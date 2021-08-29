Звезда сидячего баскетбола: Кодзаи Хироаки на острие атаки японской сборной по баскетболу на колясках

Лица паралимпийцев

Прежде чем стать профессионалом в Японии и Германии, баскетболист-колясочник Кодзаи Хироаки был звездой своего факультета в Иллинойсском университете. Теперь он надеется помочь сборной Японии завоевать первую медаль на Летних Паралимпийских играх 2020 в Токио.

Родился в префектуре Тиба в 1988 году. Начал заниматься баскетболом на колясках в 12 лет. Тренировался в профессиональном клубе Chiba Hawks, где познакомился с наставником и нынешним тренером национальной сборной Оикавой Синпэем. В десятом классе дебютировал за национальную сборную (юноши до 23 лет). С 2010 по 2013 год играл в студенческий баскетбол в Иллинойсском университете под руководством ведущего тренера по баскетболу на колясках Майка Фрогли, завоевав титул национального чемпиона США в 2010 году и дважды получив звание MVP сезона в 2012 и 2013 годах. Входил в состав сборных Японии, завоевавших серебряные медали Паралимпийских игр 2014 и 2018 годов. С 2013 года выступал как профессионал в Германии и Японии, в том числе за японскую команду No Excuses и команды Бундеслиги BG Baskets Hamburg и RSV Lahn-Dill.

Баскетбол на колясках привлекает всеобщее внимание

Любой, кто смотрел баскетбольный матч на колясках, знает, что это такой же стремительный и бескомпромиссный вид спорта, как и традиционный баскетбол. Игроки проносятся по площадке, выполненной из твердых пород дерева, с головокружительной скоростью, разворачиваясь на пятачке, делая пасы, отправляя мяч в корзину и образуя живописный хаос человеческих конечностей и металла при столкновениях.

Баскетбол на колясках набирает популярность в Японии. Автор культовой баскетбольной манги Slam Dunk Иноуэ Такэхико изобразил этот вид спорта в своей популярной серии Real, он представлен как история борьбы и побед.

Игрок национальной сборной Японии Кодзай Хироаки ценит интерес к своей персоне, однако предпочитает привлекать внимание к этому виду спорта своей игрой на площадке. За 8 лет, проведенных в Бундеслиге, Кодзаи заработал себе репутацию настоящей звезды нападения. А с приближением Паралимпийских игр 2020 в Токио он сосредоточил свои усилия на том, чтобы привести Японию к ее первой медали в баскетболе на колясках.

Ставка на быструю тактику

Кодзаи принимал участие в трех Паралимпиадах и знает, что покорить подиум не так-то просто. Два года тому назад в Рио-де-Жанейро он вместе с ветераном-центровым Фудзимото Рэо возглавлял атаку сборной под руководством главного тренера Оикавы Синпэя. Однако несмотря на возлагавшиеся на сборную большие надежды, команда покинула турнир еще на групповом этапе.

Это стало горьким разочарованием для игрока, гордящегося своими достижениями в профессиональных лигах. Кодзаи объясняет, что в Пекине и Лондоне он был самым молодым игроком в команде. «Я всегда выкладывался по максимуму, потому что хотел убедиться, что мои навыки соответствуют мировому уровню. Но в Рио моя цель стала иной. Я хотел проявить свои сильные стороны, чтобы сообщить импульс команде перед Токийскими играми. Однако выступления нашей команды убедили меня в том, что мы должны полностью изменить подход к игре».



Кодзаи выполняет бросок во время игры группового этапа против Нидерландов на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро (© Jiji)

После Рио команда сделала ставку не на индивидуальное мастерство, а на тактику быстрого перехода от защиты к нападению. Для работы со сборной привлекли профессиональных тренеров, целью которых стало развитие необходимой для быстрой тактики ментальной и физической выносливости игроков. Изменения коснулись и профессиональной карьеры Кодзаи: он сменил клуб BG Baskets Hamburg, где провел четыре сезона, на лучшую команду Бундеслиги RSV Lahn-Dill.

Усилия команды, казалось, начали приносить плоды, когда в июне этого года Япония победила имевшие более высокий рейтинг команды Австралии, Канады и Германии, и выиграла турнир четырех команд Mitsubishi Electric World Challenge Cup, проходивший в Токио. Однако всего два месяца спустя на Чемпионате мира в Германии команду постигло разочарование – она финишировала на девятом месте.

Кодзаи признает, что этот результат говорит о том, что сборной предстоит долгий путь, прежде чем ее можно будет считать реальным претендентом на медаль. «Нашей целью было войти в четверку лучших! Мы вполне могли одолеть такие сильные команды, как сборные Италии и Турции, и мы действительно проиграли им с минимальной разницей в счете. Это доказывает, что мы движемся в правильном направлении, но нам все еще не хватает последовательности и силы духа, необходимых для того, чтобы развивать атаку от задней линии или удерживаться на ее острие».

В баскетболе на колясках доминируют команды из Северной Америки и Европы. Альма-матер Кодзаи, Иллинойсский университет, может не только похвастаться ведущей программой развития баскетбола на колясках, но и является лидером межвузовских соревнований. В Канаде существует национальная академия подготовки игроков, а в Великобритании этот вид спорта настолько популярен, что во многих городах имеются собственные профессиональные клубы. Профессиональные лиги Германии, Италии и Испании привлекают ведущих игроков со всего мира.

Однако даже в условиях такой мощной конкуренции Кодзаи уверен, что у японской сборной есть шанс стать лучшими. «Хотя мы и не добились результата, к которому стремились на чемпионате мира, команда готова играть с использованием быстрой тактики. Наши игроки обладают техническими навыками, необходимыми для динамичной игры, и если мы продолжим работать над ментальной и физической формой, в 2020 году мы вполне можем расчитывать на медаль».

Раннее начало

Кодзаи родился в префектуре Тиба и рос активным, любящим спорт мальчиком. Он до сих пор носит номер 55, когда играет за Японию, в честь своего героя детства, игрока команды New York Yankees Мацуи Хидэки. Хотя он родился без нижних конечностей, Кодзаи считает, что унаследовал свой спортивный характер от отца, который был игроком школьной баскетбольной команды.

Кодзаи впервые попал на площадку в 12 лет, когда его мать увидела рекламу соревнований по баскетболу на колясках, организованных местной командой Chiba Hawks. Он начал посещать игры со своим отцом и был очарован специально разработанными инвалидными колясками, используемыми в этом виде спорта. «Я был в восторге, – с теплотой вспоминает он это время. – Спортивные коляски были намного легче, быстрее и проще в управлении, чем обычные инвалидные кресла».

Во время соревнований капитан и нынешний помощник тренера национальной сборной Кёя Кадзуюки посоветовал ему присоединиться к Chiba Hawks. Бывший профессиональный игрок японской футбольной лиги J, Кёя стал звездой баскетбола на колясках после травмы спинного мозга, полученной в автокатастрофе. Кодзаи также привлек внимание своего будущего наставника Оикавы, который посоветовал трудолюбивому юноше, как правильно организовать тренировки.

Мастер игры

В свой первый крупный тренировочный лагерь Кодзаи попал еще будучи восьмиклассником. В этом лагере, организованном Оикавой в Саппоро на Хоккайдо, преподавал легендарный тренер по баскетболу на колясках Майк Фрогли. Во время лагеря игра Кодзаи получила особое признание, что укрепило решимость мальчика посвятить свою жизнь спорту.

Кодзаи говорит, что именно тогда Фрогли порекомендовал ему тренироваться с ним в Соединенных Штатах, и признает, что в подростковом возрасте не воспринял это предложение всерьез. Однако, увидев уровень игроков по всему миру после того, как он сам дебютировал за юношескую сборную до 23 лет, будучи еще школьником, Кодзаи всерьез задумался о приглашении Фрогли.

Поддавшись уговорам отца, который ощутил колебания сына, Кодзаи решил попробовать себя в Соединенных Штатах. После окончания школы он пересек Тихий океан, чтобы тренироваться с Фрогли, который тогда занимал пост главного тренера команды по баскетболу на колясках в Иллинойсском университете.

Путь в профессионалы

Дни, предшествовавшие его отъезду, стали настоящим испытанием для эмоционального состояния подростка, и Кодзаи нехотя признается, что перед отъездом из Японии «плакал, как ребенок». Однако, оказавшись в Америке и став студентом муниципального колледжа, он сразу начал трудиться над совершенствованием своих навыков общения на английском языке. Спустя два года он успешно поступил в Иллинойсский университет, где специализировался в области спортивного менеджмента.

Фрогли считал, что его игроки должны быть успешными как в классе, так и на площадке. Оглядываясь назад, Кодзаи отмечает, что ему потребовалась концентрация всех его сил, чтобы играть в баскетбол и одновременно не отставать в учебе. «Однако я никогда даже не думал о том, чтобы сдаться», – говорит он.

Играя за Иллинойс, Кодзаи был капитаном команды и несколько раз подряд признавался MVP – наиболее ценным игроком национального чемпионата. Хотя он был доволен своими достижениями в баскетболе, Кодзаи говорит, что при получении диплома испытал чувство с честью выполненного долга. «Я был горд, что мне удалось пройти это испытание целым и невредимым».

После университета Кодзаи решил не возвращаться в Японию. Он начал искать новые возможности для роста, выступая против игроков мирового класса в немецкой Бундеслиге. Проведя нескольких сезонов в Гамбурге, в этом году он присоединился к ведущему клубу RSV Lahn-Dill с вполне конкретным намерением усилить свою игру перед Паралимпийскими играми 2020 в Токио.

Кодзаи знает, что его опыт станет ключевым элементом для национальной сборной, развивающей свой собственный стиль быстрой тактики. Вместе со товарищами по команде он продолжит оттачивать свою игру и мечтать о завоевании золота не только в Токио, но и за его пределами.

Фотографии во время интервью сделаны Ханаи Томоко, если не указано иное