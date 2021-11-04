Элементы культуры, исчезнувшие в конце периода Эдо: Китагава Морисада и его труды (часть 15)

Рассматривая «Морисада манко», мы видим, что многие черты культуры и традиций сохранились с тех времён до наших дней, но здесь мы поговорим о том, что не дошло до нас. В чём различия между временем, когда жил Китагава Морисада, писавший свою энциклопедию в 1831-1868 годах, и современностью?

«Корабль сокровищ» такарабунэ и новогодние представления микава мандзай

Во времена Морисады среди жителей Эдо широко бытовала новогодняя традиция – вечером во второй день Нового года под изголовье клали изображение «корабля сокровищ», чтобы снились хорошие сны.

Перед сном нужно было произнести текст-палиндром, то есть такой текст, который читается одинаково и с начала, и с конца. Например:

長き夜の遠の眠りのみな目覚め 波乗り船の音のよきかな なかきよの とおのねふりの みなめさめ なみのりふねの おとのよきかな Нагаки ё но тоо но нэфури но мина мэсамэ нами нори фунэ но ото но ёки кана Пробудясь ото сна после долгой ночи, сколь приятно любому услышать звуки лодки, плывущей по волнам!

В сборнике эссе-дзуйхицу «Обзор весёлого, утешительного и смешного» (Киюсёран, 1830) этот текст приведён с примечанием «происхождение неизвестно».

С другой стороны, ещё в «Японских обычаях» (Нихон фудоки, приложение к Дзэнсэцу хэйсэй ко, 1802) можно увидеть это стихотворение. Поскольку книга написана в конце XVI века, можно считать, что стихотворение было известно уже тогда.

Интересно, делал ли так в новогоднее время кто-либо из моих японских читателей? Я не могу сказать обо всех, но я, по крайней мере, никогда этого не делал.

Согласно «Морисада манко», «В Эдо в Новый год на второй день вечером мелкие торговцы ходили и продавали», то есть картинки «корабля сокровищ» продавали до вечера второго дня Нового года. На иллюстрации к заголовку изображена такая картинка, купленная Морисадой в 4 году Каэй (1851).

Кстати, существуют также разные теории относительно того, в какой из дней Нового года снится хацуюмэ, «первый сон». В старину в Эдо таким сном считался сон, приснившийся в ночь с оомисока, последнего дня года, на Новый год. Однако существовал также и обычай бодрствовать в новогоднюю ночь, и примерно в годы Тэммэй (1781-1789) «первым сном» стали считать сон, который приснился с Нового года до утра 2-го дня года, а ещё позже, неизвестно точно когда, таким сном называли сон ночью во второй день года. Похоже, что во времена Морисады после наступления темноты во второй день покупали картинку и клали под изголовье, чтобы увидеть благоприятный «первый сон» в эту ночь.

Новогодние представления мандзай (萬歳) – тоже исчезнувшая традиция.

Это исполнительское искусство послужило источником современных представлений мандзай (漫才), но в период Эдо существовала традиция – мастера мандзай парами ходили по городу в преддверии Нового года и исполняли мандзай перед воротами частных домов и компаний.

О происхождении этого обычая существуют различные теории, согласно одной из которых обряд пожелания «тысячи осеней, десяти тысяч лет» жизни сэнсю бандзай (千秋万歳), который проводили потомки заклинателей оммёси, превратился в исполнительское искусство. В период Хэйан (794-1192) он сложился как ежегодный ритуал среди аристократов, распространился в землях Овари и Микава и как микава мандзай обрёл популярность в Эдо во время правления сёгуната.

«Среди приезжающих в Эдо те, что из Микавы – первые», сказано в «Морисада манко».

Поскольку Иэясу, основатель сёгуната, был родом из Микавы, то похоже, что к уроженцам этой земли относились по-особому. В 1996 году микава мандзай вошёл в список Важного нематериального достояния народной культуры, и, например, в городе Андзё действует общество сохранения этого искусства, там работают над выступлениями и обучением преемников.

Мастера мандзайси больше не ходят по домам под Новый год, однако с этой исчезнувшей традицией связано обилие телепередач в новогодний период, посвящённых мандзай .



Микава мандзай в книге «Иллюстрированная книга происхождения народных обычаев Эдо» (Эдо фунай эхон фудзоку дзюрай, Национальная парламентская библиотека, слева); мастера микава мандзай (слева) и ямато мандзай (справа), ямато мандзай (земля Ямато – нынешняя префектура Нара) имеет более долгую историю и исполнялся в регионе Кэйхин

Странный пейзаж в восьмой день второй луны

Во времена Морисады наряду с обычным Новым годом оосёгацу (大正月) принято было праздновать также «малый Новый год» косёгацу (小正月) в 15-16 день после Нового года. Обычай есть кашу из бобов адзуки в это время ещё сохранился в некоторых регионах, и в разных местах начиная примерно с этих дней проводят праздники дондояки, в ходе которых сжигают «охраняющие верёвки» симэнава и новогодние украшения.

В «Морисада манко» описан интересный обычай «малого Нового года», которого нет сейчас.

«Примерно на 14-15-й день городские мальчики приделывают к соломенной циновке ручки из бамбука с обеих сторон, ходят по домам и выпрашивают украшения кадомацу, верёвки симэнава и т. п. Кто соберёт больше – гордятся, кто меньше – стыдятся». Дети собирали новогодние украшения, чтобы идти на праздник дондояки, в ходе которого украшения сжигают. При этом проявлялось детское соперничество – кто собрал мало, тем неловко. Из-за этого нечестные дети просто воровали симэнаву и прочие украшения.

«Примерно с 9-10-го дня по ночам тайно их срывают. Власти издают запрещения, и на деревянных воротах крепят такие бумаги, как показано ниже».



«Официально запрещено самовольно срывать кадомацу и симэнава». Объявление о запрете от сёгуната воровать новогодние украшения. При этом Морисада пишет: «Это всего лишь детское состязание в том, кто соберёт больше, это не для прибыли»

Как мы видим, сёгунат запрещал воровство новогодних украшений – а непослушные дети были и тогда.

Во втором лунном месяце в 8 день отмечали окотохадзимэ, «начало дел». Это ежегодное мероприятие, обозначающее возвращение к обычной жизни после окончания новогодних праздников. Поскольку в период Эдо использовали лунный календарь, этот день приходился на начало марта, то есть на раннюю весну, и в сельской местности начинали сельскохозяйственные работы.

Считалось, что на рубеже времён года нападают демоны, и для защиты от них на крышах домов ставили шест с корзиной наверху.



В период «начала дел» на крышах домов устанавливали шест с корзинкой (слева); детальный вид шеста и корзинки (справа)

Согласно одной из теорий, для защиты от демонов использовали корзины, поскольку сетчатые переплетения напоминали пентаграмму «☆». Этот знак похож на герб дома знаменитого заклинателя оммёдзи Абэ-но Сэймэя сэммэй кикё, «колокольчик Сэймэя», и он должен был отпугивать злые силы.

На некоторых домах вместо корзинок использовали шумовки для супа мисо мисокоси, на которых множество квадратных переплетений, и они, по словам Морисады, «напоминали тайное даосское заклятие из девяти знаков».

«Тайное заклятие» – это практика кудзикири, в которой используются девять символов (臨兵闘者皆陣列在前, рин, бё, то, ся, кай, дзин, рэцу, дзай, дзэн), она применялась в религиозной практике и боевых искусствах.

Этот обычай сейчас полностью исчез, но пейзаж Эдо с бесчисленными корзинками и шумовками на крышах, должно быть, выглядел необычно.

Реставрация Мэйдзи и поворот в массовой культуре

Кстати, «начало дел» бывало и другое – для ритуалов встреч божеств оно происходило в 8-й день 12-го лунного месяца, а в 8-й день 2-го месяца ритуалы заканчивались, это было «окончание дел», котоовари. Новогоднее время – период встречи божеств. У обычных же людей, наоборот, повседневная жизнь вновь начинается в 8-й день 2-го месяца, а перед Новым годом работы заканчиваются в 8-й день 12-го месяца.

Как мы видим, новогодние мероприятия изменились, а некоторые из них исчезли.

Причины их исчезновения установить непросто, но одной из них было то, что после окончания периода Эдо и Реставрации Мэйдзи Япония быстро вестернизировалась, что особенно изменило жизнь городов, таких как Эдо, и культурные установки их жителей.

Китагава Морисада жил в разгар бурного периода перед Реставрацией Мэйдзи. Он был оптовым торговцем сахаром (см. первую статью этой серии), но в 5 году Каэй (1852) из-за трудностей в делах его семейный бизнес обанкротился, он закрыл торговлю и продолжал писать.

На следующий год, в 6 году Каэй (1853), в Урага прибыли «чёрные корабли» адмирала Перри. У Морисады они вызывали страх.

«На чёрных кораблях прибыли варвары, и я, опасаясь войны, молился о благополучии правительства и эвакуировался. Опасность миновала, и я сразу же вернулся».

Это только моё личное мнение, но мне кажется, что Морисада, вернувшись из Кавагоэ, увидел, что народная культура исчезает. Он, вероятно, предвидел, что сёгунат рухнет и что привычный мир изменится из-за проникновения в Японию западной культуры.

И на самом деле культура Эдо, которую любил Морисада, впоследствии была быстро сметена волной вестернизации и погоней за эффективностью.

Традиции «корабля сокровищ», «малого Нового года» и «начала дел» были небольшой частью культуры и верований простых людей. Однако после Реставрации Мэйдзи моления о благоденствии, здоровье, долголетии и ритуалы изгнания злых сил с молитвами об успехе в работе в Новом году – всё это было объединено и упрощено, обретя вид хацумодэ, первого посещения святилищ и храмов. Культура и обычаи, которые казались бесполезными, были просто забыты.



Отмечавшиеся в моменты смены сезонов сэкку «Праздник кукол» (момо-но сэкку), «Праздник мальчиков» (танго-но сэкку), «Праздник звёзд» Танабата присутствуют и в современной жизни, но Тёё, проводившийся в 9 день 9 луны, исчез. В этот день пили сакэ с цветами хризантемы, чтобы помолиться о здоровье («Развлечения двенадцати лун» из собрания Национальной парламентской библиотеки)

Действительно ли эти ритуалы не имели смысла? Думается, что в то время, когда писал Морисада, простые люди с чувством и любовью относились к своим обычаям и культуре. А в 1867 году Морисада перестал писать и исчез, его дальнейшая судьба неизвестна…

Это была заключительная часть серии статей об энциклопедии Эдо «Морисада манко», и я выражаю признательность за внимание.

Изображение к заголовку: рисунок «корабля сокровищ», купленного Морисадой, справа и слева – тексты-палиндромы («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)