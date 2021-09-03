Всегда рядом: олимпиец Омори Сигэкадзу о своей роли поводыря паралимпийского бегуна

Лица паралимпийцев

Олимпиец Сигэкадзу Омори, сильнейший спортсмен японской эстафетной команды 4х400 метров в Атланте, теперь является поводырем слепого паралимпийского спринтера и прыгуньи в длину Такады Тиаки.

Олимпийский спринтер. Родился в префектуре Тояма в 1972 году. Представлял Японию в эстафете на 400 метров и 4x400 метров на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году; в качестве ведущего спортсмена он привел команду к пятому месту и новому национальному рекорду. Золотой призер в беге на 400 м на чемпионатах Японии по легкой атлетике 1994 и 1996 годов. Завершил спортивную карьеру в 2000 году. Основал спортивный клуб Forest Track в 2008 году. Тренер, поводырь бегуна и голосовой ассистент паралимпийской спортсменки Такады Тиаки, соревнующейся в беге на 100 метров среди женщин и в прыжках в длину для слабовидящих.

Выдержать до конца

Решение перенести Паралимпийские игры на август 2021 года было встречено неоднозначно. С одной стороны, спортсмены и тренеры должны скорректировать графики и стратегию тренировок. Но, несмотря на трудности, преобладает чувство облегчения от того, что мероприятие всё же состоится, а не будет отменено, как опасались многие.

На Паралимпийских играх в Токио ожидается ажиотаж: широкая общественная поддержка сопровождает паралимпийские виды спорта, начиная с игр в Лондоне в 2012 году. В 2016 году интерес к мероприятию привел к тому, что за Паралимпийскими играми в Рио-де-Жанейро следили свыше четырех миллиардов зрителей по всему миру. Прогнозируется, что Игры в Токио привлекут аналогичную телевизионную аудиторию. Ожидается, что посещаемость также будет высокой. До того, как была объявлена новая дата Игр, организаторы продали около 600 000 билетов во время первого раунда лотереи, в котором приняли участие более 3,5 миллионов претендентов.

Росту интереса к Паралимпийским играм способствовали и социальные сети. Все больше спортсменов с ограниченными возможностями выходят в соцсети, чтобы делиться своими историями, завоевывать подписчиков и фанатов, предоставляя им возможность заглянуть за кулисы паралимпийского спорта.

Отличительной чертой многих паралимпийских видов спорта является то, что физически здоровые люди выступают в качестве поводырей бегунов и их голосовых ассистентов в соревнованиях спортсменов с ослабленным зрением. Эти члены команды играют исключительно важную роль: они участвуют в забегах бок о бок с бегунами и выкрикивают указания, чтобы помочь участникам рассчитать время своих прыжков или бросков или иным образом сориентировать их во время спортивных состязаний. Бывший олимпийский чемпион Омори Сигэкадзу является тренером Такады Тиаки по двум дисциплинам, выполняя роль поводыря в забеге на 100 метров среди женщин, а также голосового ассистента в соревнованиях по прыжкам в длину.

Новая роль

Такада – подающая надежды спортсменка, представляющая Японию в классе T11 (самая высокая степень нарушения зрения), в обоих видах спорта. Она говорит, что у нее глубокая профессиональная связь с Омори, и она продолжает совершенствоваться под его руководством. «Он устанавливает высокую планку, заставляя меня как спортсменку расти», – восклицает она. «Я даже не могу представить себе соревнования без него».



Омори (справа) ассистирует Такаде во время соревнований по прыжкам в длину на чемпионате Канто по легкой атлетике 2019 года в Токио

Омори впервые обратил внимание на Такаду в 2006 году, когда встретил её в спортивном клубе своего друга, где Такада тренировалась. В 2008 году он открыл свой собственный клуб Athlete Forest в Сэтагая, Токио; вскоре Такада появилась в клубе, чтобы тренироваться под руководством Омори. Он вспоминает, что вначале у него были сомнения по поводу того, сможет ли он работать с Такадой. «У меня не было опыта тренировки паралимпийских атлетов, – объясняет он. – Но как только мы начали тренироваться, Тиаки поразила меня своим стремлением к соревнованиям и страстью к спорту. Это побудило меня делать все зависящее от меня как от тренера».

Взяв Такаду под свое крыло, Омори решил раскрыть ее талант и для начала полностью перестроить стиль ее бега. Однако, чтобы стать поводырем бегуна, ему пришлось изменить собственные глубоко укоренившиеся привычки, что оказалось непростой задачей для бывалого спринтера.



Омори (в центре) пятым пересекает финишную черту в финале 4x400 на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году. (© Jiji)

Шаг за шагом

Спортивная карьера Омори проходила в высшей лиге легкой атлетики. В 1992 году он был запасным бегуном японской команды на Олимпийских играх в Барселоне, а в 1996 году стал спортсменом последнего этапа в эстафетной команде 4x400 в финале игр в Атланте, что позволило команде занять пятое место и установить новый рекорд Японии.

Конечно, годы, проведенные на беговой дорожке, помогли Омори в роли тренера, но ему было сложно приспособиться к механике действий поводыря бегуна, то есть зеркально отражать махи руками, шаг, осанку и скорость Такады, рост которой почти на 20 см меньше. «Это было тяжело, особенно укоротить свою поступь и ускорить шаги», – говорит он, добавляя с улыбкой, что из-за этого он постоянно боялся получить травму, когда они вместе мчались по беговой дорожке.

Новые горизонты

Под руководством Омори Такада увеличила скорость, установив парарекорд Японии в беге на 100 метров среди женщин в преддверии Паралимпийских игр в Пекине. Хотя дома она была чемпионкой, но показанного ею результата было недостаточно, чтобы выиграть путевку на Игры. Омори вспоминает, как он был разочарован, когда узнал, что они не будут участвовать в Паралимпийских играх; однако вслед за этим стало известно, что Такада и ее муж, глухой барьерист Такада Юдзи, ждут ребенка.

Омори был рад за пару, но считал, что материнство положит конец карьере Такады. «После родов невероятно сложно восстановить беговую форму», – объясняет он. Кроме того, он знал, что родители Такады настаивали на том, чтобы она ушла из спорта. «Я приготовился к тому, чтобы объявить о завершении ее спортивной карьеры, но оказалось, что она не собирается этого делать. Вместо этого она сказала мне, что хочет как можно скорее начать подготовку к Играм, которые должны были состояться в Лондоне. Вот такая история».

Родив сына, Такада вернулась на беговую дорожку и вскоре восстановила отличную форму. Однако планка международного уровня снова оказалась непреодолимой; как и в случае с Пекином, Такаде пришлось смириться с горьким разочарованием из-за пропуска Паралимпийских игр в Лондоне.

Но Такада всегда быстро приходит в норму и, нацелившись на Рио-де-Жанейро, предложила вместо стометровки сфокусироваться на прыжках в длину. Сперва Омори был застигнут врасплох её предложением, но в итоге согласился на такой амбициозный план.

Соревнования по прыжкам в длину для слабовидящих спортсменов происходят так же, как и у здоровых атлетов, за исключением одной важной детали: им необходимо участие голосового ассистента. Используются аналогичные приемы и стратегии, но Такада, потерявшая зрение в юном возрасте, имела лишь слабые воспоминания о наблюдении за такими соревнованиями. Омори начал с самых базовых вещей: тщательно объяснил каждый шаг, от разбега до отталкивания и приземления, используя собственное тело в качестве ориентира для демонстрации различных движений.

Ключ к успешному прыжку – это попадание в зону отталкивания на максимальной скорости, и Омори и Такада работали над правильным выбором времени, остановившись на разбеге из 15 шагов. Омори старательно отсчитывал каждый шаг, чтобы Такада не сбилась с траектории и не получила травму. Совершив невозможное, Такада смогла пройти квалификацию на игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, где она заняла восьмое место из десяти.

Воспитание следующего поколения

С момента завершения карьеры в 2000 году Омори занимался, помимо тренерства, различными видами деятельности, в том числе работал в курьерской службе и в фирме по страхованию жизни. Он даже сыграл роль капитана в популярном аттракционе «Круиз по джунглям» в токийском Диснейленде и был гондольером на венецианской гондоле в DisneySea.

Он говорит, что на каждой должности ему требовалось ясно излагать свои мысли, и этот навык, как он признает, с самого начала ему плохо удавался. В Диснейленде от него требовалось давать краткие инструкции, чтобы помочь гостям безопасно перемещаться по парку. Он продолжал оттачивать свои таланты на должностях, которые требовали от него личного общения с клиентами.

Хотя Омори настаивает на том, что не ставил перед собой цель развивать коммуникативные способности, тем не менее он быстро осознал невозможность сделать что-либо без умения объяснить вещи так, чтобы его поняли. Это оказалось в особенности важно для тренировки спортсмена с ослабленным зрением, такого, как Такада, который в значительной степени вынужден полагаться на устные инструкции.

Олимпийский опыт Омори также является частью его тренерских навыков. Нервозность может иметь разрушительные последствия для спортивных показателей, и Омори утверждает, что наличие в команде бывалого спортсмена, который знает, насколько тяжело соревноваться на высшем уровне, является бесценным. Об этом свидетельствует спокойное выступление Такады на чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике 2019 года, где она прыгнула на 4,69 метра, превзойдя свой результат в Рио почти на 30 сантиметров. Несмотря на то, что она финишировала четвертой, её результат дает возможность рассчитывать на медаль в Токио, если она продолжит улучшать свои показатели.

В настоящее время Омори и Такада приводят свои планы в соответствие с новой датой Паралимпийских игр в Токио, назначенных на 2021 год, и Омори говорит, что хотел бы, чтобы больше людей с нарушениями зрения занимались легкой атлетикой. «Работая с Тиаки, я проводил семинары в школах для слепых, – объясняет он. «Большинство учебных заведений не включают легкую атлетику в учебные программы по той простой причине, что ее некому преподавать. В результате у многих детей никогда не было возможности узнать, как быстро или как далеко они могут бегать».

В то же время Омори отмечает, что многие профессиональные бегуны уходят на пенсию, чувствуя, что им еще есть что дать спорту, но у них нет возможности применить свой опыт. Он надеется разработать систему, которая даст возможность бывшим спортсменам тренировать школьников с нарушениями зрения, что, по его убеждению, откроет новые горизонты и для тех, и для других.

Он также хотел бы способствовать укреплению поддержки паралимпийских атлетов и убедить таких же бывших олимпийцев, как он сам, в преимуществах работы со спортсменами-инвалидами. «Для меня большая честь выступать на Паралимпийских играх с Тиаки, – заявляет он. – Я очень рад быть частью событий на Национальном стадионе в Токио, бежать по дорожке с Тиаки и кричать, когда она разбегается, отталкивается и летит в прыжке, а весь мир наблюдает за ней. Все будет как в старые добрые времена».

Фотографии к интервью — Ханаи Томоко. Фотография к заголовку: Омори держит страховой ремешок, который используют поводыри бегунов