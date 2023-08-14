Поэзия хайкай: Бусон говорит о коротких летних ночах и о пене, извергаемой крабами

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом тридцатого стихотворения цикла является «мидзика ё» – «короткие ночи».

みじか夜や芦間（あしま）流るゝ蟹の泡 Мидзика ё я

Аси ма нагаруру

Кани-но ава Короткие ночи

Сочится меж тростников

Пена от крабов (Бусон, ок. 1771 г., «Собрание стихов Бусона» (Бусон кусю) )

С приближением летнего солнцестояния ночи становятся всё короче, и мидзика ё, «короткие ночи», является сезонным выражением для обозначения этого периода года. Это хайку описывает время, когда быстро пролетает короткая летняя ночь, и между растущего у берега тростника сочится белая пена, извергаемая крабами.

На первый взгляд хайку напоминает нам о первых строках «Записок из кельи» (Ходзёки) Камо-но Тёмэя, гласящих о непостоянстве сущего: «Струи уходящей реки... Они непрерывны; но они – всё не те же, прежние воды. По заводям плавающие пузырьки пены... они то исчезнут, то свяжутся вновь; но долго пробыть – не дано им» (пер. Н. Конрада). Однако у Бусона «пена» – это не водяные пузыри, а пена, которую извергают крабы. В отличие от «Записок из кельи», строки Бусона заставляют почувствовать присутствие в воде маленьких живых существ, они повествуют о жизни.

Более того, в этом хайку использованы слова из стихотворения Исэ, женщины аристократического происхождения, которое вошло в знаменитый сборник «Сто стихотворений ста поэтов» (Хякунин иссю, пер. В. С. Сановича): «Что зазора короче // Меж коленцами тростника // В Нанива на мелководье? // Так ты велишь мне: живи, // Ни на миг с тобой, не встречаясь?!» (Нанивагата // мидзикаки аси-но // фуси-но ма мо // авадэ коно ё о // сугу ситэ ё то я). В хайку Бусона мы видим слова мидзика, «короткий», аси, «тростник», ё, «мир» или «ночь», а слово «пена» (ава) перекликается с «не встречаясь» (авадэ). Таким образом слово «не встречаясь», которое несёт главный смысл в лирике Исэ, Бусон переделывает в пену, которую извергают крабы.

Это прекрасный пример юмора в поэзии хайкай. Бусон в своих стихах умело сочетал поэтическое содержание с остроумием, что и демонстрирует приведенное хайку, описывающее прекрасный летний рассвет.

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