Кавамура Рё: на пути к золоту в футболе для слепых

Кавамура Рё: на пути к золоту в футболе для слепыхСпорт Токио 2020
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Способность к трёхмерному восприятию
Проницательное выражение лица, выразительная речь и чуткая реакция на интонацию собеседника создают впечатление, что перед вами обычный зрячий человек. «Я могу воссоздать местонахождение человека в трёхмерном пространстве по исходящим от него сигналам», – сказал однажды Кавамура после матча, но только при личной встрече я начал понимать, что он имеет в виду.
Футбол для слепых во многом похож на обычный футбол – команды атакуют противника и защищают собственные ворота, однако существует несколько значимых отличий. Размер футбольного поля меньше обычного – 20 х 40 метров, поле ограждено бортиками высотой 1 метр, удерживающими мяч на поле. Матч состоит из двух таймов по 20 минут. Игроки используют мяч, издающий звуки во время движения. На поле находится 5 членов команды – 4 полевых игрока и вратарь, а также направляющий, который стоит за воротами противника, чтобы руководить подачей мяча, и тренер, инструктирующий игроков с боковой линии. Во время матча глаза полевых игроков закрыты непрозрачными масками, чтобы те, у кого сохранилась способность различать свет, не имели преимущества перед полностью слепыми, и только вратарь может быть зрячим.
Футбол для слепых был официально включён в программу Паралимпиады в 2004 году, на Играх в Афинах. Японской сборной ни разу не удавалось отобраться на Паралимпиаду, однако проведение Игр в Токио обеспечило команде страны-хозяйки дебют на Паралимпиаде. Возможность участия в Играх в Рио-де Жанейро была упущена в результате проигрыша на отборочном этапе – Азиатском чемпионате 2015 года, где Япония заняла лишь четвёртое место. Усиление состава и назначение капитаном Кавамуры в 2016 году позволяют надеяться на успех в Токио-2020.
Ориентация на лидера
Главным противником Японии является Бразилия – бессменный лидер в футболе для слепых, завоевавшая всё паралимпийское золото начиная с Игр в Афинах 2004 года.
«По правде говоря, мы ещё далеки от Бразилии», - хмурится Кавамура. «Однако мы постепенно приближаемся к цели. Думаю, что мы способны выиграть 1 матч из 10. Мы много работаем над тем, чтобы эта победа случилась именно во время Игр в Токио»
С учётом поражения на отборочном этапе в 2015 году подобная уверенность может показаться чрезмерной. В марте 2018 года сборная Японии заняла лишь 5 место среди 6 команд в Гран-При Кубка мира по футболу для слепых Международной федерации спорта для слепых. Однако Кавамура делает акцент на происходящих в команде изменениях: «Мы приобрели определённый опыт, и это мотивирует игроков бороться за мяч».
В мае 2018 года на дружеском матче CAROLO CUP в Бельгии японская сборная во время девятой встречи с сильнейшей командой Ирана впервые сумела одержать победу. Сборная Ирана в преддверии Кубка мира была в отличной форме и относилась к дружескому матчу как к разминке. Затем Япония разгромила команду Германии и клубную команду «Шарлеруа» из Бельгии и стала победителем турнира. Кавамура завоевал для команды 8 очков и удостоился Золотой бутсы. Именно этот опыт позволяет ему задумываться о борьбе с Бразилией.
Развитие способностей
Люди, впервые наблюдающие за игрой слепых футболистов, удивляются интенсивности матча и точности наносимых ударов. Однако Кавамура и его команда не считают слепоту помехой для ведения игры на уровне зрячих спортсменов.
«Информация, получаемая с помощью слуха, создаёт в голове ту же самую картину, что и информация, получаемая с помощью зрения. Я ориентируюсь исключительно на слух, но играю точно так же, как зрячие. Я могу воссоздавать позицию других игроков в трёхмерном пространстве на основе собственных ощущений»
Кавамура отмечает, что для достижения подобного уровня ему пришлось немало тренироваться: «Звуки несут множество информации, но нужно научиться считывать эту информацию. Я постоянно практикую умение распознавать звуки и ориентироваться в пространстве. Например, показываю пальцем на источник звука, когда слышу голос, и прорабатываю детали – стоит человек или сидит, на каком расстоянии он находится».
«Меня часто сравнивают с бразильским игроком Рикардо Альвесом Перейра – «Месси футбола для слепых». Именно он принёс бразильской команде 4 олимпийских золота. Когда Рикардо приехал в Японию, один японский телеканал сделал снимок его головного мозга. Оказалось, что Рикардо научился обрабатывать поступающие звуки с помощью зрительной коры головного мозга, отвечающей за обработку визуальной информации. Именно в этом кроется секрет его удивительной способности ориентироваться в пространстве. Рикардо – это одна из причин, по которой внимание Кавамуры приковано к бразильской команде.
«Я не люблю, когда меня сравнивают с Рикардо, но его способности были проанализированы с помощью нейробиологии, и я многое понял. Его пример означает, что возможности мозга безграничны. Чтобы выйти на новый уровень, я поставил перед собой трудную цель – добиться медали на Паралимпиаде 2020 года».
Путь к неизведанным вершинам
Кавамура родился в городе Хигасиосака (префектура Осака). В пятилетнем возрасте он перенёс увеит, вызвавший ухудшение зрения. В первом классе Кавамура начал играть в футбол, в 6 классе объявил о своём желании стать профессиональным футболистом, однако в 7 классе по настоянию родителей и учителей во избежание травм перешёл в секцию лёгкой атлетики, где занимался вплоть до окончания школы. Кавамура не очень любил бег на средние дистанции, однако благодаря этим тренировкам он стал обладателем сильных ног, пригодившихся ему впоследствии.
«В старшей школе я учился на отделении английского языка. Иероглифы я видел расплывчато, поэтому оценки по японскому языку были плохие, но алфавит и цифры я распознавал чётко и любил эти предметы». Кавамура вспоминает, что в старших классах ему создали поддерживающую среду. Учителя назначали ему в помощники хорошо успевающих учеников и обладателей каллиграфического почерка. Благодаря поддержке окружающих Кавамура сумел поступить в государственный Технологический институт Цукуба, где изучал восточную медицину. На первом курсе он начал играть в мини-футбол для слабовидящих, однако летом случайно увидел, как тренируется член национальной сборной Тамура Юити, и решил перейти в футбол для слепых.
«Я был поражён лёгкостью, с которой он обходил защиту и забивал гол невзирая на закрывающую его глаза маску. Мне захотелось научиться играть как Тамура. Это был поворотный момент моей жизни»
Сначала Кавамура боялся играть с маской на глазах, но в 2013 году ему диагностировали полную слепоту. После окончания университета Кавамура стал работать иглотерапевтом в компании «АКСА Лайф Иншурэнс» и продолжил заниматься футболом для слепых. Он значительно улучшил способность считывать звуки, однако считает, что нет предела совершенству.
«Чтобы добиться поставленной цели на Паралимпиаде 2020 года, мне нужно сыграть на 100 баллов. Сейчас я заслуживаю только 50 баллов. Чтобы занять место на пьедестале почёта, нужно многому научиться. Экспериментируя с собственным телом, мы открываем новые возможности, и это захватывающее ощущение».
Фотографии: Кавамото Сэйя