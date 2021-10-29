Сезонные мероприятия и традиции Эдо, сохранившиеся до наших дней: Китагава Морисада и его труды (часть 14)

«Морисада манко» как исторический документ позволяет понять связь между нынешней эпохой и периодом Эдо (1603-1868). Записи Морисады о ежегодных мероприятиях и традициях, уходящих корнями в народную культуру, создают сильное впечатление о том, что народная культура и верования во многом сохраняются и по сей день. Записи и зарисовки Эдо, сделанные Морисадой, по-прежнему остаются притягательными для читателей.

Черты культуры, сохранившиеся с периода Эдо

Я попробовал выписать ежегодные мероприятия и традиции годов Тэмпо (1831) до конца годов Кэйо (1868 г.), когда создавалась энциклопедия «Морисада манко», которые знакомы и нам в нынешние годы Рэйва.

Основные традиции и ежегодные мероприятия, сохранившиеся до сих пор (указаны по лунному календарю; некоторые даты могут отличаться от современных)

Украшения из сосны кадомацу и «ограждающих верёвок» симэнава Новый год У входа в дом прикрепляют украшения симэнава и кадомацу. Ритуал усокаэ 7 день 1 луны В святилищах Тэммангу избавляются от бед и несчастий прошлого года и молятся об удаче в наступившем году. Праздник кукол 3 день 3 луны Один из «дней смены сезонов» сэкку, «персиковый сэкку» (桃の節句, момо-но сэкку). Праздник кукол, во время которого выставляют на обозрение кукол хина-нингё и молятся о том, чтобы дочери росли здоровыми и счастливыми. Известно также как дзёси (上巳). День рождения Будды 8 день 4 луны Буддийское мероприятие, посвящённое рождению Будды, также «праздник цветов» ханамацури (花祭り). Хацугацуо, первый тунец-бонито Апрель Тунец-бонито в этот сезон так нравился жителям Эдо, что появилась поговорка «Хоть заложи жену, а тунца поешь». Поэты в хайку использовали его как примету начала лета; Ямагути Содо, поэт середины периода Эдо, написал: «Виды Аобаямы, кукушка, первый тунец». Танго-но сэкку 5 день 5 луны Молятся за здоровье сыновей; сейчас – День детей. Открытие реки на Асакуса 28 день 5 луны – 28 день 8 луны Люди отдыхали от жары; сейчас «открытие реки» не проводится, но праздник фейерверков на реке Сумида остаётся важным событием в Токио. Праздники в Осаке 6 луна Начиная с праздника Айдзэн-мацури в храме Ситэннодзи праздники продолжаются в разных местах каждый день до о-мисока, кануна Нового года. Праздник святилища Эдо-санно 15 день 6 луны Праздник святилища Хиэ, оберегающего замок Эдо. Его могли наблюдать и войска гарнизона замка. Танабата, праздник звёзд 7 день 7 луны Обычай писать желания на полосках бумаги и украшать ими бамбуковые ветви. Урабон -э 15 день 7 луны О-Бон. Буддийские мероприятия, посвященные памяти предков и умерших. «Пятнадцатая ночь» 15 день 8 луны Традиционный день любования осенней луной. Готовят рисовые лепёшки данго. Праздник Канда-мёдзин 15 день 9 луны Праздник рода Токугава. Одно из важнейших мероприятий в Эдо, наряду с праздником Эдо-санно. Со времён Мэйдзи проводился в 5 луну. Гентё (День Кабана) 10 луна Раньше рисовые лепёшки ели при праздновании осеннего урожая, сейчас это сохранилось в виде и-но комоти, японских сладостях. «Птичий рынок» День Курицы в ноябре Продают «грабли счастья» в храмах и святилищах, связанных с орлами и птицами вообще.

Из этих событий я хотел бы выбрать те, которые сохранились примерно в той же форме с периода Эдо и для которых есть изображения и текст в «Морисада манко».

Прежде всего, новогодний ритуал усокаэ проводится каждый год в январе в главных святилищах Тэммангу по всей стране.

Снегирь усо по-японски записывается иероглифом 鷽, который напоминает 鶯 и 鴬, угуису, «камышовку», но с другим ключом в верхней части, у него он такой же, как в старом иероглифе «учёба» (學, гаку). Согласно легенде святилища Дадзайфу Тэммангу, ссыльный Сугавара-но Митидзанэ (божество Тэндзин) подвергся нападению пчёл, но снегирь его спас. Постепенно сложилась традиция посещать святилища Тэндзина в 7 день первой луны, чтобы заменить «ложь» (усо), накопившуюся в предыдущем году, на «правду», в чём и состоит усокаэ, и одновременно молятся о счастье в наступившем году. Сейчас ритуал проводится 25 января в святилищах Осака Тэммангу, Камэйдо-тэндзин и Юсима-тэндзин.

При усокаэ за пожертвование святилищу можно получить «снегиря на дереве» киусо. Это деревянная игрушка в форме снегиря, сидящего на дереве. Поскольку снегирь когда-то уберёг Тэндзина, он считается оберегающим амулетом о-мамори. Морисада приводит изображение такого снегиря, которого он купил в святилище Камэйдо-тэндзин в 4 году Каэй (1851). Вероятно, он был рад, что ему удалось его купить – картинка и подробное описание полны энтузиазма.



«Снегирь на дереве», которого Морисада купил в святилище Камэйдо-тэндзин. Он вырезан из белого дерева, у него чёрные глаза и перья, ярко-красный клюв, по бокам расписан зелёным и золотым (слева); подготовка амулетов снегирей в Камэйдо-тэндзин, они сохраняют почти ту же форму, что и у купленного Морисадой (справа)

«Изображение снегиря, купленного Морисадой в этом году. В этом святилище (Камэйдо-тэндзин) их продают в десяти лавках. Есть все размеры – большой, средний и маленький. На рисунке снегирь среднего размера», – пишет Морисада. На снегире стоит штамп со знаком «Кабан» (亥, и), поскольку 4 год Каэй был годом Кабана.

С 28 дня пятой луны происходит «открытие реки» в районе Асакуса. Открытие реки – важное событие, которого с нетерпением ждали жители Эдо, оно длится до 28 дня 8 луны. За этот период происходило несколько фейерверков, с чего и начался нынешний Праздник фейерверков на реке Сумида.

«Сегодня вечером в первый раз проводят фейерверк к югу от моста Рёгокубаси. Много людей наблюдает с лодок, и на берегу большая толпа. С этого вечера на берегах открывают много чайных домов, которые открыты до поздней ночи. У каждой лавки во множестве вывешивают обтянутые шёлком фонари с различными изображениями».

Чайным домам запрещалось работать круглые сутки, но в период открытия реки им разрешали принимать клиентов и в ночное время.

Морисада пишет: «Средства на большие фейерверки собирали владельцы лодок со всего Эдо и хозяева чайных домов и столовых на берегу в Рёгоку», – это говорит о том, насколько важным событием для всего Эдо было «открытие реки».



Фейерверк на реке Сумида на рисунке Морисады. Лодка показана всего одна, но он тщательно изображает запуск фейерверка с лодки и показывает участников (слева); «Сто знаменитых видов Эдо: фейерверк на Рёгоку» (Хиросигэ, 5 год Ансэй (1858), Национальная парламентская библиотека), показано несколько лодок, мост и толпы людей

Интересна и картина, нарисованная Морисадой. На гравюре «Сто знаменитых видов Эдо» показан панорамный вид, изображение даёт представление не столько о мастерах, запускающих фейерверки, и толпах зрителей, сколько о фейерверке, тогда как Морисада в подробностях показывает мастеров, один из них держит трубу, из которой с лодки вверх вылетает фейерверк. Другие художники при изображении фейерверков уделяют основное внимание мастерам, в этом проявился интерес Морисады к жизни людей.

История праздников в Эдо

В 15 день 6 луны проводится праздник Санно, это праздник святилища Хиэ.

И в наши дни раз в два года в районе Асакуса в Токио проводятся праздничные процессии почитания божеств, достигающие 300 метров в длину, то есть традиция продолжает жить.

Праздник Санно имеет глубокие связи с историей Эдо и сёгуната. Святилище Хиэ оказывало божественную защиту замку Эдо, его божество считалось покровителем сёгуната Токугава как местное божество убусунагами, охраняющее эту территорию. Священные повозки и паланкины через ворота Хандзомон пропускали в замок Эдо, а сёгуны и их супруги могли наблюдать за процессией из сада Фукиагэ (сейчас это сад к юго-западу от императорского дворца).

Праздники Санно и Канда-мёдзин проводятся раз в два года, вместе они называются «Праздники Поднебесной», Тэнка-мацури.

Однако, судя по летописи сёгуната «Токугава дзикки» и другим источникам, сёгуны наблюдали за праздниками не каждый раз. Из всех документированных случаев за праздником Санно они наблюдали 71 раз, а за праздником Канда – всего 3 раза («Праздники Тжэнка-мацури в Эдо» / «Сравнительные исследования городов» 2001, том 20, вып. 2).

Сёгунат обычно предоставлял некоторую финансовую поддержку для покрытия расходов на ремонт повозок праздников Тэнка-мацури, но иногда не делал этого из-за ухудшения финансов сёгуната.

«До правительства годов Тэмпо это были крупные мероприятия, проводившиеся каждый год», – как сообщает Морисада. Однако реформы годов Тэмпо (1830-1843), когда выпускали указы о бережливости, они затронули и Тэнка-мацури, приведя к сокращению масштабов праздничных процессий.

Жизнь Морисады пришлась как раз на годы Тэмпо и Кэйо (1865-1868), время, которое можно считать периодом упадка праздников Эдо. Более того, после того, как 14-й сёгун Токугава Иэмоти переехал в Киото в 1863 году, и до правления 15-го сёгуна, Ёсинобу, сёгуны не жили в Эдо. Праздники, которые не наблюдает правитель страны, утратили своё значения как «праздники Поднебесной». Вероятно, Морисада смотрел на праздники, испытавшие тлетворное влияние времени, отсутствующим взглядом – в его изображениях священных повозок мало жизни.



Две священных повозки праздника Санно в изображении Морисады. Повозки праздников Тэнка-мацури славились своим великолепием, но на рисунках Морисады на них немного украшений – либо их коснулись ограничения в период упадка праздников Эдо, либо у Морисады не было особого желания рисовать их в подробностях…

«Птичий рынок» совсем не изменился

Вернёмся к новогодним традициям и посмотрим на Тори-но ити, «Птичий рынок», который проводится в преддверии Нового года.

«День Петуха в 11 луну в Эдо называют Птичьим рынком и толпами идут поклониться великому божеству Оотори. В этом святилище в обычные дни людей нет, и только в этот день толпы идут молиться о процветании и удаче».

Автор этой статьи сам родился в токийском районе Тайто, ему очень знакома традиция «Птичьего рынка» и паломничества в «Орлиное святилище» Оотори в квартале Асакуса, где обычно почти не бывает людей и царит тишина. Только в день «Птичьего рынка» тесными рядами выстраиваются лавки под открытым небом, где торгуют «граблями счастья» и куда сходятся толпы людей. Похоже, в период Эдо было точно так же.

«Покупающие грабли – это люди, связанные с публичными домами, чайными, столовыми, прогулочными лодками, театрами».

Поскольку грабли – талисман для делового процветания бизнеса, то их покупали те, кто занимался бизнесом. Практически то же происходит и сейчас, у святилища можно заметить грабли с наклейкой «продано», сделанные для ведущих местных компаний, магазинов, рестораны и людей из театра Кабуки.

Считается, что «грабли счастья» помогают ухватить удачу, поскольку напоминают орлиную лапу, которой он хватает добычу, и «схватить что-то горстью» по-японски называется «орлиной лапой» (васидзуками). От слова какиацумэру, «сгребать» (достаток, деньги), происходит название «грабель счастья» каккомэ, и сейчас амулеты в форме грабель, продающиеся в святилище в день Петуха, называются каккомэ.

Морисада пишет: «(Считается, что грабли) чем больше, тем лучше». Чем больше грабли, тем лучше это для удачи, и считается, что каждый год нужно покупать грабли большего размера, чем в предыдущем году. Эта традиция сохранилась до сих пор».



Грабли на рисунке Морисады. Изображены большие грабли в 1 дзё (около 3,03 м). На них видны украшения – «корабль сокровищ», тюки риса, «коробка для 1000 рё денег» и маска довольной женщины о-фукумэн (слева). «Птичий рынок месяца симоцуки в 12 луну» (Тоёкуни, 1 год Ансэй (1854), Национальная парламентская библиотека). Женщина со слугой, несущим грабли (справа)

С периода Эдо до наших дней предновогодний традиционный «Птичий рынок» сохранился практически без изменений в составе клиентов и методах продаж.

Одни традиции сохранились, другие исчезли… В следующий раз я хотел бы обратиться к тем ежегодным событиям и традициям, которые прекратили своё существование, и на этом завершить серию статей о «Морисада манко».

Изображение к заголовку: лепёшки цукими-данго украшают стол на «пятнадцатую ночь» 8 луны, когда проводится любование луной. Морисада пишет, что лепёшки помещали в центре стола и непременно ставили вазу с травой сусуки, приметой этого времени года. Вверху слева большой круг показывает форму лепёшек в Эдо. Идеальный круг демонстрирует отличие от маленьких лепёшек в форме клубней батата в регионе Кэйхин («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)