Касуга тайся: древнее синтоистское святилище в городе Нара

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Расположенное у подножья горы Микаса древнее святилище Касуга тайся в городе Нара известно своими зелёными территориями, стадами священных оленей и рядами фонарей, которые на протяжении столетий дарили богам аристократы и военачальники. Синтоистское святилище вместе с другими религиозными комплексами в этом районе внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Парк Нара и священные олени

Синтоистское святилище Касуга тайся, Великое святилище Касуга, расположенное у подножья горы Микаса в парке Нара, привлекает посетителей с древних времён. Оно является частью комплекса Всемирного наследия ЮНЕСКО, в который входят и другие близлежащие исторические памятники, такие как буддийские храмы Тодайдзи и Кофукудзи.

Святилище также известно стадами диких оленей, которые бродят по парку Нара и очаровывают туристов своей непосредственностью. Эти животные считаются посланниками богов святилища и находятся под охраной как национальные памятники природы. В научной статье, опубликованной в январе 2023 года, утверждается, что почитание оленей в Касуга тайся воскходит к периоду Нара (710-794). Олени поселились в этом районе около 1400 лет назад, здесь их не уничтожали охотники, из-за которых исчезли прочие стада этих животных, и у оленей Касуга тайся сохранилась особая генетическая линия.



В парке Нара и его окрестностях обитает около 1200 оленей

Легенда приписывает начало поклонения в святилище Касуга тайся явлению главного божества святилища, Такэмикадзути-но-микото, на горе Микаса, также известной как гора Касуга, когда божество прибыло из святилища Касима на территории современной префектуры Ибараки верхом на белом олене.

Обладавший огромным политическим влиянием род Фудзивара, процветавший с периода Нара до периода Хэйан (794-1192), поклонялся божеству Касуга тайся. Говорят, что члены этого могущественного рода при встрече с оленем выходили из своих экипажей в знак уважения к священным животным.

На горе Микаса не разрешались ни охота, ни лесозаготовки, и эти запреты сделали её безопасным убежищем для местных диких оленей. В первобытном лесу, простирающемся рядом со святилищем, сохранились разнообразные экосистемы, и он также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



На вершине горы Микаса стоит Главное святилище, Хонгу, обозначающее место, где остановился бог Такэмикадзути-но-микото. Главный зал святилища закрыт для широкой публики, обычные люди могут выразить почтение божеству в близлежащем зале поклонения Укигумо-но Минэ, расположенном восточнее

Место, где правители страны поклонялись божествам

Вначале Фудзивара поклонялись в святилище, стоящем на вершине пика Укигумо горы Микаса. Однако в 768 году императрица Сётоку, вторично правившая под именем Кокэн (годы правления 749-758, 764-770), приказала этому роду построить павильон поклонения на том месте, где сейчас стоит Касуга тайся. В новом святилище стали также почитать три других божества – Фуцунуси-но-микото из святилища Катори на территории современной префектуры Тиба и Амэнокоянэ-но-микото и его супругу Химэгами из святилища Макиока на территории нынешней префектуры Осака, которые считались предками рода Фудзивара.

Фудзивара сделали Касуга тайся своим родовым святилищем, а буддийский храм Кофукудзи – родовым храмом, и две святыни процветали под их покровительством. Святилище часто посещали также члены императорского рода и другие аристократы. Праздник Касуга, проходящий сейчас ежегодно 13 марта, начали проводить в 849 году в честь посещения святилища императорским посланником. Вместе с праздником Камо (Аой) в Киото и праздником Ивасимидзу он считается одним из трёх великих праздников «посланников императора».



Шествие праздника Касуга (© Матуи Ёсихиро)

Примерно в XII веке в Японии сформировалось воинское сословие, члены которого обращались к божеству Касуга тайся с просьбами об улучшении воинских навыков и об удаче в бою. Со временем популярность святилища среди простого народа выросла, и сегодня по всей стране насчитывается около 3000 связанных с ним святилищ.



Тюмон, Средние ворота святилища с 13-метровыми коридорами справа и слева, считаются важным культурным достоянием. Прихожане молятся перед воротами, которые ведут в хондэн, Главный павильон святилища



Наммон, Южные ворота, служащие главным входом в святилище, имеют высоту 12 метров, это крупнейшие из множества двухъярусных ворот святилища Касуга тайся

Священная территория, окружающая четыре святилища, где пребывают главные божества, называется Оомия. Почти все основные сооружения святилища, в том числе Средние ворота Тюмон, окружающие святилище крытые коридоры и ворота, считаются важным культурным достоянием.

Постройки Касуга тайся воплощают суть строительных технологий периодов Нара и Хэйан. В частности, главный зал Оомия построен в стиле касуга-дзукури. Этот известный японский архитектурный стиль обычно использовался для синтоистских святилищ, и до сих пор можно видеть святилища с большими покатыми крышами и карнизами. Как и в знаменитом святилище Исэ дзингу, в Касуга тайся перестраивают или обновляют постройки каждые 20 лет, и эта практика продолжается непрерывно на протяжении двенадцати столетий. Святилища четырёх главных божеств расположены по соседству, что необычно для таких комплексов, и считаются национальными сокровищами.



Главный павильон святилища Вакамия выполнен в том же архитектурном стиле, что и святилище Оомия



Гигантская древняя криптомерия суги диаметром 8,7 метра и высотой 25 метров стоит рядом с главной дорогой, ведущей к святилищу

На территории святилища растёт множество «священных деревьев» симбоку, в том числе гигантская криптомерия суги, возраст которой, по оценкам, составляет от 800 до 1000 лет. Считается , что еще одно дерево, нанаиро-но ёриги, якобы совмещающее семь видов деревьев, может помочь тем, кто хочет завести детей.

Святилище Касуга тайся также известнр своими глициниями, которые цветут поздней весной. Сразу за Южными воротами Наммон растёт одно из самых известных растений святилища, Сунадзури-но фудзи, «Гличиния, подметающая песок», названная так в честь обильных цветов, которые под своим весом касаются земли. Глициния изображена на гербе святилища, а также на гербе рода Фудзивара. В ботаническом саду Манъё неподалёку растёт более 200 глициний разных сортов.



Говорят, что знаменитая глициния Сунадзури-но фудзи была подарена родом Коноэ, прямыми потомками Фудзивара, и ей, как утверждают, более 700 лет (© Pixta)



Роща глициний в ботаническом саду Манъё. Цветы цветут с конца апреля до начала мая. (© Pixta)

Нескончаемые ряды фонарей

Ещё одной отличительной чертой Касуга тайся являются почти 3000 фонарей, как каменных, так и металлических, украшающих территорию. Уполномоченный по связям с общественностью святилища Акита Синго говорит, что самые старые фонари были подарены представителями знати и воинского сословия и датируются периодом Муромати (1338-1568). Однако он указывает, что многие из них дарили и простые люди.



Уполномоченный по связям с общественностью Акита Синго рассказывает о каменных фонарях святилища. Более 70% сохранившихся фонарей, созданных до периода Муромати, находятся в Касуга тайся, это святилище с самым большим количеством фонарей в стране

Акита объясняет, что японский обычай размещать каменные фонари вдоль сандо, «дороги паломников», главного пути верующих, начался с Касуга тайся. Первоначально фонари висели перед главными павильонами святилищ и храмов, чтобы светить синтоистским и буддийским божествам внутри. В Касуга тайся они также располагались вдоль о-аимити, пути, ведущего к Оомия и вспомогательным святилищам, таким как святилище Вакамия, чтобы обозначить всю сакральную территорию. Первые каменные фонари вдоль маршрута были установлены в конце периода Камакура, с тех пор их число росло, и сегодня они заполняют почти всю территорию святилища. В период Эдо (1603-1868) святилища и храмы по всей Японии последовали примеру Касуга тайся и начали размещать каменные фонари вдоль сандо.



Считается, что о-аимити – это первая дорога к святилищу, украшенная каменными фонарями



Каменные фонари на о-аимити отличаются деревянными камерами кубической формы. Осенью 2022 года камеру одного фонаря периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) покрыли чёрным лаком, вернув ему первоначальный вид

Большинство из примерно 2000 каменных фонарей на территории храма маркированы знаками Касугася (春日社, «святилище Касуга»), но около 15 имеют другую маркировку – Касуга даймёдзин (春日大明神, «Великий светлый бог Касуга»). Говорят, что тому, кто сможет найти три таких редких фонаря за одну ночь, будет сопутствовать удача в финансовых делах.



Один из немногих каменных фонарей, на которых вырезана маркировка Касуга даймёдзин. Четыре основных божества Касуга тайся часто выступают как синкретическое объединённое божество, известное как Великий светлый бог Касуга, Касуга даймёдзин

Многовековая история света и молитв

Люди продолжают жертвовать подвесные фонари для коридоров Оомия ив наше время. На территории святилища имеется около 1000 таких фонарей, самые старые из которых относятся к периоду Хэйан. До сих пор дважды в год зажигают фонари, подаренные такими выдающимися деятелями, как пятый сёгун Токугава Цунаёси (1646-1709), даймё княжества Цу (современная префектура Миэ) Тодо Такатора (1556-1630) и воин Наоэ Канэцугу (1560-1619).



Фонари вдоль восточного коридора



Второй слева фонарь преподнёс святилищу сёгун Токугава Цунаёси, а следующие два – даймё Тодо Такатора

Как говорит Акита Синго, до периода Эдо фонари в святилище зажигали каждую ночь. Сейчас их зажигают только дважды в год, это Манторо, «Полное освещение» на Сэцубун в начале февраля и в период Тюгэн 14-15 августа. Бесчисленные язычки пламени, мерцающие в тёмном лесу в это время, придают торжественный вид священной дороге и коридорам святилища.



Во время Манторо святилище окутывает фантастическая атмосфера (© Мацуи Ёсихиро)

Посетители могут ощутить атмосферу Манторо круглый год в павильоне Фудзинами-но-я в святилище Оомия. Это сооружение периода Эдо, первоначально построенное как место ожидания для священнослужителей, содержит более 100 фонарей, которые зажигают ежедневно, создавая вневременную атмосферу.



Павильон Фудзинами-но-я с полным освещением поражает своей тихой красотой

Идя по мощёной камнем и украшенной фонарями «дороге паломников» сандо нередко можно повстречаться с одним или несколькими священными оленями. Представьте себе – аристократы и воины, посещавшие Касуга тайся на протяжении веков, точно так же встречали здесь оленей. Это напоминание о том, что олени на протяжении веков постоянно присутствовали в святилище, успокаивая своим присутствием и вызывая улыбки посетителей своим видом.



Каменные фонари вдоль дороги к святилищу. Здесь часто можно увидеть оленей, они являются обычной частью окружающего пейзажа

Касуга тайся

Адрес: 160 Kasuganochō, Nara, Nara Prefecture

Часы работы: Главный павильон Хондэн, с марта по октябрь с 6:30 до 17:30; с ноября по февраль с 7:00 до 17:00

Вход на территорию храма бесплатный; вход на особое богослужение в Хондэн (9:00-16:00) 500 йен

Как добраться: от станций JR Нара и Кинтэцу Нара сесть на автобус «Нара коцу», следующий до Касуга тайся Хондэн

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