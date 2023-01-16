Хайку недели: «Многая лета», Бусон

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Второе из стихотворений – «Многая лета».

万歳や踏かためたる京の土 Мандзай я

Фумикатамэтару

Кё:-но цути Исполняя мандзай,

Всё плотнее утаптывают

Землю в столице (Ёса Бусон, написано после марта 1770, подпись к собственному портрету)

Есть пословица, которая гласит: «Благоденствие приходит в дом, где смеются», и люди стараются встретить новый год с улыбкой. Сегодняшний мандзай (漫才) не содержит такого элемента, как связь со временами года, но первоначальный мандзай (万歳) был специальным новогодним представлением.

Мастера мандзай — танцор таю и комик сайдзо с ручным барабаном — вдвоём ходили от дома к дому, смешили людей комическими диалогами и молились о безопасности и долголетии живущих там семейств, танцуя и поздравляя их с праздником.

Бусон, будучи и художником, и поэтом хайку, оставил после себя множество художественных произведений, так называемых хайга — картин с написанными на них каллиграфической кисточкой хайку. Это стихотворение появилась на одной таких картин — «Изображение мандзай» (Мандзай дзу, важное культурное достояние). Комичный вид улыбающегося таю и бьющего в барабан сайдзо вызывают невольную улыбку и у зрителей.

Подпись Бусона в верхнем левом углу изображения «Раку Яхантэй». «Раку» (洛) указывает на Киото. Вероятно, рисунок был сделан после 1770 года, в то время, когда Бусон жил в Киото и называл себя «Яхан-тэй» (夜半亭). Говорят, что в старые времена исполнители ямато мандзай, уже исчезнувшего жанра исполнительского искусства, процветавшего в основном в деревнях северо-западной части префектуры Нара, на Новый год выбирались в Киото и там выступали.

Смысл стихотворения в том, что в Киото с давних времён танцевали мандзай, поздравляя с Новым годом. Утаптывая землю в ходе танца, артисты обеспечивали благоденствие и стабильность столице. Они с силой топали, следуя ритуалу, призванному отогнать злых духов и ниспослать благословение на местных жителей. Это стихотворение наполнено праздничным настроением и пожеланиями добра тысячелетней столице – Киото.

Изображение к заголовку: «Изображение мандзай», Ёса Бусон, Тансай-бандзай-дзу (Агентство по делам культуры, фотография Отиаи Харухико)