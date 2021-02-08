Японские диалекты: ценное языковое наследие

В японском языке существует множество диалектов, однако многие из них находятся на грани исчезновения – расширяется распространение стандартного языка, разрушаются общины, использующие диалекты, и мы можем утратить этот богатый пласт, отражавший жизнь разных регионов страны. Особенно это чувствуется в северо-восточном регионе Тохоку, пострадавшем от землетрясения и цунами 2011 года. Автор статьи, чтобы сохранить для будущих поколений своеобразие говоров Тохоку, занимается полевой работой, записывая речь жителей этого региона.

В Японии огромное количество диалектов. Один учёный выделяет на Японском архипелаге 24 зоны со своими региональными языковыми формами, однако это очень обобщённая классификация, и если учитывать особенности грамматики и конкретные слова, то можно сказать, что в каждом городе, посёлке, деревне, и даже небольшой группе жителей в горах есть свой диалект.

Когда-то на диалекты смотрели пренебрежительно, считая их проявлением провинциальности, однако в последние годы отношение к ним диаметрально поменялось – в них увидели возможность выразить чувство близости, их эффективно используют как коммуникативное средство, сокращающее дистанцию между людьми и позволяющее общаться более живо. В связи с этим диалекты всё чаще стали использовать в названиях местных продуктов и включать в пьесы и телесериалы, стремясь передать чувства теплоты и близости с помощью диалектных выражений.

Примечательно, что утренний сериал NHK 2013 года «Ама-тян» привлёк внимание всей страны к выражающему удивление диалектизму дзедзедзе, что стало одним из факторов его успеха. Восклицание дзе используется только в одном районе города Кудзи префектуры Иватэ, хотя дзя распространено гораздо более широко в Иватэ и рядом. В диалектах есть и другие необычные слова для выражения удивления, которых нет в стандартном японском – вайха, саса, уу, да, ба. Разнообразие вариантов только в этой категории высказываний говорит, насколько богата диалектами страна.

Корни диалектов в старинном говоре столицы

Как изначально возникли диалектные различия? Важным фактором формирования диалектных форм была передача языка из центра страны в регионы, то есть новые слова, появлявшиеся в бывших столицах, таких как Нара и Киото, постепенно расходились всё дальше и дальше по всей стране. Эти последовательные волны создали региональные языковые различия и диалекты.

Таким образом, многие диалектные слова произошли от стандартных слов более древних форм японского языка. Например, слово мэнкой в регионе Тохоку, аналогичное стандартному каваий, «милый», происходит от мэгуси, слова, которое мы видим в поэтической антологии «Собрание мириад лисьев» (Манъёсю) периода Нара (710-794). Тюрасан, окинавское слово «красивый», связано с киёра нари, которое встречается в произведениях периода Хэйан (794–1192), таких как «Повесть о старике Такэтори» и «Повесть о Гэндзи».

Это относится и к приводившимся выше выражениям удивления – восклицания региона Иватэ дзя и дзе восходят к языку Киото периода Муромати (1333-1568). В комической пьесе жанра кёгэн «Воры, увлечённые стихами» (Рэнга нусубито), написанной на разговорном языке Киото того времени, домовладелец, заметив преступников, с удивлением восклицает: «Дзя, да это же воры!» Таким образом, нынешний диалектизм Иватэ когда-то был обычным словом для жителей столицы. Кроме того, дзе как выражение удивления также используется на острове Цусима в префектуре Нагасаки на другом конце страны. Это показывает, как столичный говор двигался на запад и восток в противоположных направлениях к отдалённым частям Японского архипелага.

В современных диалектах используются и слова из старинной литературы, которых нет в стандартном языке – исторический японский язык, казалось бы исчезнувший, продолжает жить в диалектных формах, которые служат своеобразными «капсулами времени», позволяющими встретиться с древним японским языком. Они хранят для нас традиционную культуру, и не будет преувеличением назвать диалекты национальным достоянием, которое мы должны оберегать.

Искренность диалектов

Впрочем, ценность диалектов далеко не исчерпывается только этим. Конечно же, то, что они доносят до нас слова эпох Нара и Хэйан, очень важно, но ещё важнее их роль в жизни людей. Диалекты помогают людям лучше понять друг друга, и сейчас это больше, чем просто инструмент коммуникации, они сближают людей, живущих в одном регионе. Я, например, помню один случай, который помог мне это осознать.

Я работаю в Центре изучения диалектологии Университета Тохоку, где исследую исчезающие диалекты в регионе, который испытал сильный ущерб от Великого восточно-японского землетрясения и цунами в марте 2011 года, и помогаю их возрождению. На встрече, которую мы провели с жителями в первый год работы, женщина из префектуры Мияги поделилась своим мнением.

После катастрофы часто можно видеть лозунги «Борись, Мияги!», Гамбаро Мияги, и аналогичные на диалекте, Гамбаппэ Мияги. Она говорит, что гамбаро, «борись», на стандартном японском её иногда раздражает – она потеряла членов семьи и многих друзей: «За что там бороться уже?» – думается ей. Но когда эта фраза выражена на диалекте, Гамбаппэ Мияги или Магэнэ дзо Мияги, «Не сдавайся, Мияги!», то ей это понятнее – Нда, нда, магэнэ, «Точно, не сдаёмся!» – думается ей на том же диалекте, и кажется, что такое восприятие диалекта выражает дух живущих в том регионе людей. В диалектах живёт «душа слов», котодама, и я думаю, что она помогает людям в пострадавших регионах.

Я описал ощущения человека в отношении лозунгов сразу после катастрофы. Гамбаппэ – то же, что и стандартное гамбаро, «борись!», магэнэ дзо, «не сдавайся!», соответствует макэнай дзо, однако диалектная форма выражает чувство лучше, чем слова на стандартном японском, он искреннее выражает поддержку людям в пострадавших регионах. Этот комментарий открыл мне глаза на выразительность местных форм языка.

Разрушение общин и вымирание диалектов

Катастрофа 2011 года разрушила многие общины. Диалекты живут вместе с сообществом, люди уходят, сообщества слабеют и диалекты теряются. Служившие для общения между соседями и родными слова уходят, когда этих людей больше нет. Диалекты и без того постепенно исчезают, а бедствие в Тохоку только усугубило этот процесс.

ЮНЕСКО составляет всемирный список языков, находящихся под угрозой исчезновения, и в нём числятся семь форм диалектного японского разных групп островов в префектуре Окинава и на острове Хатидзёдзима, удалённой части Токио. Однако можно сказать, что изменение определения таких диалектов показало бы опасность, с которой сталкиваются многие другие диалекты страны. Например, в больших городах мы видим тенденцию к стандартизации языка вне зависимости от количества носителей местных форм японского, а разрушение сообществ из-за стихийных бедствий приводит к быстрому исчезновению диалектов, как мы видим на примере Тохоку.

В пострадавших от землетрясения регионах постоянно предпринимают активные усилия по сохранению диалектов – например, устраивают театральные представления, пересказы легенд, преподают диалекты в школах. Центр изучения диалектов работает над записью разговоров, показывающих, как диалект используется в повседневной жизни в разных ситуациях – просьба, согласие, отказ, благодарность, извинения, радость, печаль, удивление. Общие обмены и есть то, в чем заключается бьющееся сердце диалекта.

Чтобы вернуть диалекты в районы Тохоку, пострадавшие от цунами, нужна не только физическая инфраструктура, но и обогащение местного духа, и в этих условиях запись диалектов и помощь в их возрождении является важной насущной задачей.

Фотография к заголовку: Карточки, обучающие словам на диалекте Тохоку в рамках игры карута, созданной в 2018 г. студентами Волонтерского центра Университета Мэйдзи Гакуин (© Jiji.)

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