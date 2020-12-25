«Повесть о Гэндзи» и обычаи хэйанской знати

Сокровища японской литературы

Тем, кто приступает к чтению «Повести о Гэндзи», литературного шедевра тысячелетней давности, может помочь общее представление о людях и обычаях той эпохи.

Возможность узнать о японской культуре и обычаях – одно из удовольствий от чтения японских произведений. Обычно для понимания хватает сходства между средой, в которой живёт читатель, и изображёнными в книгах сценами, однако написанный для аристократов периода Хэйан (794-1192) более 1000 лет назад роман «Повесть о Гэндзи» (Гэндзи моногатари) описывает мир, значительно отличающийся от того, к которому привык иностранный читатель, и общее представление об обычаях знати того времени помогает понять сюжет.

Любовь и брак

Романтические отношения, которых у принца Гэндзи было немало, начинались совершенно иначе, чем сейчас. Знатные женщины обычно скрывались за ширмами и занавесями, поэтому мужчины искали избранниц, основываясь на слухах об их красоте или способностях. Случайность могла дать шанс обойти запрет, что иногда и случается в «Повести», но вероятность этого была мала, и ухаживания приходилось делать через посредника.

У женщин было больше возможностей судить о внешности мужчин – они могли наблюдать за прекрасными молодыми столичными аристократами на представлениях и шествиях, хотя сами оставались невидимыми. Впрочем, и женщины не всегда знали лицо своего поклонника, а возможность проявить себя через поэтический дар, каллиграфическое искусство, изысканный выбор бумаги и ароматов давали письменные послания, которые передавали через преданных слуг. Ответные письма женщин показывали их эрудированность, а скорость ответа свидетельствовала об остроте ума.

Мужчины-аристократы могли иметь несколько жён – если они были достаточно обеспечены, чтобы их содержать. Важным фактором был ранг жениха и родственников невесты, особенно в случае основного брака, поэтому вполне обычным делом были браки между двоюродными и другими достаточно близкими родственниками. Основной брак обычно заключался очень рано, примерно в раннем подростковом возрасте.

Процесс бракосочетания требовал, чтобы мужчина провёл с женщиной три ночи, приходя после захода солнца и покидая её до рассвета. На третью ночь устраивали особое застолье, семья женщины объявляла о свадьбе и подавала рисовые лепёшки моти. Часто лишь на следующее утро у молодожёнов впервые появлялась возможность рассмотреть друг друга при дневном свете. Первоначально мужчина продолжал навещать дом семьи своей жены, но по прошествии нескольких месяцев или лет она могла переехать к нему.

Духи вызывают болезни

Представления того времени о том, что болезнь вызывает одержимость мононокэ (духами), отражены в описании госпожи Рокудзё. Она (или её ревнивый дух) стала причиной смерти трёх возлюбленных принца Гэндзи. Дух мононокэ может быть духом мёртвого, хотя иногда и живого человека, он причиняет страдания, а подчас и убивает жертву. Средством излечения от таких болезней считались заклинания и молитвы буддийских священников, которые вначале старались вселить дух в женщину-медиума, после чего полностью изгнать его.

Малая продолжительность жизни и высокая детская смертность той эпохи придавали особую значимость многим обычаям и праздникам, особенно связанным с детьми. Поскольку роды могли быть опасными и для матери, и для ребёнка, а также считались ритуально нечистым процессом, в это время возносили молитвы. В комнате для родов были белые занавеси и ширмы, белый цвет считался ритуально чистым. Белой была одежда матери и присутствующих женщин.

Празднование пятидесятого дня с момента рождения имело особое значение. Для церемонии готовили небольшие блюда, но главной частью ритуала было своего рода подношение небольшого кусочка моти в рот ребёнка, который после вновь вынимали. В «Повести» Гэндзи отправляет подарки из столицы, когда его дочери от госпожи Акаси исполняется 50 дней, и аналогичное празднование также проводится после рождения его сына Каору (который на самом деле незаконнорождённый).

Некоторые из этих обычаев имеют аналоги в современной Японии – например, обряд первого вкушения пищи проводится через 100 дней, а не через 50, как в период Хэйан. Однако за тысячу лет, прошедших со времён Мурасаки Сикибу, изменилось многое, и даже японские читатели, вероятно, воспринимают роман как описание других времён и незнакомых традиций. Некоторое понимание культурного контекста, в котором происходит действие «Повести о Гэндзи», позволяет легче следить за сюжетом и оценить достоинства произведения.

Фотография к заголовку: Период Хэйан возрождается на ежегодном празднике Аой Мацури в Киото, это один из трёх главных праздников древней столицы. Сотни людей, одетых в аристократические одежды периода Хэйан, каждый год 15 мая идут от императорского дворца к святыням Камо (© Jiji Press)

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