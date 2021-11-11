Исторический музей города Осака и исторический памятник Нанива-но-мия

Путеводительпо Японии

В историческом музее города Осака показана история Осаки от её истоков, древнего дворца Нанива-но-мия, через Средние века и период Эдо, когда он был известен как «город водных путей», до 1920-х и 1930-х годов, времени превращения города в крупнейший центр производства и торговли.

Осака как древняя столица

Осака – третий по численности населения город Японии после Токио и Йокогамы, крупнейший в западной части Японии. С ним связаны многие важные исторические события, здесь Тоётоми Хидэёси построил Осакский замок, который осаждали в период Сражающихся провинций (1467-1568), город участвовал в промышленном подъёме Японии в недавние годы. Однако мало кто знает, что Осака также была древней столицей, ещё до Киото.

Название Нанива в Осаке в разное время записывалось иероглифами по-разному, но оно всегда ассоциировалось с ролью города как центра водной торговли. Река Ёдогава, вытекающая из озера Бива, и река Ямато, берущая начало в бассейне Нара, текут на запад в залив Осака по обе стороны плато Уэмати. Тысячелетиями реки создавали наносы, образовавшие широкую дельту, на которой был основан Нанивадзу, самый важный порт Японии в древности.



Вид на центральную башню Осакского замка на северной окраине плато Уэмати из Исторического музея Осаки



Парк Нанива-но-мия к югу от замка Осаки, где отмечено место главного павильона дворца, Дайгокудэн

Дворец Нанива-но-мия, простоявший около 150 лет с VI по VIII века, находился к юго-западу от построенного гораздо позднее замка Осаки. Остатки комплекса были обнаружены только около 60 лет назад, поэтому Осака редко упоминается в качестве древней столицы, хотя в ранней истории страны она играла такую ​​же важную роль, как Нара и Киото позднее.

Сегодня Нанива-но-мия и руины Хоэндзака, вокруг которых устроен парк Нанива-но-мия, являются национальными историческими памятниками. На территории парка находится Исторический музей Осаки, в котором показана история Осаки со времен Нанива-но-мия, становление города в качестве коммерческого и культурного центра в период Эдо (1603-1868 гг.) и последующее развитие как одного из крупнейших в Восточной Азии промышленного центра в 1920-е и 1930-е годы.



Исторический музей Осаки примыкает к зданию, в котором размещается штаб-квартира национальной телекомпании NHK в Осаке. Постройка с соломенной крышей на переднем плане – реконструкция склада из руин Хоэндзака



Музей расположен на месте, где находили вещи из дворца Нанива-но-мия

Послевоенные исторические открытия

Посетители музея поднимаются из вестибюля первого этажа на лифте на десятый этаж, откуда спускаются на эскалаторе этаж за этажом, чтобы осмотреть экспонаты, подробно рассказывающие об истории Осаки на протяжении веков.

Диорама на десятом этаже изображает массивный павильон Дайгокудэн, каким он выглядел в 744 году, в последние годы Нанива-но-мия. Среди ряда красных колонн, воспроизведенного в натуральную величину, в большом зале с элегантно декорированным потолком стоят фигуры придворных.



Полноразмерная репродукция церемонии в павильоне Дайгокудэн с колоннами диаметром 70 сантиметров



Облачённые в красочные одежды фигуры придворных



Вид из музея на парк Нанива-но-мия в центре города

Нанива-но-мия была столицей империи дважды в разные периоды истории Японии. В первый раз столица была перенесена в Нанива из Асука в нынешней префектуре Нара в 645 году императором Котоку (правил в 645-654). Десять лет спустя столицу перенесли обратно в Асука, но император Тэмму (правил в 673-686) установил систему с двумя столицами, и Нанива была вторым политическим центром. В период Нара (710-794) император Сёму (правил в 724-749) вновь сделал Нанива второй столицей и восстановил ранее сгоревший дворец Нанива. Однако императорский двор проживал в Нанива всего один год, начиная с 744 года.

Хотя Нанива-но-мия упоминается в «Анналах Японии» (Нихон сёки), мифолого-историческом своде, завершённом в 720 году, точное местоположение дворца и расположение построек долгое время оставались загадкой. После Второй мировой войны Яманэ Токутаро, бывший профессор Университета города Осака, начал раскопки в Хоэндзака и обнаружил там руины павильона Дайгокудэн в 1961 году. В Историческом музее Осаки посетители могут узнать об этой на долгое время забытой части прошлого города Осака.



Экспозиция с находками и документами, связанными с раскопками Нанива-но-мия. В центре – реконструкция комплекса в первый период его существования как центра императорского двора



Диорама даёт представление о масштабах Нанива-но-мия, когда она стала столицей во второй раз

Новая роль в истории

Экспозиция на девятом этаже посвящена истории Осаки в Средние века и в начале периода Эдо. В период Воюющих провинций укреплённый храмовый комплекс Осака (Исияма) Хонгандзи, главный храм буддийской школы Дзёдо Синсю (Истинной школы Чистой Земли), занимал северную окраину плато Уэмати. Примерно в то же время начали использовать название «Осака».

Полководец Ода Нобунага, стремившийся установить контроль над западной частью Японии, попытался отобрать у Хонгандзи землю, чтобы построить на этом месте замок, но встретил сопротивление, которое привело к противостоянию, длившееся с 1570 по 1580 год. Монастырь в конце концов уступил территорию и переехал в Киото, а Нобунага был убит раньше, чем смог построить замок, который в конечном итоге был возведён его преемником Тоётоми Хидэёси.



Модель зала Миэйдо в Осака Хонгандзи с достоверным воспроизведением части города у ворот храма

Хидэёси начал строить замок в Осаке в 1583 году, постепенно расширяя его масштабы, и составил основной план планировки города – это наследие сохранилось до наших дней. В 1615 году недавно созданный сёгунат Токугава осадил замок Осака, уничтожил род Тоётоми и взял город под прямой контроль сёгуната. Правительство руководило прокладкой сети водных путей, которые способствовали развитию водного транспорта и помогли Осаке обрести процветание в качестве промышленного и торгового центра. Рис, поступавший в виде налогов, доставляли в Осаку со всей Японии, благодаря чему город стали называть «кухней страны». Со второй половины XVII до начала XVIII века в Осаке также бурно развивалась культура, поддерживаемая богатым купеческим сословием, и в частности – театры Кабуки и Нингё дзёрури.



Реалистичная панорама, показывающая процветание Осаки в период Эдо как центра водного транспорта



Диорама района Сэмбу, где концентрировалась жизнь Осаки. Можно видеть множество театров, сгруппированных в этом районе. Рядом выставлена повозка, использовавшаяся на праздниках дандзири-мацури в период Эдо

Осака как крупнейший город страны

Последняя из постоянных экспозиций на седьмом этаже подробно рассказывает об истории современной Осаки.

Город продолжал развиваться как центр торговли и промышленности в эпоху Мэйдзи (1868-1912), его население быстро росло, особенно после Великого землетрясения Канто 1923 года, когда сюда мигрировали многие жители Токио и Йокогамы. К середине 1920-х годов город расширился за счёт соседних городов и деревень, по населению в 2 110 000 человек Осака обогнала Токио, став крупнейшим городом Японии. Это был золотой век «Великой Осаки», население которой к началу 1940-х годов выросло до 3,3 миллиона человек, что превышает нынешнее количество в 2,7 миллиона человек.



Седьмой этаж, «Великая Осака», вид с восьмого этажа. В центре показана в натуральную величину первая линия общественного метро в Японии. В этой части экспозиции также проходят специальные выставки экспонаты и работает секция практической археологии



Реалистичные репродукции знаменитых мест в Осаке – Синсайбасисудзи, Дотомбори и общественного рынка Хондзё

После бомбардировок во время Второй мировой войны центр Осаки превратился в обугленные руины, но город удивительно быстро восстановился, и в 1970 году здесь прошла выставка Osaka Expo, символизирующая послевоенный период быстрого экономического роста Японии. В 2025 году в Осаке снова состоится международная выставка Osaka-Kansai Expo, а Исторический музей Осаки приглашает посетителей на экскурсии, в ходе которых можно узнать, как развивалась Осака на протяжении двенадцати веков до наших дней.



Вход в Исторический музей Осаки; на 6 этаже проходят специальные выставки, которые можно посетить за отдельную плату

Исторический музей города Осака

Адрес: 4-1-32 Ōtemae, Chūō-ku, Осака.

Часы работы: с 9:30 до 17:00 (вход до 16:30)

Закрыт по вторникам и с 28 декабря по 4 января

Вход на постоянную выставку: взрослые – 600 йен, старшеклассники и студенты – 400 йен, 15 лет и младше – бесплатно;есть групповые и другие специальные скидкитарифы

Как добраться: 3 минуты пешком от станции Танимати ёнтёмэ осакских линий метро Танимати и Тюо

Материал, текст и фотографии Nippon.com

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