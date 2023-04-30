Поэзия хайкай: лепестки сакуры превращают соломенный плащ в «одеяние из цветов»

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом тринадцатого стихотворения цикла является «ханагоромо» – «одеяние из цветов».

筏士（いかだし）の蓑（みの）やあらしの花衣 Икадаси-но

Мино я араси но

Ханагоромо У плотовщика

В бурю соломенный плащ

Стал одеянием из цветов (Бусон, 1780-1783 гг., «Собрание стихов Бусона» (Бусон кусю) )

Эти стихи посвящены цветам в Арасияме, знаменитом живописном месте на окраине Киото, в дождливый день. Слово «цветы» в поэзии обозначает цветы сакуры. Смысл стихотворения в том, что соломенный плащ у сплавщика на плоту покрылся опадающими лепестками сакуры во время бури, при этом обыграно слово араси, «буря», являющееся частью названия местности Арасияма. Здесь запечатлён момент, когда грубый плащ из соломы или другого материала преображается в «цветочное одеяние». Река Ходзу, протекающая у подножья горы Арасияма, использовалась для сплава брёвен, которые связывали в плоты. Лепестки, облетающие с деревьев на горах гор вдоль реки, покрывают речную поверхность и плоты и создают характерный пейзаж, заставляющий с грустью подумать об уходящей весне. Стихи также позволяют ощутить опасность работы плотовщика, которого во время спуска по реке застала буря. Обычно люди не любят, когда в период цветения дождь и ветер срывают с цветов лепестки, но в этом стихотворении, наоборот, показана живописная сторона ситуации.

Похоже, это своё хайку Бусон оцень ценил, гордился своим хайку. В старину Фудзивара-но Кинто сложил об осенних листьях на Арасияме: «Ранним утром // буря на Арасияме // в холодную пору // всех людей одевает // в опавшие листья» (Аса мадаки // араси-но яма но // самукэрэба // тиру момидзиба о // кину хито дзо наки). Бусон считал, что он смог подобные чувства выразить в 17 слогах, и его стихи лучше.

У Бусона есть и другая дерзкая хайку о сакуре, сочинённая в связи с дождём и ветром на горе Ёсино, которая тоже славится своими цветами: «Пьёт облака // и плюётся цветами // гора Ёсино» (Кумо о нондэ // хана о хаку нару // ёсинояма). Он мастерски слагал стихи о сакуре под дождём.

Фотография к заголовку: PIXTA