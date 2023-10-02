Поэзия хайкай: Бусон о тайфуне и всадниках, которые спешат в усадьбу Тоба

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом сорок первого стихотворения цикла является «новаки» – «осенний тайфун».

鳥羽殿（とばどの）へ五六騎いそぐ野分哉（かな） Тоба-доно э

Го-року ки исогу

Новаки кана В усадьбу Тоба

Несколько воинов скачут…

Осенний тайфун (Бусон, 1768г., «Собрание стихов Бусона» (Бусон кусю))

Сильные ветры, вызванные осенними тайфунами, называются новаки, «разделяющий поле». Штормовой ветер гнёт и как бы разделяет полевые травы, такое случается примерно на 210-й день солнечного календаря, то есть через 210 дней после первого дня весны, около 1 сентября по нынешнему календарю. Ветер новаки с древних времён упоминается в повестях и стихах жанра вака. Например, в «Повести о Гэндзи» (Гэндзи моногатари) есть глава «Пронизывающий поля» (Новаки), где описана запоминающаяся сцена, в которой средний военачальник (тюдзё) Югири убирает складную ширму бёбу, чтобы её не свалил сильный ветер, благодаря чему замечает прекрасный облик Мурасаки-но уэ. Кроме того, в «Записках у изголовья» (Макура-но соси) показана сцена на следующий день после новаки – разрушенный сад после падения большого дерева, утомлённые лица невыспавшихся людей, и Мурасаки Сикибу пишет, что это было печально и интересно.

Бусон в стихотворении соединил эту буйную силу природы с миром военных повестей, описав «пять или шесть воинов», которые скачут в сторону усадьбы Тоба, овеваемые свирепым ветром новаки. Тоба-доно, усадьба Тоба – это вилла, построенная в местности Тоба на юге Киото в конце XI века для экс-императора Сиракавы, а позже унаследованная экс-императором Тоба. В ту эпоху, когда самураи начали обретать политический вес, ситуация в столице была нестабильной, и постоянно возникали конфликты между императором и аристократическими родами, а также между родами Минамото и Тайра. В 1156 году, после смерти экс-императора Тоба, произошла смута годов Хогэн, и дальнейшее развитие событий привело к установлению самурайского правления, длившегося на протяжении 700 лет.

Хотя хайку Бусона не подразумевает какой-либо конкретный конфликт, усадьба Тоба является прекрасным фоном для тревожного образа шторма новаки. Читатель проникается тревогой – что же случилось в усадьбе Тоба? Ощущается напряжение скачущих верхом воинов, и это исподволь переносит нас в мир военных сказаний.

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