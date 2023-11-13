Поэзия хайкай: Бусон любуется осенней луной

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом сорок пятого стихотворения цикла является «цуки» – «луна».

月天心（てんしん）貧しき町を通りけり Цуки тэнсин

Мадзусики мати о

Тоорикэри Луна дошла до середины неба –

И тут заметил, что иду

По бедному кварталу (Бусон, ок. 1768 г. (?), «Тетрадь собственноручно записанных стихов Бусона» (Бусон дзиппицу кутё))

Чтобы в полной мере насладиться видом луны, слагающие хайку поэты часто отправлялись в места с красивыми пейзажами. В Японии много известных мест, где особенно хорошо любоваться луной – например, бухта Акаси в современной префектуре Хёго и Сарасина в префектуре Нагано, но в этом стихотворении Бусона любование луной выглядит немного иначе.

«Когда луна дошла до середины ночного неба, я миновал бедный городок». Похоже, что он прогуливается, созерцая луну, и вдруг замечает, что пришёл туда, где выстроились дома бедняков. Мрачновато выглядящий днём «бедный городок» при свете луны преображается, как будто очищаясь, и обретает тихую красоту. Поздней ночью в спящем городке Бусон видит его по-новому.

«Луна в середине неба» – это строка из «Поэмы о прохладной ночи», которую сложил китайский поэт Шао Юн: «Когда луна доходит до середины неба, ветер ласкает водную гладь». Далее в китайском стихотворении говорится: «Мало кто может испытать это освежающее чувство», поэтому хайку Бусона, вероятно, должно навевать мысли об этом чувстве. Характерным для хайку образом в стихотворении мы видим неожиданный поворот – оно повествует не о знаменитом ночными пейзажами месте, поэт видит «бедный городок».

Первоначально Бусон начал стихотворение со строки «Знаменитая луна» (то есть луна 15-й ночи восьмого лунного месяца), но в этом случае хайку не обретало какого-то значимого развития смысла. При использовании образа луны, дошедшей до середины неба, хайку стало перекликаться с «Поэмой о прохладной ночи», и поэту удалось выразить то особое ощущение чистоты полуночной луны, неизвестное другим людям.

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