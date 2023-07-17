Поэзия хайкай: Басё и кукушка

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом двадцать второго стихотворения цикла является «хототогису» – «кукушка».

ほととぎす啼（なく）や五尺の菖草（あやめぐさ） Хототогису

Наку я го сяку но

Аямэгуса Песня кукушки

Длинна,

как листья ириса (Басё, 1692 г., «Кудзу-но мацубара»)

Это хайку отсылает нас к двум источникам. Один из них – стихотворение, которое входит в «Собрание старых и новых песен Японии» (Кокин вакасю, пер. А. Долина): «В пору пятой луны // над ирисами раздаётся // песнь кукушки лесной – // от любви ли, от той ли песни // я утратила разуменье…» (Хототогису // наку я сацуки но // аямэгуса // аямэ мо сирану // кои мо суру кана). В пятую луну (сацуки), когда поёт кукушка, распускаются и ирисы. Это стихотворение содержит игру слов – здесь использованы слово аямэ, «ирис» и аямэ мо сирану, «терять разумение» (от любви). Первая часть стихотворения называется прологом (дзёкотоба) и играет роль украшения, призванного показать образ цветка и направить к последующему смыслу стихов, в которых автор говорит, что любовь не подчиняется рассудку.

Второй источник этого хайку – старинное правило сочинения стихов в жанре рэнга или хайкай, гласящее, что стихи должны течь, как вода, пролитая на листья ириса длиной в пять сяку (ок. 1,5 метра). Листья ириса отталкивают воду, поэтому вода по ним течёт плавно, создавая ощущение освежения.

Басё использовал первую половину стихотворения «Собрания старых и новых песен Японии» почти в том же виде, заменив «пятую луну» (сацуки) на «пять сяку» (го сяку), изменив лишь один знак текста. С помощью этой маленькой замены он создал хокку (первую строку стихотворения хайкай), восхваляющую пение кукушки – её песня прекрасна, как будто она следует старому правилу стихосложения.

Таким образом, смысл стихотворения в том, что автор услышал песню кукушки – и она льётся, подобно воде, бегущей по длинному листу ириса. Она прекрасно поёт, умело слагая свои песни.

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