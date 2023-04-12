100 знаменитых замков Японии ®: замок Ига Уэно, префектура Миэ

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Замок Ига Уэно известен своими каменными стенами высотой около 30 метров, которые построил Тодо Такатора, знаменитый мастер замкового строительства. Здесь и в Осакском замке находятся самые высокие каменные стены в Японии.

Замок Ига Уэно, префектура Миэ

Годы постройки: 1585, 1608

1585, 1608 Первый владелец замка: Цуцуи Садацугу, Тодо Такатора

Цуцуи Садацугу, Тодо Такатора Основные достопримечательности: каменные стены, шлем Каннари кабуто и др.

каменные стены, шлем Каннари кабуто и др. Плата за вход: 600 йен для взрослых

600 йен для взрослых Адрес: Mie-ken Iga-shi Ueno Marunouchi 106

Mie-ken Iga-shi Ueno Marunouchi 106 Вебсайт: Замок Ига Уэно (на японском языке)

Самая высокая каменная стена Японии, построенная мастером замкового строительства

Первый замок Ига Уэно построил в 1585 году Цуцуи Садацугу, военачальник, служивший Тоётоми Хидэёси. Говорят, что восточнее рядом с нынешней главной башней Тэнсю стояла трёхъярусная башня. Сёгунат Токугава заподозрил его в тайных отношениях с родом Тоётоми, лишил Садацугу должности правителя замка и он был вынужден совершить сэппуку.

Правителем замка после Садацугу стал Тодо Такатора, который ранее управлял замком Увадзима. Такатора, известный мастер замкового строительства, провёл масштабную реконструкцию для подготовки к решающей битве с родом Тоётоми. 30-метровая каменная стена, построенная в то время, сохранилась до наших дней и известна как самая высокая каменная стена в Японии наряду со стеной замка Осака. Здесь снимали сцены битвы для фильма Акиры Куросавы «Тень воина» (Кагэмуся).

Такатора, который при жизни служил семи сюзеренам, построил множество замков по приказам правителей того времени. Помимо замка Ига Уэно, он управлял замками Имабари, Одзу и Увадзима, а по приказам Тоётоми Хидэёси и Токугавы Иэясу он участвовал в строительстве замков Эдо, Нидзё, Осака и Сасаяма, которые вошли в состав 100 лучших замков Японии.

Нынешнюю замковую башню в 1930-е годы отстроил на собственные средства Кавасаки Кацу, член Палаты представителей от города Ига, и здесь экспонируются вещи, связанные с родами Цуцуи и Тора. Территория вокруг замка стала парком Уэно, в парке также находится Музей ниндзя Ига-рю.



Реконструированная башня замка Ига Уэно (Pixta)

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Фотография к заголовку: Высокие каменные стены замка Ига Уэно (PIXTA)