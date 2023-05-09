Поэзия хайкай: дождливым весенним утром Дзёсо вспоминает Басё, своего учителя

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом одиннадцатого стихотворения цикла является «харусамэ» – весенний дождь.

春雨やぬけ出た侭（まま）の夜着（よぎ）の穴 Харусамэ я

Нукэдэта мама но

Ёги-но ана Весенний дождь,

Выполз из спальной одежды –

Она зияет дырой (Дзёсо, 1695 г., «Письма Дзёсо» (Дзёсо сёкан), пер. Т. Л. Соколовой-Делюсиной)

Дзёсо был учеником Мацуо Басё, когда тот был уже в преклонном возрасте. Он родился в самурайской семье Найто недалеко от замка Инуяма в земле Овари (западная часть нынешней префектуры Айти) и принял постриг в двадцать семь лет, а в двадцать восемь лет стал последователем Басё. Когда умер Басё, ему было 34 года, он тогда построил скит Буцугэнъан недалеко от храма Гитюдзи, где был похоронен Басё, и провёл там три года в трауре. Письмо, в котором было это хайку, он послал в следующем после смерти Басё году, оно было адресовано знакомому, жившему в Ига (западная часть совр. Преф. Миэ, родина Басё). В нём он писал, что хотел посетить дом, где вырос Басё-сэнсэй, но из-за плохого самочувствия и лени и этой весной туда не пойдёт.

В этом хайку Дзёсо описывает свою «лень» через образ дыры, оставшейся в спальной одежде, из которой он утром выскользнул. Ёги, «спальная одежда» – это тёплое одеяло. Он проснулся, выполз из постели и увидел оставшуюся после него дыру, соответствующую размерам его тела. Дзёсо встал, выглянул в окно и с лёгким удивлением заметил, что там идёт весенний дождь, харусамэ.

Слово харусамэ, «весенний дождь», в качестве «сезонного слова» (киго) обозначает беззвучные моросящие дожди, начинающиеся с приходом тёплых дней. Вид тихого весеннего дождя, вероятно, усилило у Дзёсо ощущение весенней вялости. В образе «дыры» можно усмотреть и тоску по Басё, который был всегда рядом до самой зимы предыдущего года.

Фотография к заголовку: Могила Басё в монастыре Гитюдзи, преф. Сига (предоставлено Ассоциацией туризма озера Бива и города Оцу)