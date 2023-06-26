Поэзия хайкай: Бусон любуется пионами

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом двадцать первого стихотворения цикла является «ботан» – «пион».

牡丹散（ちり）て打（うち）かさなりぬ二三片 Ботан тиритэ

Утикасанарину

Ни-сампэн Отцветает пион –

Один на другой

Падают лепестки (Бусон, 1769 г., «Собрание стихов Бусона» (Бусон кусю) )

В начале лета по (в первую декаду мая по современному календарю) расцветают крупными цветами пионы. За его вид пион называют «царём цветов», и он был одним из излюбленных объектов живописи. Это хайку Бусона отличается от многих других произведений тем, что в нём показано великолепие красоты пиона через образ опадающих лепестков. «Пион был в полном расцвете – и вот он уже роняет лепестки, и те ложатся на землю один на другой». Даже опадающие лепестки ещё хранят ощущение свежести. При этом можно представить, что над этими лепестками вверху ещё остаются цветы, готовые вот-вот опасть.

Слово «опадает» здесь использовано не в обычной форме титтэ, а в более старой – тиритэ, и это видно по сохранившейся записи стихотворения, сделанной самим Бусоном слоговой азбукой хирагана. Обычно хайку состоит из трёх частей в 5, 7 и 5 слогов, но здесь в первой части использовано шесть, что смягчает ритм и позволяет почувствовать, как тихо падают лепестки. Кито, ученик Бусона, отмечает передачу движения в этом стихотворении – лепестки не просто падают, а ложатся один на другой, а звучание ни-сампэн, «два-три лепестка», перекликающееся со словом ботан, «пион», объяснил тем, что это соответствует звуку. Может показаться, что это хайку просто описывает увиденное как есть, однако его форма тщательно продумана.

Какого цвета этот пион? Можно было бы решить, что речь идёт о чистоте белого пиона, но в поэзии Бусона пионы в основном красные. Он, вероятно, восхищался их яркой красотой, затмевающей прочие. Например, ему принадлежит хайку «Рот царя Эмма // будто вот-вот извергнет // цветы пиона» (Энъо: но // кути я ботан о // хакан то су). Здесь с силой передана яркость цветов пиона, их красный цвет бросается в глаза, как будто бы их изо рта извергает сам Эмма, гневный царь подземного мира.

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