Поэзия хайкай: Басё ночью слышит крики оленей

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом сорок восьмого стихотворения цикла является «сика» – «олень».

びいと啼（なく）尻声かなし夜の鹿 Бии то наку

Сиригоэ канаси

Ёру-но сика «Бииии!» – кричит

Протяжно, печально

Олень в ночи (Басё, 1694 г., из сборника «Дневник из бамбукового ларя странника» (Ои никки) )

Начиная с периода Хэйан в святилище Касуга тайся в городе Нара оленей почитали как посланников богов. И в наши дни олени свободно бродят по парку Нара, привлекая множество туристов. Говорят, что когда Басё посещал Нару, он активно старался сочинять хайку об оленях, и до нас дошли три таких хайку. Эта – самая последняя из них.

Согласно «Дневнику из бамбукового ларя странника», Басё вышел из своего родного города Ига Уэно в Осаку в восьмой день девятой луны 1694 года (22 октября по солнечному календарю), и в этот день он остановился в гостинице возле пруда Сарусава в Наре. Там говорится, что ясной лунной ночью Басё, слыша доносящиеся с разных сторон крики оленей, вышел на полуночную прогулку и сочинил это хайку.

Крики оленей во время брачного сезона с древних времён были осенней темой многих стихов в жанрах вака, рэнга и хайку. Однако, похоже, Басё был первым, кто передал эти крики звукоподражательным словом бии. Сиригоэ – просторечное слово, обозначающее окончание длинного, протяжного звука. Басё описал тоскливый затухающий звук этого голоса как «печальный» (канаси). Это заимствование из известного стихотворения Сарумару Дайю в «Собрании старых и новых песен Японии» (Кокин вакасю), включённого также в сборник «Сто стихотворений ста поэтов» (Хякунин иссю): «В горных падях олень, // ступая по листьям опавшим, // так призывно трубит – // и, внимая дальнему зову, // я осенней грусти исполнен…» (Окуяма ни // ко:ё: фумивакэ // наку сика но // коэ кику токи дзо // аки ва канасики, перевод А. Долина). Мысль о том, что грусть осени остро ощущается, когда слышишь голос оленя, ревущего в поисках любовного партнёра. Соглашаясь с Сарумару Дайю, Басё использовал особые характерные для хайку слова, такие как бии то наку сиригоэ, чтобы по-своему передать эмоции оленя, плачущего осенней ночью.

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