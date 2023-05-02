[Видео] Неприступный и величественный замок Ига Уэно: город Ига, префектура Миэ

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Замок Ига Уэно, расположенный в городе Ига, префектура Миэ, спроектировал Тодо Такатора, военачальник и мастер замкового строительства. Особое внимание стоит обратить на огромную каменную стену высотой 30 метров. Небольшие камни плотно пригнаны друг к другу, создавая высокую стену на почти вертикальном склоне. Замок по высоте сравним с Осакским замком, в нём устроены глубокие рвы, усиливающие ощущение неприступности и величия.

Замок также известен как место съёмок фильмов и телесериалов, здесь Куросава Акира снимал фильм «Тень воина» (Кагэмуся). В 1935 году Кавасаки Кацу, член местного законодательного собрания, вложил собственные деньги в восстановление двухэтажной малой башни и трёхъярусной большой башни. Красивый замок получил прозвище Замка Белого феникса, Хакуходзё, это одно из любимых горожанами мест. Он вошёл в список 100 лучших замков Японии Японской ассоциации замков, и многие туристы останавливаются здесь по пути в святилище Исэ дзингу.

Замок Ига Уэно первоначально построил Цуцуи Садацугу, вассал Тоётоми Хидэёси, для поддержки Осакского замка, твердыни Тоётоми. Такатора также служил Хидэёси, но в битве при Сэкигахаре он присоединился к Восточной армии и благодаря тому, что он снискал доверие Токугавы Иэясу, он был назначен даймё Имабари в земле Иё (префектура Эхимэ), приносящей 200 000 коку риса. После этого Такатора, ставший даймё Ига и Исэ, на западной стороне главной площадки замка Хоммару построил каменную стену для сдерживания рода Тоётоми, который возглавил Хидэёри, сын Хидэёси. Несокрушимая мощь этой стены впечатлила феодалов Сайкоку, Западных земель страны и, возможно, склонила их к лояльности Иэясу. Доходы владений рода Тодо увеличились до 320 000 коку, и они правили этой землёй до конца периода Эдо, счастливо избежав назначений на управление в другие земли.

Интерьер главной крепости превращён в музей, а среди экспонатов привлекает внимание шлем Токаннари кабуто, украшенный пластинами, напоминающими лопасти пропеллера. Такаторе его подарил Тоётоми Хидэёси, это шлем периода Сэнгоку. Особенностью третьего этажа башни является решётчатый потолок с 46 картинами площадью в один квадратный метр. Здесь представлены и другие ценные экспонаты, в том числе произведения, которые подарил художник Ёкояма Тайкан и в честь завершения строительства музея. С башни замка вы можете увидеть призамковый город, раскинувшийся на равнине Уэно.

Видео предоставлено ZTV

Текст: редакционный отдел Nippon.com

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