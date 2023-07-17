Поэзия хайкай: Басё и кукушка

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Басё и кукушкаКультура История
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ほととぎす啼（なく）や五尺の菖草（あやめぐさ）
Хототогису
Наку я го сяку но
Аямэгуса
Песня кукушки
Длинна,
как листья ириса
(Басё, 1692 г., «Кудзу-но мацубара»)
Это хайку отсылает нас к двум источникам. Один из них – стихотворение, которое входит в «Собрание старых и новых песен Японии» (Кокин вакасю, пер. А. Долина): «В пору пятой луны // над ирисами раздаётся // песнь кукушки лесной – // от любви ли, от той ли песни // я утратила разуменье…» (Хототогису // наку я сацуки но // аямэгуса // аямэ мо сирану // кои мо суру кана). В пятую луну (сацуки), когда поёт кукушка, распускаются и ирисы. Это стихотворение содержит игру слов – здесь использованы слово аямэ, «ирис» и аямэ мо сирану, «терять разумение» (от любви). Первая часть стихотворения называется прологом (дзёкотоба) и играет роль украшения, призванного показать образ цветка и направить к последующему смыслу стихов, в которых автор говорит, что любовь не подчиняется рассудку.
Второй источник этого хайку – старинное правило сочинения стихов в жанре рэнга или хайкай, гласящее, что стихи должны течь, как вода, пролитая на листья ириса длиной в пять сяку (ок. 1,5 метра). Листья ириса отталкивают воду, поэтому вода по ним течёт плавно, создавая ощущение освежения.
Басё использовал первую половину стихотворения «Собрания старых и новых песен Японии» почти в том же виде, заменив «пятую луну» (сацуки) на «пять сяку» (го сяку), изменив лишь один знак текста. С помощью этой маленькой замены он создал хокку (первую строку стихотворения хайкай), восхваляющую пение кукушки – её песня прекрасна, как будто она следует старому правилу стихосложения.
Таким образом, смысл стихотворения в том, что автор услышал песню кукушки – и она льётся, подобно воде, бегущей по длинному листу ириса. Она прекрасно поёт, умело слагая свои песни.
Фотография к заголовку: PIXTA