100 знаменитых замков Японии ®: замок Осака, префектура Осака
Путеводительпо ЯпонииИстория Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Замок Осака, префектура Осака
- Год постройки: 1583, 1620
- Первые владельцы замка: Тоётоми Хидэёси, род Токугава
- Основные достопримечательности: 13 важных культурных объектов, среди них главная башня замка (реконструкция), колодец Киммэйсуй, ворота Оотэмон, башни Тамон, Сэнган, Инуи и другие.
- Плата за вход: 600 йен (для взрослых)
- Адрес: Osaka-shi Chuo-ku Osaka-jo
- Официальный вебсайт: Особый исторический памятник Парк Осакского замка (на японском языке)
Знаменитый замок, ставший символом объединения страны
Замок в Осаке в 1583 году Тоётоми Хидэёси построил в качестве базы для объединения Японии. Он был построен на месте храма Исияма Хонгандзи, который долгое время противостоял войскам Ода Нобунага, и, как говорят, был в четыре-пять раз больше нынешнего парка Осакского замка. Осакский замок Осаки, построенный Хидэёси, был уничтожен пожаром во время летней осады Осаки в 1615 году, когда Токугава покончили с родом Тоётоми. После этого, в 1620 году, сёгунат Токугава начал полномасштабную реконструкцию замка. На всей территории была устроена масштабная насыпь и каменные стены, а башня замка стала на 15 метров выше, чем в эпоху Хидэёси.
Нынешний Осакский замок является уже третьим, он был перестроен в 1931 году по предложению Сэки Хадзимэ, который был мэром Осаки, на пожертвования граждан. Это здание, имитирующее первую замковую башню, построенную Хидэёси, возвели на фундаменте замковой башни, построенной сёгунатом Токугава. Это исторический музей Башня замка Осака, в нём хранятся и экспонируются культурные ценности, связанные с замком.
Тринадцать зданий, в том числе замковые ворота и башни времён сёгуната Токугава, по-прежнему существуют и считаются важными национальными культурными ценностями. Каменные стены Осакского замка также славятся использованием огромных камней, среди которых самый большой «Камень осьминога» Такоиси имеет длину 5,5 метра, ширину 11,7 метра и весит примерно 108 тонн.
Узнать больше об этом месте
- Объединитель Японии Тоётоми Хидэёси и системные реформы для стабилизации общества
- Замок Осака: самая посещаемая туристами главная башня, замковые укрепления и другие достопримечательности
Замки в префектуре Осака
Достопримечательности поблизости
- Исторический музей города Осака и исторический памятник Нанива-но-мия
- Национальные парки региона Кансай: священные горы и причудливые приморские пейзажи
- «Небесное здание Умэда» и «Сад в небе»: архитектурное чудо в Осаке
- Город воды: аквабус как способ познакомиться с Осакой (видео)
Фотография к заголовку: Осакский замок (PIXTA)