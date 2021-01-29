В Японии к 10-летию со дня Великого восточно-японского землетрясения создан сайт с написанными в то время сообщениями в сети Twitter

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Токио, 28 января (Jiji Press). В преддверии 10-летней годовщины Великого восточно-японского землетрясения в Японии создан вебсайт, на котором представлены сообщения в Твиттере, написанные после катастрофы.

На сайте размещено около 4200 твитов на японском языке с геотегами, опубликованных в течение 24 часов после землетрясения магнитудой 9,0 и наглядно показывающих замешательство, вызванное толчками в северо-восточном регионе Тохоку и столичном округе Токио.

Ватанабэ Хидэнори, профессор информационного дизайна аспирантуры Токийского университета, создавший веб-сайт, выразил надежду на то, что чтение твитов натолкнёт людей на размышления о том дне.

В префектуре Мияги, которая сильнее всего пострадала от землетрясения и последовавшего за ним цунами, кто-то в городе Ситигахама написал твит с вопросом: «Все ли живы?», в то время как другой человек из города Исиномаки спросил: «Мама эвакуировалась?».

В Токио, где многие люди не смогли вернуться домой из-за перебоев в общественном транспорте, из районов рядом с железнодорожными линиями JR East люди писали: «Я решил пойти домой пешком из Яэсу» и «Я останусь на ночь в офисе».

Сайт размещён на адресе https://tweet.mapping.jp/

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