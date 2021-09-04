Загадки японского языка: как считать складные ширмы бёбу?

Иногда может возникнуть необходимость указать, сколько складных ширм, к примеру, понадобится для какого-нибудь торжества – и какие счётные слова следует использовать в этом случае? Они считаются не на листы и не на штуки. Конечно, можно прожить и без этого знания, но если это знать, то можно подчас блеснуть эрудированностью.

Иероглиф 屏 в слове бёбу (屏風, складная ширма) «закрывать, отгораживать», «блокировать». Изначально это утварь, защищающая от ветра и закрывающая от прямой видимости, а со времен периода Хэйан (794-1192) она превращается в предмет мебели с собственной художественной ценностью, такие ширмы украшали картинами.

В обычных домах сейчас их не используют, но бёбу можно увидеть в высококлассных гостиницах или в банкетных залах отелей. Чтобы не опозориться, сказав, что «там было два листа ширм бёбу», стоит запомнить несколько основных терминов.

Основная форма складной ширмы – роккёку бёбу (六曲屏風), она состоит из шести поставленных вертикально прямоугольников сэн (扇). Справа – первый сэн (第一扇, дайиссэн), они считаются справа налево. Бывают и ширмы, состоящие из двух, четырёх, восьми сэн, это, соответственно, никёку (二曲), ёнкёку (四曲), хаккёку (八曲).

Для счёта складных ширм бёбу используется слово сэки (隻). К слову, оно также означает одну часть из пары – например, потерявшего в детстве глаз военачальника Датэ Масамунэ могут упоминать как сэкиган-но бусё, «одноглазого военачальника».

Шестистворчатая ширма – роккёку иссэки (六曲一隻)

Пара складных ширм называется иссо: (一双). Пожалуй, самая известная пара ширм – это изображения бога ветра (Фудзин) и бога грома (Райдзин) на ширмах, хранящихся в храме Кэнниндзи в Киото, их в начале периода Эдо (1603-1868) создал знаменитый художник Таварая Сотацу.

Пара двустворчатых ширм – никёку иссо (二曲一双)

Таварая Сотацу, пара двустворчатых ширм «Бог ветра и бог грома», храм Кэнниндзи, Киото (национальное достояние, фотография с высоким разрешением предоставлена Национальным музеем Киото) (PIXTA)

Фотография к заголовку: PIXTA

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