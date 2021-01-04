Мурасаки Сикибу: тысячелетняя слава безымянной писательницы

Сокровища японской литературы

Тысячу лет назад писательница, настоящего имени которой мы не знаем, создала самое, пожалуй, знаменитое произведение японской литературы – роман «Повесть о Гэндзи», в котором описала быт и нравы хэйанской аристократии.

Мы не знаем настоящего имени одной из лучших писательниц Японии. Женщина, которую принято называть Мурасаки Сикибу, наиболее известна своим монументальным произведением «Повесть о Гэндзи» (Гэндзи моногатари), которое считается первым романом в мировой литературе. Сохранился также её дневник, который, обладая высокими литературными достоинствами, позволяет нам также узнать немного о её жизни. Одно из её многочисленных стихотворений вошло в самую известную поэтическую антологию страны «Сто стихов ста поэтов» (Хякунин иссю), сборнике стихотворений ста поэтов классической эпохи.

Её прозвище, Мурасаки Сикибу, скорее всего, составлено из имени одной из героинь «Повести о Гэндзи», Мурасаки, и места работы её отца, Ведомства церемоний (Сикибу-сё). Её так называют с периода Хэйан (794-1192), и настоящее имя писательницы остаётся загадкой – как и имена других её современниц, создавших выдающиеся произведения в период расцвета женской прозы той эпохи.

Жизнь писательницы

Отец Мурасаки, Фудзивара-но Тамэтоки, принадлежал к влиятельному семейству Фудзивара, которое во время её рождения в конце X века, по сути, управляло японским обществом. Однако семейство было большое, а она родилась в одной из ветвей дома и принадлежала, таким образом, к среднему разряду аристократии, дзурё. Вообще многие писательницы того времени происходили из этого класса – возможно, оттого, что были менее стеснены условностями, сковывавшими представительниц более высокого социального слоя.

Мурасаки родилась примерно в 973 году. Поскольку она не упоминает свою мать ни в одном из своих произведений, предполагают, что она умерла, когда будущая писательница была ещё маленькой. Тамэтоки, её отец, был известным знатоком китайской классической литературы. Юная Мурасаки быстро училась, накопленные ей знания нашли своё отражение в «Повести о Гэндзи». Однако хэйанское общество не слишком одобряло классическую учёность у женщин, и отец сетовал, что с её талантом ей нужно было родиться мальчиком.

В 996 году Мурасаки вместе с Тамэтоки отправилась в землю Этидзэн (нынешняя префектура Фукуи), куда он был назначен правителем земли. К тому времени ей было за двадцать, и она ещё была не замужем, что необычно для того времени. В Киото у неё был поклонник, Фудзивара-но Нобутака, тоже выходец из того же могущественного семейства – вдовец на 20 лет старше неё. Он писал ей, и, возможно, одинокие зимы на заснеженном западном побережье Японии стали причиной того, что через два года она вняла его просьбам и вернулась в столицу, чтобы стать его женой.

Спустя всего несколько лет Нобутака скончался, и Мурасаки осталась вдовой с маленькой дочерью. Её стихи того периода выражают горе Мурасаки и беспокойство по поводу своего шаткого положения. Не исключено, что активные занятия литературной деятельностью стали для неё способом на время отвлечься от повседневных тревог, а растущая авторская репутация, завоёванная, возможно, благодаря распространению ранних глав «Повести», принесла ей место при императорском дворе.

Брачное соперничество при хэйанском дворе

Влиятельные аристократы того времени обретали власть, выдавая своих дочерей замуж за императоров, что позволяло им стать дедом следующего императора. С помощью этой тактики ведущие члены семейства Фудзивара смогли удерживать контроль над страной в течение очень долгого времени, часто становясь регентами при малолетних императорах. В 990 году Фудзивара-но Мититака выдал свою дочь Тэйси за императора Итидзё.

Однако, когда Мититака умер, его младший брат Митинага увидел возможность для карьерного роста, и его дочь Сёси стала супругой императора Итидзё в 1000 году. Императоры того времени обычно имели нескольких жён, необычным же было то, что Митинага настаивал на равенстве своей дочери и императрицы Тэйси в иерархии. Между дворами двух императриц возникло соперничество, затронувшее и литературную сферу. Мурасаки привлекли для повышения престижа двора Сёси.

Дневник Мурасаки был написан, когда она служила у императрицы. В нём описывается придворная одежда, разговоры и ритуалы – например, связанные с рождением первого сына Сёси. В одном из эпизодов аристократ Фудзивара-но Кинто называет её «юной Мурасаки» – таким образом, повествующая о Мурасаки ранняя глава «Повести», которую считают источником прозвища писательницы, уже была написана к тому времени.

Современница Мурасаки и писательница Сэй Сёнагон (тоже прозвище) входила в свиту императрицы Тэйси. Написавшая «Записки у изголовья» (Макура-но соси) Сэй Сёнагон была известна своим остроумием, но Мурасаки она не впечатлила, и в дневнике она пишет, что Сёнагон была тщеславна и поверхностна.

Соперничество двух императриц благодаря политическим манёврам Митинаги закончилось победой его дочери, и оба сына Сёси в своё время становились императорами. Дальнейшая судьба Мурасаки неизвестна – предполагают, что она умерла в возрасте сорока с небольшим лет около 1014 года. Несмотря на скудость наших знаний о ней, непреходящая популярность её шедевра, «Повести о Гэндзи», обеспечила ей непреходящую славу, и её изображение использовано на купюре в 2000 йен.



Изображение Мурасаки на купюре в 2000 йен (© Pixta)

Выдающиеся писательницы периода Хэйан и их главные произведения

Мать Митицуны «Дневник эфемерной жизни» (Кагэро никки) Сэй Сёнагон «Записки у изголовья» (Макура-но соси) Идзуми Сикибу Стихи вака Мурасаки Сикибу «Повесть о Гэндзи» (Гэндзи моногатари) Дочь Сугавара-но Такасуэ «Одинокая луна в Сарасина» (Сарасина никки)

Фотография к заголовку: статуя Мурасаки Сикибу рядом с мостом Удзи-баси в г. Удзи, где происходит действие завершающих глав «Повести о Гэндзи»

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