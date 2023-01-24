Поэзия хайкай: зимние стихи Басё

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы погрузимся в очарование хайку, самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Третье стихотворение повествует о том, как Басё проводил зиму.

金屏の松の古さよ冬籠 Кимбё: но

Мацу-но фуруса ё

Фуюгомори На ширме золотой

Старая сосна

Зимняя жизнь взаперти (Басё, 1693 г., сборник «Мешок угля»)

Использованное Басё выражение фуюгомори, состоящее из слов фую, «зима», и комори, «затворничество», относится к зимнему времени, когда человек почти постоянно находится дома в холодные зимние месяцы. Согласно предисловию к сборнику хайку «Мешок угля» (Сумидавара), однажды зимней ночью 1693 года трое учеников посетили «Банановую хижину» Басёан и зажгли огонь в жаровне. В предисловии говорится, что Басё развлекался, взяв палочки для угля и выкладывая уголь вертикально и горизонтально, тогда он и пробормотал эту фразу.

«Золотая ширма» кимбё – это складная ширма, покрытая сусальным золотом. Судя по упоминанию «старой сосны», на ширме было изображено старое сосновое дерево с толстым стволом. Складные ширмы защищают от ветра, поэтому они очень полезны во время «зимнего затворничества».

Однако в Басёан такой ширмы наверняка не было, и стихотворение выражает мысль о том, что было бы неплохо её иметь. Ему было бы радостно проводить дни «зимнего затворничества» в тёплом сиянии сусального золота под защитой старой крепкой сосны.

Задолго до этого Содо, друг Басё, написал стихотворение: «Иметь бы дом // Вне этого мира // Зимняя жизнь взаперти» (Кэнкан-но сото иэ мо га на фуюгомори), в котором выразил желание покидать этот мир на зиму.

Эта хайку ссылается на стихотворение китайского поэта Юань Чжэня, где упоминается волшебная тыква, которую носил с собой даосский святой Ху Гун н внутри которой открывался другой мир. Юань Чжэнь писал, что «Поднебесная в тыкве находится за пределами этого мира».

Басё, вероятно, подразумевал это хайку Содо, сказав, что ему для «зимнего затворничества» хотелось бы иметь ширму с сусальным золотом и нарисованной сосной.

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