неизбежных изменений, которые претерпевает любой язык.

Иллюстрации: Мокутан Анджело