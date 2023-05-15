Поэзия хайкай: Басё говорит об «облаке цветов» в Эдо

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом тринадцатого стихотворения цикла является «хана-но кумо» – «облако цветов».

花のくもかねはうへのか浅くさか Хана-но кумо

Кан эва уэно ка

асакуса ка Облако цветов…

Колокол звенит

То ли в Уэно, то ли в Асакуса (Басё, 1687 г., собственные записки)

Поэт видит облако цветов и слышит звон колокола, но откуда? Из храма Канъэйдзи в Уэно, или это колокол храма Сэнсодзи в Асакусе? Использованное без уточнения слово «цветы» всегда обозначает цветы сакуры, а сакуру в полном цвету традиционно уподобляли облакам. И Уэно, и Асакуса славятся цветением сакуры, между ними всего около двух километров, и в некотором отдалении из района Нихомбаси в центре Эдо можно видеть эти два «облака цветов», сливающихся в одно. Кроме того, сложно определить, из какого именно храма слышится колокольный звон. Зрение и слух как будто истаивают в этом восхвалении весны в Эдо.

Вероятно, жители Эдо воспринимали эти стихи с восторгом, так что Басё время от времени записывал их на листках бумаги кайси (бумага, которую носят с собой для записей) и дарил людям, а также включил в несколько своих книг. Сохранились два необычных образца кайси, на которых рукой Басё эти стихи написаны в качестве предисловия к тексту ёкёку, либретто для пьесы театра Но «Сакура Сайгё» (Сайгёдзакура) с музыкальной нотной записью. Эта пьеса восхваляет красоту цветущей сакуры в Киото, называя её «весенней парчой».

Басё ощущает жгучее чувство соперничества с Киото и превозносит красоту цветов Эдо. В его времена ханами, любование цветами сакуры, часто сопровождалось музыкой, и можно представить, как люди любуются цветами в Уэно или Асакуса, поют и танцуют под песню из «Сакуры Сайгё». Совсем как нынешние японцы, которые могли бы петь в караоке под цветущей сакурой.

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