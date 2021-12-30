Караоке: прошлое, настоящее и будущее

Караоке зародилось около 50 лет назад в Японии, где стало неотъемлемой частью культурного ландшафта. Хотя COVID-19 поставил крест на многолюдных вечеринках, этот вид развлечения остается популярным. Бизнес-специалист изучает происхождение, эволюцию и постпандемийные шансы караоке во всем мире.

Караоке – большой бизнес

Даже несмотря на пандемию, караоке-бизнес продолжает фигурировать в заголовках новостей. Среди горячих тем обсуждение закрытия караоке-бизнеса и перспектив его возрождения, увеличение количества домашних караоке, переход от соло-караоке к караоке «без песен», и даже превращение караоке-кабин в многофункциональные помещения для удаленной работы и других целей. В то же время рассматриваются неожиданные преимущества размещения караоке в учреждениях сестринского ухода, где персонал опасается ухудшения состояния пожилых пациентов с деменцией, лишенных доступа к любимым караоке-заведениям.

По данным Экспертного отчета Всеяпонской ассоциации караоке-бизнеса за 2020 год, в 2019 году до начала пандемии COVID-19 объем рынка заведений с караоке/баром (включая бары с караоке-оборудованием) составил около 151,3 млрд йен, караоке-кабин – около 379,8 млрд йен, других заведений, предлагающих услуги караоке, – около 45,6 млрд йен, что в целом составляет около 576,5 млрд йен. Кроме того, если сложить продажи компаний-разработчиков программного обеспечения достигающие 70 млрд йен, распространение контента общей стоимостью 272,7 млрд йен и плату за караоке-приложения для смартфонов, автомобильных навигационных систем и других домашних устройств, общий объем караоке-бизнеса в Японии составит почти 1 трлн йен в год.

Истоки караоке

Слово караоке – это неологизм, происхождение которого связано с труппой театра «Такарадзука Ревю». В 1956 году оркестр труппы объявил забастовку, и, поскольку публичные выступления оказались под угрозой отмены, руководство театра попросило Matsushita Electric Company предоставить записанные материалы для музыкального сопровождения выступления. Шоу продолжалось, но оркестровая яма была пуста. Другими словами, это был кара (пустой) окэ (оркестр).



Статья об использовании Takarazuka Revue оборудования Matsushita для замены отсутствующего оркестра, опубликованная в журнале Rajio-Jigyōbu Shinbun ( 1 ноября 1956 г.) (предоставлено Маэкавой Ёитиро)

Понять, кто же всё-таки изобрел караоке, невозможно. Современное караоке-оборудование представляет собой сложное сочетание аппаратного и программного обеспечения, систем и услуг, у каждой из которых множество изобретателей и разработчиков, поэтому вряд ли можно назвать конкретного человека, подарившего миру это явление. Поэтому я решил взять 12 человек, внесших свой вклад в становление «феномена караоке» с 1965 по 1975 год.

Нэгиси Сигэити добавил возможности записи и микширования в автомобильную магнитолу Stereo 8. Хамасаки Ивао помог изобрести Juke (Box), который позволял петь дуэтом с заранее записанным профессиональным певцом. Бэкку Хироси придумал специальный караоке-автомат для пения в автобусах. Ямасита Тосихару создал звукозаписывающий пульт формата Stereo 8 для воспроизведения голоса в процессе обучения певцов. Иноуэ Дайсукэ начал предоставлять напрокат аппараты, оснащенные эхо-эффектами, возможностью микширования, монетоприемниками и кассетами с аккомпанементом. Такаги Кисабуро выпустил продукт под названием Karaoke Juke, чтобы обеспечить вечерние развлекательные бары, называемые в Японии «закусочными», песнями, которых, по его мнению, не хватало из-за проблем с персоналом женского пола в те годы. Нацуаки Юдзо разработал способ поочередного воспроизведения отдельных песен, предварительно записанных на пленке. Композитор Эндо Минору основал звукозаписывающую компанию Minorophone, занимавшуюся выпуском альбомов с караоке-версиями песен наряду с обычными песнями. Тобия Кура начал массовое производство и продажу караоке-записей. Одзаки Мицунори создал компанию Teichiku Entertainment – лидера караоке-бизнеса в Японии, запустившую продажи пластинок и кассет с караоке-версиями песен. Кэдзука Сёносукэ основал Всеяпонскую ассоциацию караоке-предпринимателей. Хоси Тадахико основал компанию Daiichi Kōshō – гиганта караоке-индустрии наших дней.

Непоколебимый предпринимательский дух и новаторство этих людей помогли создать культуру и индустрию караоке.

Сёрфинг-бизнес-модель и технологические изменения

Караоке является ярким примером того, что австрийский экономист Йозеф Шумпетер (1883-1950) описывает как «большую волну» инноваций, основанную на взаимодействии новых структур, систем, технологий и услуг. По его мнению, страны «скользят» по волнам инноваций, появляющихся с периодичностью в 10 лет, изменяющих бизнес-модели и создающих новую культуру.

Можно сказать, что караоке зародилось во второй половине 1960-х, когда микрофон, прикрепленный к кассетному плееру Stereo 8, позволил посетителям бара подпевать популярным песням. Затем, в начале 1970-х, появился музыкальный контент, специально ориентированный на караоке. Самым первым носителем караоке стали кассеты формата Stereo 8, которые в основном использовались в автомобильных магнитолах, но вышли из употребления после того, как широкое распространение получили компакт-кассеты. Таким образом, устаревшая технология нашла новое применение.



Реклама караоке-автомата формата Stereo 8, предназначенного для коммерческого использования (предоставлено Маэкавой Ёитиро)

В начале 1980-х на рынке появились лазерные компакт-диски, позволившие отображать видеоряд и тексты песен одновременно; благодаря этой новой технологии появилась возможность изменять цвет текста песни по мере ее воспроизведения. В середине 1980-х огромную популярность приобрели оригинальные караоке-кабины, представлявшие собой грузовые контейнеры с караоке-автоматами по цене ¥100 за песню. Если раньше в караоке пели только пожилые посетители баров, новая разработка открыла рынок для более молодых клиентов, сделав услугу караоке доступной не только вечером, а и в течение всего дня. Примерно в это же время начали использовать цифровые телефонные сети ISDN для передачи данных, что ознаменовало начало эпохи караоке-автоматов, подключенных к сети.



С выпуском караоке-автоматов, умеющих загружать данные с онлайн-серверов, покупка новых песен стала намного быстрее, а количество доступных песен резко выросло. Система стала популярной практически мгновенно. Фото из караоке-бара в Гиндзе, Токио. 13 февраля 1995 г. (© Jiji)

В конце 1990-х годов музыка начала распространяться через Интернет, а прогресс в области полупроводников ознаменовал пришествие эры «микрофонного караоке», когда появилась возможность подключать караоке-микрофоны, оснащенные собственной памятью, к домашним телевизорам.

Караоке для мобильных телефонов появилось в начале 2000-х годов. Вскоре после этого обычным делом стали услуги потокового видео и видео по запросу, а сейчас мы живем в эру караоке для смартфонов. За это время операторы караоке превратились в своего рода олигополию, при этом действительно конкурентоспособные платформы не только выжили, но и процветают. К 1996 году существовало 15 операторов услуг караоке. До 2004 года добрались восемь. А сейчас таких компаний всего две: Daiichi Kōshō со своим караоке-сервисом DAM, и Xing с конкурирующей платформой Joysound.



Потоковое «умное» караоке наших дней управляется через интерфейс планшета (предоставлено Маэкавой Ёсиро)

Караоке по всему миру

Поначалу распространение караоке за границей было связано с увеличением числа бизнесменов и туристов из Японии. В этот период использовались караоке-автоматы, импортированные из Японии, которые предлагали соответствующий контент, плюс фиксированный список популярных западных песен. Однако по мере распространения этого вида развлечения в различных регионах, в системы начала проникать и местная музыка. Локальные производители начали сами производить караоке-системы, а в других странах и регионах появились собственные сети и бизнес-модели.

В Нью-Йорке и Лондоне караоке стало популярно в пабах и барах, где выступают и проводят время вместе самые разные люди, что заметно отличается от Японии, где нормой являются закрытые помещения для отдельных групп посетителей. В последние годы огромную популярность, особенно в Соединенных Штатах, приобрело программное обеспечение караоке для игровых консолей, таких как PlayStation.

Однако в странах Азии, таких как Южная Корея, Китай и Тайвань, как и в Японии, не принято развлекаться на публику, поэтому в Корее и Тайване большее распространение получили караоке-кабины японского типа.

Изменения в эпоху COVID-19

Караоке было определено как место высокого риска заражения вирусом COVID-19, передающегося воздушно-капельным путем, и компаниям, предлагающим караоке в Японии, было предписано сократить рабочее время и избегать предоставления этой услуги. Потеря значительной доли доходов привела к трудностям с выплатой аренды и зарплат, и в результате с начала пандемии около 10% всех караоке-кабин в Японии закрылись.

Представители индустрии сейчас сотрудничают с органами здравоохранения, помогая в разработке рекомендаций по предотвращению распространения инфекции. Они устанавливают специальные занавесы и акриловые панели, проводят частую и тщательную дезинфекцию, улучшают вентиляцию. В то же время многие предприниматели в попытке вывести свой бизнес за пределы текущих ограничений используют звукоизолированные помещения в качестве торговых точек для создания миниатюрных кинотеатров, баз удаленной работы и помещений для онлайн-встреч.

Одновременно набирает популярность караоке для смартфонов. Бесплатное приложение Pokekara оценивает пение пользователей на основе таких сведений, как высота звука и вибрато, и отображает общенациональные рейтинги на основе полученных оценок. Пользователи могут слушать выступления других людей, делиться своими реакциями и петь вместе с ними, используя онлайн-компонент для достижения большей интерактивности. Постоянно появляются новые сервисы, и некоторые из них, такие как Karaoke Joysound, используют преимущества искусственного интеллекта Amazon для распознавания голоса, позволяя пользователям начать воспроизведение песни, просто произнеся ее название. Таким образом, караоке перестало быть нишевым развлечением и вышло за пределы баров, ориентированных на взрослых посетителей. Теперь караоке могут наслаждаться все, независимо от места и времени.

Кто-то скажет, что караоке не более чем веселое времяпрепровождение, однако, несомненно, это явление достойно самого пристального внимания. Это целая индустрия, вдохновляющая людей во всем мире больше общаться друг с другом, которая даже может помочь в борьбе с депрессией и стрессом. Такое глобальное явление как караоке обязательно вернется, когда пандемия останется позади.

Написано при содействии Ватанабэ Михиро, бывшего главы отдела по связям с общественностью Xing, и Ямадзаки Хироё, президента Uta no Techō

Фотография к заголовку: Посетители опробуют новейшие технологии караоке на Китайской международной выставке торговли услугами 2021 года в Пекине 3 сентября 2021 г. (© Информационное агентство Синьхуа / Kyodo News Images)