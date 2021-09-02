«Железный человек» тенниса на колясках: Сайда Сатоси готовится к седьмым Паралимпийским играм

Лица паралимпийцев

Теннисист на колясках Сайда Сатоси участвовал в шести Паралимпийских играх и в трех из них завоевал медали. Ожидается, что он появится на корте в Токио-2020 – это будет его седьмое по счету выступление.

Спортсмен, теннисист на колясках. Родился в префектуре Миэ в 1972 году. Потерял левую ногу из-за рака костей, когда ему было 12 лет. Принимал участие в шести Паралимпийских играх подряд, начиная с Атланты в 1996 году, выиграв золото в парном разряде среди мужчин в Афинах в 2004 году, бронзу в Пекине в 2008 году и в Рио в 2016 году. В 2003 году стал первым японским спортсменом, получившим награду лучшего в мире игрока от Международной федерации тенниса. Его выступления спонсирует консалтинговая компания Sigmaxyz.

Неизменно сильные выступления

Встречая ветерана тенниса на колясках Сайду Сатоси, трудно не восхищаться состоявшимся спортсменом. Более двух десятилетий он является ведущим спортсменом, дебютировав на Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году и тем самым начав серию выступлений, которая длилась шесть игр подряд. 47-летний спортсмен надеется сделать Токио-2020 своим седьмым по счету достижением, которое поставит его рядом с легендарным гонщиком на колясках Нагао Ёсифуми по числу паралимпийских выступлений.

Сайда – первопроходец: он начинал свою карьеру в те времена, когда паралимпийские виды спорта не вызывали особого интереса и спортсменов с ограниченными возможностями поддерживали лишь номинально. Благодаря упорной работе на корте и вне его он повысил популярность тенниса на колясках среди широкой публики в Японии и помог проложить путь для других спортсменов, таких как известные звезды Куниэда Синго и Камидзи Юи.

Сайда – не новичок на наградном пьедестале: на протяжении своей спортивной карьеры он завоевал множество титулов и наград. В 2003 году Международная федерация тенниса вручила ему награду лучшего в мире спортсмена, первую для японца. В 2003 и 2007 годах он был членом сборной Японии в чемпионате мира по теннису. Он выиграл свою первую паралимпийскую медаль в 2004 году на Играх в Афинах, объединившись с Куниедой и завоевав золото в мужском парном разряде; пара завоевала бронзу в Пекине в 2008 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Идти ва-банк

Оглядываясь на свои достижения, Сайда считает свои первые Паралимпийские игры в Атланте истинной отправной точкой своей карьеры. Он говорит, что вошел в игры 1996 года, не осознавая, во что ввязывается, и быстро оказался бессильным перед конкурентами. «Я был совершенно не в своей лиге», – восклицает он. Побежденный физически и технически, он выбыл из одиночных и парных соревнований во втором раунде.

Он вспоминает свой матч с австралийцем Дэвидом Холлом как судьбоносный момент. Холл был доминирующей силой в теннисе на колясках в 1990-х и начале 2000-х, и когда турнирная сетка поставила его против Сайды во втором раунде, японец посчитал, что это ему подходит. Однако, когда оба спортсмена выехали на площадку, Холл играл с еще большей интенсивностью, чем обычно, и быстро расправился со своим японским оппонентом. Сайда участвовал в других международных турнирах, но разгром показал ему, что уровень конкуренции на Паралимпийских играх был совсем другим.

Спустя всего два года после окончания университета Сайда работал государственным служащим, и у него было мало времени для тренировок. Зализывая раны, полученные в Атланте, он понял, что если он хочет соревноваться на международной арене, ему нужно серьезно отнестись к тренировкам. Тем не менее, паралимпийские виды спорта в то время все еще в значительной степени рассматривались как реабилитационные мероприятия, и немногие спортсмены-инвалиды могли предложить Сайде ориентиры, чтобы стать профессионалом.

Хотя он был полон решимости сделать теннис своей карьерой, ему все еще нужно было придумать, как он будет оплачивать счета. Он подумывал уйти с работы, но неуверенность в том, что ему удастся зарабатывать на жизнь, затрудняло ему решиться на отказ от стабильной зарплаты.

Сайда говорит, что в тот момент, когда он застрявший на распутье, его твердо подтолкнул к заветной мечте Ёсида Мунэхиро, председатель Теннисного тренировочного центра Yoshida Memorial в Касива (префектура Тиба). «Ёсида посоветовал мне попробовать», – вспоминает он. «Мой рост 180 сантиметров, и, по его мнению, у меня был хороший шанс преуспеть в соревнованиях и открыть дорогу другим японским игрокам». Сайда также получил руку помощи в превращении в профи от Исии Сигеюки, основателя производителя инвалидных колясок OX Engineering из Тиба, который взял его на работу по специальному контракту, что позволило ему сосредоточиться на игре в теннис.

После трех лет, проведенных в попытке усидеть на двух стульях, в 1999 году Сайда снялся с насиженного места и переехал в Тибу из своей родной префектуры Мие, чтобы присоединиться к OX и тренироваться в теннисном центре Ёсиды, который остается его базой по сей день. «Я бы добился большего в Сиднее в 2000 году, если бы не медлил столько времени, – сетует он. – Но как только я принял решение, то больше не оглядывался назад».



Сайда Сатоси принимает мяч на лету, а его партнер по парному разряду Синго Куниэда наблюдает во время матча за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 г. (© Jiji)

Тернистый путь к золоту

Обосновавшись в Тибе, Сайда начал тренироваться, нацелившись на Паралимпийские игры в Афинах, до которых оставалось пять лет. Он участвовал в соревнованиях в Японии и за рубежом, но, по его словам, международные турниры были для него самыми сложными. Помимо того, что ему приходилось ехать на своей коляске по чужому городу, будучи отягощенным багажом, набитым ракетками, одеждой, едой и даже рисоваркой, ему также приходилось собственноручно бронировать авиабилеты и гостиничные номера, что было непростой задачей, учитывая его тогдашнее ограниченное знание английского языка. .

Однако больше всего его разочаровывала собственная неспособность победить в соревнованиях за границей. Даже несмотря на бесчисленные часы тяжелых тренировок под бдительным присмотром тренера, за пределами Японии он был вынужден возвращаться домой, сыграв всего лишь один матч. Проигрыши накапливались, и это подрывало его уверенность. «Я стал задавать себе вопрос, правильно ли я поступил, переехав в Тибу, – вспоминает он. – Каждый раз, когда я достигал нижней точки, мне приходилось копать все глубже и глубже, чтобы снова накачать себя».

Даже несмотря на трудности, с которыми он столкнулся на раннем этапе, Сайда неуклонно улучшал свою игру. Противники начали опасаться его резкой подачи и мощного удара слева – навыков, которые он использовал для сокрушительного эффекта во время своей золотой медали в Афинах.

Саида подчеркивает, что неуверенность сопутствует профессиональной спортивной карьере. «Достаточно травмы или выхода спонсора из игры, – предупреждает он, – и небо падает вам на голову». Несмотря на свой успех, он не считает себя образцом для подражания и настаивает на том, что его трудовая этика ничем не отличается от обычной японской. «Я отношусь к каждой победе спокойно». Хотя он и признается, что отмечал свои медали в Афинах, Пекине и Рио, но утверждает: «на следующий день я уже был полностью сосредоточен на следующем соревновании».

Хотя Сайда, возможно, не признает этого, но его достижения и подход к спорту вдохновили бесчисленное количество других паралимпийских атлетов осуществить свои мечты.

Счастливая семерка

Сайда начал заниматься теннисом на колясках в возрасте 14 лет. В начальной школе он любил играть в бейсбол, но рак костей поразил его левую ногу, когда ему было 12 лет, и ему не оставалось другого выбора, кроме как навсегда оставить этот вид спорта. Потеря ноги сильно повлияла на Сайду, и его родители, обеспокоенные благополучием своего сына, записали его в программу баскетбола для инвалидов в надежде, что занятия спортом поднимут ему настроение.

Это сработало. Сайда овладел скоростью и физическими способностями спорта и быстро вернул себе ту искру, которая свойственна юному возрасту. Он говорит, что остался бы с баскетболом, но в результате неожиданного поворота событий после тренировочного курса большинство его товарищей по команде перешли на теннис на колясках. Хотя теннис на колясках не был его приоритетным видом спорта, Сайда решил перейти в него, чтобы продолжать играть вместе со своими товарищами. Однако, по его словам, когда он взял в руку ракетку, то испытал острые ощущения от гашения мяча, и добавляет, что «меня зацепили победы, которые мы одерживали, проигрывая по ходу поединка». Он остался в теннисе и, учась в университете, завоевал место в японской национальной сборной.

За последующие два десятилетия Сайда стал лидером не только в теннисе на колясках, но и во всех паралимпийских видах спорта в Японии. Своими достижениями он вдохновляет спортсменов во всех областях, а также делится своим чутьем и знаниями в области создания более эффективных спортивных инвалидных колясок.

По мере приближения Токио-2020 Сайда говорит, что он полон решимости добиться своего седьмого паралимпийского выступления. «Это будет идеальный способ отплатить всем, кто поддерживал меня на протяжении многих лет».

У Сайды есть его работа, которая ему нравится. В настоящее время он занимает пятое место в национальном рейтинге, и только игроки мужского и женского пола, входящие в четверку лучших, пройдут отбор в сборную Японии. Тем не менее, легенда тенниса по-прежнему уверен, что ему удастся победить, утверждая, что «я всегда заканчиваю то, что начинаю». Судя по его прошлым достижениям, есть все основания полагать, что Сайда будет выступать на корте за Японию, когда в августе 2020 года в Токио начнутся Паралимпийские игры.

Все фотографии сделаны Ханаи Томоко, если не указано иное.

Фотография к заголовку: Сайда Сатоси в теннисном тренировочном центре Yoshida Memorial в Касива, префектура Тиба