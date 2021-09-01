Кавамура Рё: на пути к золоту в футболе для слепых

Способность к трёхмерному восприятию

Проницательное выражение лица, выразительная речь и чуткая реакция на интонацию собеседника создают впечатление, что перед вами обычный зрячий человек. «Я могу воссоздать местонахождение человека в трёхмерном пространстве по исходящим от него сигналам», – сказал однажды Кавамура после матча, но только при личной встрече я начал понимать, что он имеет в виду.

Футбол для слепых во многом похож на обычный футбол – команды атакуют противника и защищают собственные ворота, однако существует несколько значимых отличий. Размер футбольного поля меньше обычного – 20 х 40 метров, поле ограждено бортиками высотой 1 метр, удерживающими мяч на поле. Матч состоит из двух таймов по 20 минут. Игроки используют мяч, издающий звуки во время движения. На поле находится 5 членов команды – 4 полевых игрока и вратарь, а также направляющий, который стоит за воротами противника, чтобы руководить подачей мяча, и тренер, инструктирующий игроков с боковой линии. Во время матча глаза полевых игроков закрыты непрозрачными масками, чтобы те, у кого сохранилась способность различать свет, не имели преимущества перед полностью слепыми, и только вратарь может быть зрячим.

Футбол для слепых был официально включён в программу Паралимпиады в 2004 году, на Играх в Афинах. Японской сборной ни разу не удавалось отобраться на Паралимпиаду, однако проведение Игр в Токио обеспечило команде страны-хозяйки дебют на Паралимпиаде. Возможность участия в Играх в Рио-де Жанейро была упущена в результате проигрыша на отборочном этапе – Азиатском чемпионате 2015 года, где Япония заняла лишь четвёртое место. Усиление состава и назначение капитаном Кавамуры в 2016 году позволяют надеяться на успех в Токио-2020.

Ориентация на лидера

Главным противником Японии является Бразилия – бессменный лидер в футболе для слепых, завоевавшая всё паралимпийское золото начиная с Игр в Афинах 2004 года.

«По правде говоря, мы ещё далеки от Бразилии», - хмурится Кавамура. «Однако мы постепенно приближаемся к цели. Думаю, что мы способны выиграть 1 матч из 10. Мы много работаем над тем, чтобы эта победа случилась именно во время Игр в Токио»

С учётом поражения на отборочном этапе в 2015 году подобная уверенность может показаться чрезмерной. В марте 2018 года сборная Японии заняла лишь 5 место среди 6 команд в Гран-При Кубка мира по футболу для слепых Международной федерации спорта для слепых. Однако Кавамура делает акцент на происходящих в команде изменениях: «Мы приобрели определённый опыт, и это мотивирует игроков бороться за мяч».





В мае 2018 года на дружеском матче CAROLO CUP в Бельгии японская сборная во время девятой встречи с сильнейшей командой Ирана впервые сумела одержать победу. Сборная Ирана в преддверии Кубка мира была в отличной форме и относилась к дружескому матчу как к разминке. Затем Япония разгромила команду Германии и клубную команду «Шарлеруа» из Бельгии и стала победителем турнира. Кавамура завоевал для команды 8 очков и удостоился Золотой бутсы. Именно этот опыт позволяет ему задумываться о борьбе с Бразилией.

Развитие способностей

Люди, впервые наблюдающие за игрой слепых футболистов, удивляются интенсивности матча и точности наносимых ударов. Однако Кавамура и его команда не считают слепоту помехой для ведения игры на уровне зрячих спортсменов.

«Информация, получаемая с помощью слуха, создаёт в голове ту же самую картину, что и информация, получаемая с помощью зрения. Я ориентируюсь исключительно на слух, но играю точно так же, как зрячие. Я могу воссоздавать позицию других игроков в трёхмерном пространстве на основе собственных ощущений»

Кавамура отмечает, что для достижения подобного уровня ему пришлось немало тренироваться: «Звуки несут множество информации, но нужно научиться считывать эту информацию. Я постоянно практикую умение распознавать звуки и ориентироваться в пространстве. Например, показываю пальцем на источник звука, когда слышу голос, и прорабатываю детали – стоит человек или сидит, на каком расстоянии он находится».

«Меня часто сравнивают с бразильским игроком Рикардо Альвесом Перейра – «Месси футбола для слепых». Именно он принёс бразильской команде 4 олимпийских золота. Когда Рикардо приехал в Японию, один японский телеканал сделал снимок его головного мозга. Оказалось, что Рикардо научился обрабатывать поступающие звуки с помощью зрительной коры головного мозга, отвечающей за обработку визуальной информации. Именно в этом кроется секрет его удивительной способности ориентироваться в пространстве. Рикардо – это одна из причин, по которой внимание Кавамуры приковано к бразильской команде.

«Я не люблю, когда меня сравнивают с Рикардо, но его способности были проанализированы с помощью нейробиологии, и я многое понял. Его пример означает, что возможности мозга безграничны. Чтобы выйти на новый уровень, я поставил перед собой трудную цель – добиться медали на Паралимпиаде 2020 года».