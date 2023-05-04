Поэзия хайкай: Тэйсицу не находит слов для описания сакуры в Ёсино

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Тэйсицу не находит слов для описания сакуры в ЁсиноКультура История
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これはこれはとばかり花の吉野山
Корэ ва корэ ва
То бакари хана но
Ёсинояма
«Это… Это…» –
Нет слов у меня
Для цветов на горе Ёсино
(Тэйсицу, 1600-е годы, «Травы одного корня» (Хитомотогуса)
Когда вы слышите слово «цветок», какие цветы вы вспоминаете? В поэзии рэнга и хайкай оно всегда означает цветущую сакуру. Цветы – воплощение абстрактного понятия прекрасного, наиболее знаковым цветком была сакура, и поэты старались найти самые изощрённые способы передать красоту этих достойных восхищения объектов.
В этом смысле в приведенном стихотворении поэт схитрил – или же придал восхищению новое измерение, использовал уловку, говоря, что от чрезмерного восхищения кроме «Это… Это…» у него не находится слов. Он не описывает словами красоту цветов, не рассказывает о своих чувствах, говоря только «Это… Это…». Потеря способности говорить стала лучшей похвалой.
«Только и (говоря) “Это… Это…”») (корэ ва корэ ва то бакари) – выражение, часто используемое в старых пьесах театра Дзёрури, и поэт ловко использовал фразу, которая у всех на слуху. Тэйсицу (1610-1673), автор стихотворения, был киотским поэтом, создававшим хайку в начале периода Эдо.
Гора Ёсино в префектуре Нара, которую описывает хайку, с давних времён пользуется популярностью как место любования цветущей сакурой. Басё также посетил гору и в «Письмах странствующего поэта» (Ои-но кобуми) оставил запись: «Думаю о том, как Тэйсицу бесхитростно написал стихи “Это… Это…”, и тоже не нахожу слов». Сакура в Ёсино – это дикорастущая горная сакура, ямадзакура. Белые цветы раскрываются одновременно с появлением красноватых побегов. Лепестки цветов небольшие и красивые, и вид цветущих деревьев отличается от привычного вида сорта сомэй ёсино, у которой вначале распускаются только цветы.
Фотография к заголовку: PIXTA