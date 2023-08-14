Поэзия хайкай: Бусон говорит о коротких летних ночах и о пене, извергаемой крабами

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Бусон говорит о коротких летних ночах и о пене, извергаемой крабамиКультура История
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
みじか夜や芦間（あしま）流るゝ蟹の泡
Мидзика ё я
Аси ма нагаруру
Кани-но ава
Короткие ночи
Сочится меж тростников
Пена от крабов
(Бусон, ок. 1771 г., «Собрание стихов Бусона» (Бусон кусю) )
С приближением летнего солнцестояния ночи становятся всё короче, и мидзика ё, «короткие ночи», является сезонным выражением для обозначения этого периода года. Это хайку описывает время, когда быстро пролетает короткая летняя ночь, и между растущего у берега тростника сочится белая пена, извергаемая крабами.
На первый взгляд хайку напоминает нам о первых строках «Записок из кельи» (Ходзёки) Камо-но Тёмэя, гласящих о непостоянстве сущего: «Струи уходящей реки... Они непрерывны; но они – всё не те же, прежние воды. По заводям плавающие пузырьки пены... они то исчезнут, то свяжутся вновь; но долго пробыть – не дано им» (пер. Н. Конрада). Однако у Бусона «пена» – это не водяные пузыри, а пена, которую извергают крабы. В отличие от «Записок из кельи», строки Бусона заставляют почувствовать присутствие в воде маленьких живых существ, они повествуют о жизни.
Более того, в этом хайку использованы слова из стихотворения Исэ, женщины аристократического происхождения, которое вошло в знаменитый сборник «Сто стихотворений ста поэтов» (Хякунин иссю, пер. В. С. Сановича): «Что зазора короче // Меж коленцами тростника // В Нанива на мелководье? // Так ты велишь мне: живи, // Ни на миг с тобой, не встречаясь?!» (Нанивагата // мидзикаки аси-но // фуси-но ма мо // авадэ коно ё о // сугу ситэ ё то я). В хайку Бусона мы видим слова мидзика, «короткий», аси, «тростник», ё, «мир» или «ночь», а слово «пена» (ава) перекликается с «не встречаясь» (авадэ). Таким образом слово «не встречаясь», которое несёт главный смысл в лирике Исэ, Бусон переделывает в пену, которую извергают крабы.
Это прекрасный пример юмора в поэзии хайкай. Бусон в своих стихах умело сочетал поэтическое содержание с остроумием, что и демонстрирует приведенное хайку, описывающее прекрасный летний рассвет.
Фотография к заголовку: PIXTA