В Японии к 10-летию со дня Великого восточно-японского землетрясения создан сайт с написанными в то время сообщениями в сети Twitter
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Токио, 28 января (Jiji Press). В преддверии 10-летней годовщины Великого восточно-японского землетрясения в Японии создан вебсайт, на котором представлены сообщения в Твиттере, написанные после катастрофы.
На сайте размещено около 4200 твитов на японском языке с геотегами, опубликованных в течение 24 часов после землетрясения магнитудой 9,0 и наглядно показывающих замешательство, вызванное толчками в северо-восточном регионе Тохоку и столичном округе Токио.
Ватанабэ Хидэнори, профессор информационного дизайна аспирантуры Токийского университета, создавший веб-сайт, выразил надежду на то, что чтение твитов натолкнёт людей на размышления о том дне.
В префектуре Мияги, которая сильнее всего пострадала от землетрясения и последовавшего за ним цунами, кто-то в городе Ситигахама написал твит с вопросом: «Все ли живы?», в то время как другой человек из города Исиномаки спросил: «Мама эвакуировалась?».
В Токио, где многие люди не смогли вернуться домой из-за перебоев в общественном транспорте, из районов рядом с железнодорожными линиями JR East люди писали: «Я решил пойти домой пешком из Яэсу» и «Я останусь на ночь в офисе».
Сайт размещён на адресе https://tweet.mapping.jp/
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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